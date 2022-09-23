İster siyasetçi olun, ister gazeteci, ister anketçi... Kamuoyunun nabzını tutmak için, 2 kesim çok önemli... Olmazsa olmaz... Biri berberler, diğeri şoförler.







Zira... Bu iki kesim de... Mesleğini yaparken... Konuşur... Dinler... İşi aksamaz.

Karaköy... Manisa'da bir semt... Apak Berberi... Ali Demiryürek... 50 yıllık berber... Tıraş olurken Ali'yi dinledik:

Çalışana ekmek çok... Her dalda iş var... Tarım, sanayi, esnaf, işçi bulamıyor.

Adam işsiz... Ama... Rahat iş arıyor... Emek vermeden yemek istiyor.

Sosyal yardımları düzenleyeceksin... 10 yerden sosyal yardım olmaz... Yardımı alıyor, çalışmıyor... Yatıyor.

Herkes kafasına göre zam yapıyor... Kontrol şart.

Demokraside muhalefetin rolü ve önemi büyük... Ama... Vatandaş milli değerlerle kavga eden muhalefet istemiyor.

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Şoför... Dedi ki...

Şoförler ve Otomobilciler Odası... Kalabalık... Şoförler az sonra valiliğe gidecekler.

- Ey şoför kardeşler, haliniz nicedir? Başkan Salih Karaağaç dedi ki:







- Mazot biraz indi... Okullar açıldı... Piyasada canlanma başladı.

Şoförün biri, "Mazot, benzinden daha önemli" dedi.

Bir diğeri:

"Mazot biraz daha inse şoför de rahatlar, diğer vatandaşlar da... Ekonomi, mazota endeksli." Öteki şoför iç çekti:

- Ah! Bir de elektrik ucuzlasa.

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Gururumuz

Nereye gittiysek... Kızılay'ın mobil ekibini gördük... Kan alıyor... İlçelerde... Mahallelerde.







Öyleyse... Kızılay'a ziyaret.

Ahmet Şengüler, Ertuğrul Aytaç... Diğer dostlar... Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu'nun çayını içtik... Kutladık... Kızılay'ımız ile gurur duyuyoruz.

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Kurşunlu Han

Osmanlı mirası... Şehrin ortasında... İçinde, atölyeler var... Meslek kursu atölyeleri... Resim... El sanatları... Unutulmaya yüz tutmuş iş kolları.







Kurslar... Kadınlar için... Her yaştan.

32 kurs... 650 kursiyer.

Organizasyon... Şehzadeler Belediyesi ile kadınların kurduğu Yeniden Yaşam Derneği. Kursiyerler içinde büyükanne o kadar çok ki.

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'Ey Miço Efendi!'

Kurşunlu Han'dan çıktık... Öğle vakti... Kalabalık... Tatlıcı, kuyumcu, lokantacı, şapkacı, telefoncu... Esnaf etrafımızı çevirdi... Çay daveti.

Çaylarını içtik... Sohbet ettik... Esnafın biri dedi ki:

- Ey Miço (Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis) Efendi... Avrupa'ya, Amerika'ya o kadar da güvenme... Büyük deden, 9 Eylül'de arkasına bakmadan İzmir'den kaçarken, Avrupa da onu kurtaramadı, Amerika da.

Yoldan geçenler, bu sözleri alkışladılar.

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Sarıgöl

Manisa'nın en uzak ilçesi... 130 kilometre... Gittik...

Varsa üzüm yoksa üzüm... Sultani. Bölgenin lokomotif sektörü.

Belediye Başkanı Necati Selçuk dedi ki:

- Tam zamanında geldiniz... Rusya'ya ihracat için üzüm kesiliyor.

Ve... Elimize bir makas uzattı.







Başımıza da poşu sardı... Genelde, Yörükler, başlarına poşu bağlıyor.

Nüfus 36 bin 200... Halkın yüzde 95'inin geçimi üzüm. Özellikle sofralık üzüm.

Dağ köylerinde ise hayvancılık var.







Yağışlar iyi imiş... Bu yıl üzüm çok.

Üzümün yüzde 70'i yurtdışına gidiyor... Yüzde 30'u iç piyasaya.

Alıcı... Başta Rusya... Ve AB ülkeleri...

Sokağa çıktık... Halkla konuştuk... Üzüm rekoltesi, yüzleri güldürmüş.

Beklenti... "Ah! Bir de mazot ile elektrik ucuzlasa."

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'Açıkta' depolama

Sarıgöl'de... Ova, örtü altında.

Arazi büyük... Nereye baksanız üzüm bağı... Fakat...

Üzümün bir kısmı kesiliyor... Müşteri kuyrukta... İhracata.

Bir kısmı ise... Kesilmiyor... Depolanıyor... Yılbaşına kadar dalında bekliyor.

Depolama, açıkta, örtünün altında.

Örtü, asmanın tamamını altına almıyor... Sadece, üst kısım örtülüyor... Yapraklar... Üzüm salkımları.

Ocak ayında, "dalından yeni koparılmış üzüm" satılıyor ya... O üzüm işte bugünlerde örtü altında depolanan, saklanan üzüm.

Bağa girdik... 10 kişi çalışıyorsa 8'i, 9'u kadın.

- Ey analar, bacılar... Halinizden memnun musunuz?

- Çok şükür... Allah, devlete, millete zeval vermesin... Mehmetçiğin ayağına taş değmesin... Memlekette huzur olsun.

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Sümer Oral

Kırkağaç... Gördes... Saruhanlı... Turgutlu... Sarıgöl... Nereye gittiysek Sümer Oral'ın izi de var, tozu da.

2001... Sarıgöl'e öyle bir yağmur yağmış ki... İlçe perişan... Üzüm bağları su altında... Halk ağlıyor.

Maliye Bakanı Sümer Oral, ertesi gün Sarıgöl'de imiş... Yara sarmaya gelmiş... İlçe halkı hâlâ bunu anlatıyor.

"Siyaset ve devlet adamlığı" odur ki:

1. Jübile zamanını bileceksin... Onurunla çekileceksin.

2. Şeref tribününden inince... Yıllarca hizmetinde bulunduğun insanlardan kopmayacaksın... Ağabeylik edeceksin.

3. Kimse alınmasın ama... "Horoz ölür, gözü çöplükte kalır" görüntüsü vermeyeceksin... Yerli/yersiz laf etmeyeceksin... Lüzumsuz beklentilere girmeyeceksin... Kendini küçük düşürmeyeceksin.

Sümer Oral... Benim dostum... Manisa'da gördüm ki:

Bakanlık yaptığı yıllardaki gibi saygınlığını koruyor... Ve hemşerileri onunla gurur duyuyor.