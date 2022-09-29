Mermer... İlle de mermer... Ve dünyaca ünlü Elazığ vişnesi mermer...

Beyaz Saray'da, Elazığ vişnesi mermer var... ABD Senatosu'nda da.

Kâbe'de... Safa ile Merve arasındaki 394 metrelik koridorun duvarlarında... Yine Elazığ vişnesi.

Mermer, 80 ülkeye ihraç ediliyor.

2022... Elazığ'ın ihracatı, 200 milyon dolar.

İlk sırada mermer... Sonra krom... Gıda... Su ürünleri... Tekstil... İnşaat malzemeleri.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, "Elazığ vişnesi mermer, bizim zenginliğimiz... Altın gibi değerli" dedi.

Mermer geliri, Elazığ ekonomisinin lokomotifi.

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Vişneli dondurma

Elazığ vişnesi... Elazığ vişnesi... Elazığ vişnesi... Bütün gün dinledik... Meşhur... Dünya çapında.

Akşam olunca... Asilhan Arslan, "Pastaneye gidelim" diye tutturdu:







- Dondurma... Elazığ vişneli.

"Yine mi Elazığ vişnesi?" diyecek olduk.

Asilhan Başkan, "Bu vişne, başka vişne" dedi:

- Coğrafi işaretli... Aşısız vişne... Dondurması o kadar güzel ki.

Biz yemedik ama... Asilhan Arslan, yerken fotoğrafını çektik.

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Beğendik

Deprem... Büyük acı... Binlerce ev yıkıldı... İl merkezinde... İlçelerde.







Yaralar sarılmış... TOKİ, 23 bin konut yapmış... Yapmaya da devam ediyor.

Beğendik... Zira konutlar, yerel mimariye uygun.

Deprem sonrası Elazığ, değişmiş, yenilenmiş.

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Vali... Halkın içinde

Ömer Toraman... Elazığ Valisi... Orkest-ra şefi. Şehrin lideri.

Bir yandan, "Sanayileşme... Yatırım... İstihdam" diye çırpınıyor.







Diğer yandan da köye, köylüye... Muhtaca... Garibana el uzatıyor.

Sanayici... Elazığ'ın sıçrama yapması için, teşvik... Destek istiyor.

Kırsal kesim... Ürün para ediyor ama... Mazot fiyatının inmesini bekliyor.

Vali Ömer Toraman, hepsini dinliyor... Sorunlarla ilgileniyor... Moral veriyor.

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Gurbetçiden 'can suyu'

Kapalıçarşı'da... İki AVM'de... Çok kişiden şunları dinledik:

- İyi ki gurbetçiler var... Yurtdışındaki hemşeriler... 2 yıldır pandemi nedeniyle gelemediler... Bu yıl gelebildiler... Hem de araçlarıyla... Ekonomiye can suyu oldular... Dönüşte de araçlarının bagajlarına yiyecek doldurdular.

Gurbetçi ekonomisi, piyasayı biraz da olsa rahatlatmış.

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Peynirci

Hasan Aydoğan... Yöresel gıda ürünleri satıyor... Kapalıçarşı'da... 45 yıllık esnaf.

Geçen yıl hayli dertliydi.

- Bu yıl nasılsın Hasan?







- Üç ay iyi iş yaptık... Gurbetçiler sağ olsunlar... Peynir, bal, tereyağı, orcik... Neler almadılar ki... Allah'a bin şükür.

Dükkânda çeşit çeşit bal ve peynir var... Koyun peyniri... İnek peyniri... Keçi peyniri... Tulum... Örgü peynir.

- Hasan... Peynir kaç lira?

- 300 lira.

- Oldukça pahalı... Neden?

- Olur mu abi... Ucuz... 5 kilogram peynir 300 lira... Daha ne olsun?

Bizim aklımız kiloda.

Elazığ'da peynir, 5 kiloluk, 10 kiloluk kaplarda satılıyor.

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Önce altyapı

Şahin Şerifoğulları... Belediye Başkanı... Göreve geldiği günden bu yana... Birinci önceliği... Altyapı.

İleri biyolojik atık su arıtma tesisi... Yeni yollar... Kanalizasyon.







Gezdik... Bakırcılar çarşısı... Kent-köy yaşam alanı... Otobüs terminali... Kent meydanı... Engelsiz yaşam merkezi... Traktörcüler sitesi.

Belediye, enerji üretiyor... Güneşten... 19 bin metrekarelik alanda... Akıllıca bir yatırım.

Şehri gezdikten sonra... Başkanı ziyaret ettik.

Elâzığ hatırası... Tarihi Harput tablosu... Başkanın hediyesi... Teşekkürler...

Odamızın duvarını süsleyecek.

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8 köşeli kasket

Elazığ'a özgü... El yapımı... Kimi görsek başında.

Şapkacı dedi ki:

- Her köşesinin bir anlamı var... Elazığlıyı anlatır... Yiğitlik... Mertlik... Çalışkanlık... Cömertlik... Dürüstlük... Misafirperverlik... Doğruluk... Alçakgönüllülük.

Cemil Çiçek'e dedik ki:







- Elazığ'a gelmişken 8 köşeli kasket alalım.

- Benim var... İstiyorsan sen al.

El emeği göz nuru... Satıcı o kadar övdü ki... Aldık elbette.

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Tunceli'nin isteği

Zeynel Açıkgöz... Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Elazığ'da karşılaştık.

Selam sabah... Hâl hatır... Sohbet.

Zeynel Başkan, "Ankara'dan bir isteğimiz var" dedi:

- Devletimiz sağ olsun... Türkiye'nin her tarafına yollar, tüneller, viyadükler yapıldı... Tunceli-Hakkâri arasına da bir viyadük ile bir tünel yapılırsa yol kısalır... Ankara, bizden bunu esirgemesin.

Yanımızda başkaları da vardı... Tuncelililer.

Onlar da, Zeynel Açıkgöz'ü desteklediler... Yazmamızı istediler.

Hayhay... İşte yazdık.

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Güzel hareketler

Vali Ömer Toraman, "Şehirde ortak akıl işliyor" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları... Bir iş yapılırken, ortak karar alındığını söyledi... Sivil toplum örgütleriyle... Şehrin dinamikleriyle.

Bir toplantıdaydık... Salonda, Cemil Çiçek de vardı... TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da.

Kürsüye, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol çıktı.

Konuşmasında... Cemil Bey'den, "Örnek alınması gereken saygın bir devlet adamı" diye söz etti... Bu üslup herkesin hoşuna gitti.

Rifat Hisarcıklıoğlu... "Elazığ işte bu... Nezaketin ve saygının şehri" dedi.

Bunlar... Gerçekten de güzel şeyler.

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Fuar merkezi

Yılan hikâyesiydi... Kanayan yaraydı... Bitmeyen çile.

30 yıldır, her seçimde siyasetçiler, fuar merkezi vaat ederler.

Oh... Çok şükür... Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği... Elazığ, nihayet fuar merkezine kavuşmuş.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı da kutladık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'ı da.