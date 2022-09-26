SİİRT

Uygarlıkların kesişip, kaynaştığı bir coğrafya... Mezopotamya uygarlığı... Anadolu uygarlığı... Kurtalan... Pervari... Eruh... Tillo... Botan Vadisi...

İbrahim Tatlıses'in;

"Tüfeng alıp çıktım keklik avına,

Ta Urfa'dan geldim Botan Çayı'na" dediği misal...







Biz de... Ankara'dan çıktık yola, geldik Evliyalar diyarına.

Ama tüfengsiz ve de uçakla... TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek... TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile.

Siirt, dolu dolu huzuru teneffüs ediyor... Gece çık, rahat rahat dolaş.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt topraklarında 5 terörist kaldı... Takipteyiz... Nefesimiz enselerinde" diyor.

Bölge insanı mutlu... Aydınlık gelecekten umutlu.

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"Gençlik Parkı" gibi bir şehir

Nüfus... İl merkezi... İller... İlçeler... 331 bin.

Ve... Genç bir nüfus... Hem de çok genç.

Yüzde 45'i... Neredeyse yarıya yakını... 0-9 yaş aralığında.

İkinci dilim, 20-49 yaş aralığı... Yüzde 43.

Siirtli gazeteci dostumuz Ayhan Mergen, "Tembelhaneleri dolaşalım mı?" dedi:

- Yani çayhaneleri... Kahvehaneleri.

Dolaşmakla bitecek gibi değil ki... 150'nin üzerinde.

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2 lokomotif

Siirt'in, 1 numaralı sorunu işsizlik.

2 numaralı sorun... İşsizlik.

3 numara yine aynı... İşsizlik.

Ama... Allah devlete, millete zeval vermesin... Aç ve açıkta kimse yok.

Devletin sosyal yardımları... Aile içi dayanışma...

Herkes geçinip gidiyor.

Bu arada, 2 lokomotifin desteğini de unutmamak lazım.

Lokomotifler;

Nihat Özdemir... Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı.

Güven Kuzu... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Siirt'te yatırımları var... İstihdam sağlıyorlar.

Burs... Gıda kolisi... Giyim kuşam... İhtiyaç sahiplerine "babalık" ediyorlar... Sessiz... Gösterişsiz.

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Vali... Çok çocuklu

Osman Hacıbektaşoğlu... Trabzon... Oflu.

Çocuklar... Onu görünce koşuyorlar... Babalarına koşarcasına.







Halkın içine girmek... Dert dinlemek... Yetimin başını okşamak... İlgi göstermek... Devlet adamlığının gereği... Budur.

Valinin sokakta oluşu... Huzuru daha da kalıcı kılıyor... Mutluluk insanların yüzlerinden okunuyor.

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"Dersimiz ekonomi"

Rifat Hisarcıklıoğlu... Herkes, onun ağzına bakıyor... "Ne söyleyecek?" diye.

Odalar Birliği Başkanı soruyor:

- Zengin olmak istiyor musunuz?

Sonra... Kendisi cevap veriyor:







- Herkes zengin olmak istiyor.

Hisarcıklıoğlu... "Derse" devam ediyor...

Salon tıklım tıklım dolu... Bölgeden... Bölge dışından:

Zenginliğin yolu ticaretten geçiyor... Ticaret için de huzur gerekiyor.

Çok şükür... Huzur ortamındayız.

Yatırım yapak için, Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı çok.

Ülkenin yarınına güvenin... Çalışın... Girişimcilikten çekinmeyin... Bir sorununuz olursu bana gelin.

Bölgenin iş insanları... Her kesimden kadınerkek... Rifat Hisarcıklıoğlu'nu bırakmıyorlar... "Gitmesini" istemiyorlar.

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Futbol... Suç, ceza ve fatura

Nihat Özdemir... Düne kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı idi... 1 Haziran 2019-5 Nisan 2022.

Siirt'te... Araçta sohbet ederken... Sözü spora getirdik... "Futbol" dedik... "Federasyon" dedik.

Nihat Özdemir, derin bir iç çekti... "Deşme yaramı" dercesine:







Türkiye'de... Cumhurbaşkanlığı hariç, Futbol Federasyonu Başkanlığı kadar zor bir görev olduğunu düşünemiyorum.

Kimseyi memnun etmek mümkün değil.

Hakem hata yapar, suç federasyona yıkılır.

Disiplin Kurulu bir ceza verir, faturası federasyona kesilir.

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Ceketin cebi

Cemil Çiçek'in, kaç tane ceketi olduğunu bilmiyoruz.

Fakat... Kendisini yıllardır tanıyoruz... "Bir şeyi" çok iyi biliyoruz.

Her ceketinin cebinde mutlaka katlanmış bir kâğıt vardır... A-4.

Kâğıtta da, seçme sözler... Atasözleri yazılıdır... Yerli, yabancı.

Her ceketin cebindeki kâğıt farklıdır... Birinde adalet üzerine sözler yazılıdır... Diğerinde demokrasi. Bir başka kâğıtta doğa.

Ceket de çok, konu da... Tarih... Siyaset... Uzlaşma... Kavga.

Ankara'dan Siirt'e uçarken... Sorduk:







- Sayın Başkan... Bugün üzerinizdeki ceketin cebinde hangi kâğıt var?

"Bilmiyorum" dedi... Kâğıdı çıkardı...

"Laf ve söz ile ilgili atasözleri."

"Kâğıdı" aldık... Okumaya başladık... Birkaçını paylaşalım:

Lafla pilav pişerse, deniz kadar yağı benden.

Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.

Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.

Doğru söz yemin istemez.

Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.

Söz dediğin yaş deridir, nereye çekersen oraya gider.

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Manisa-Siirt hattı

Siirt... Ağırlıklı 2 sektör... Tarım ve hayvancılık... Hallerinden memnun... Ancak;

"Ah bir de mazotun fiyatı biraz daha iniverse."

Geçen hafta Manisa'da da... Aynı sözleri dinlemiştik.

Ekonomi ile ilgili gösterge çok... Ama Anadolu'nun neresine gitsek, "en çok seslendirilen gösterge" varsa mazot, yoksa mazot.

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"Hadi gel köyümüze geri dönelim"

Ayhan Mergen... Siirtli... Yılların gazetecisi... Yazarı... Haber 56.

Televizyonculuğu da var... Kanal 56.

"Yazılarıma bir göz atar mısınız?" dedi.

İki yazı... İkisinin de başlığı aynı:

"Hadi gel köyümüze geri dönelim."

"Ters göç" başlamış... İstanbul'dan göç... İzmir'den... Ankara'dan... Yarın.