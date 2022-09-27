Arsa ucuz... Konut ucuz... Teşvik çok... Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Yatırımcıların yer talepleri var" dedi ve ekledi:

- Büyükşehirlerden göç almaya başladık... Tersine göç.

Yerel medyadan Ayhan Mergen ile konuşuyorduk... Aynı sözleri söyledi:







- Özellikle İstanbul'daki Siirtlilerden dönenler oluyor.

İstanbul'da... 250 binin üzerinde Siirtli olduğunu biliyor muydunuz?

***



Toprak çekiyor

Çarşı, pazar... Sebze, meyve... Giyim kuşam... Hayat, İstanbul'a göre çok ucuz.

Ulaşım diye bir sorun yok.

Yeni bir sitede ev... 3+1... Kirası 3 bin lira... Bilemediniz 4 bin.

Apartman dairesi... Ama sitede değil... Kirası bin 500 lira... 2 bin lira.

Yeni bina... 3+1 daire... 1 milyon, 1.5 milyon liraya satın alırsınız.







10 yıllık binada ise, 700 bine daire bulursunuz.

Gazeteci Ayhan Mergen arkadaşımız dedi ki:

- İstanbul'a göç eden, büyük umutlarla gidiyor... Güle oynaya... Hayat şartları onu zorlayınca... Hele bir de korona başlayınca... Dönen dönene... Mahcup dönüyorlar... Suçlu gibi.

"Geri dönenlerle" de konuştuk.

Biri "Toprak çekiyor" dedi:

- Burası huzurlu... Hele az biraz toprağın da varsa... Ek/biç... Gül gibi geçinir gidersin.

***



Geçim kaynağı

Halkın geçimi... Tarım ve hayvancılık.

Küçükbaş hayvan sayısı 3.5 milyon... Az değil.

Çoban bulmak... Sorun.

Çobanlığı... Afganlar yapıyorlar.

Siirt'te, 5 bin 200 sığınmacı var... Çoğu Suriyeli... Tarımda ve inşaat sektöründeler... "Sorun" yok.

***



Unutulmayan vali

Siirt'in efsanevi valisiydi... Siirt'te bugün 10 milyonun üzerinde Antep fıstığı ağacı varsa... Yılda 40 bin ton fıstık üretiliyorsa... Nuri Okutan sayesinde.

2000 yılında... 38 yaşında... Siirt'e vali olunca... Kampanya başlattı... Ücretsiz fidan dağıttı... Dağa/ taşa fıstık ağacı diktirdi...

Siirt'te nereye gitsek, kiminle konuşsak... Ondan söz ediyor.

***



Tebrikler... Teşekkürler

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek... TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu... Vali Osman Hacıbektaşoğlu... Siirt TSO Meclis Başkanı Nihat Özdemir... Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu... Siirtliler ile birlikte kurdele kestik.

Yargıtay Başkanı Siirtli Mehmet Akarca vardı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin.







Ankara Ticaret Odası'nın Siirtli Başkanı Gürsel Baran da.

Kalabalık... Miting gibiydi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Siirt'e hediyesi... Atatürk Anadolu Lisesi.

Öğrenciler... Öylesine mutlular ki.

Bu konuyu yazmışken... Kuyruktan da söz etmeliyiz.

Siirtli... Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etmek için kuyruğa girdi.

***



Pervari balı

Siirt denilince... Pervari balı... Fıstık...

Bıttım sabunu... Ve büryan kebap.

Pervari balının kilosu 400 lira.

Daha ucuza da bal var... 300 liraya.

Ama... Pervari balı bir başka... Marka.

Siirt'in battaniyesi de meşhur... İri taneli ve bol sulu, Zivzik narı da.

Burada yiyeceğiniz, içeceğiniz her gıdanın organik olduğunu söylemeliyiz.

***



Kamuoyu

Çayhane... Kahvehane...

Sokak... Siirtli neler konuşuyor?

1. Siyaset... Konuşan çok... Akşamları TV'lerdeki tartışmalar izleniyor... Tartışmaların devamı kahvelerde sürüyor.

2. Amerika... Avrupa Birliği... Özellikle Yunanistan... Eleştirmeyen yok.

3. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği politika... Eleştireni görmedik.

4. Yerli ve milli... Ama her konuda... Büyülü bir kavram.

5. Savunma sanayii... Türkiye'nin yükselen gücü... Milletin moral kaynağı.

Rifat Hisarcıklıoğlu kürsüde konuşurken... Bir sözü o kadar çok alkış aldı ki:

- Türkiye'nin otomobili... 60 yıllık rüya... 29 Ekim'de fabrika açılışı... Mart 2023'te Siirt yollarında kendi otomobilimizi göreceksiniz... Yerli ve milli.

***



Konuşan dosyalar

Uçakta... Rifat Hisarcıklıoğlu, dosyalara boğulmuştu.

Dosyalarında neler var?

Ağustos 2022... Ruslar, Türkiye'de 128 şirket kurmuşlar... Ukraynalılar 35.







Son aylarda Rus şirketlerinin sayısı devamlı artışta.

Enerji sorunu olmaması nedeniyle yabancı sermaye girişi artıyor.

2022... İlk 7 ay... İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artmış.

AB ülkelerine... Rusya'ya... İhracat... İhracat... İhracat.

***



Siirt Üniversitesi

Öğrenci sayısı... 17 bin.

Yabancı öğrenci... 2 bin 500... Yüzde 14... Oldukça iyi bir oran.

Yabancı öğrencilerin çoğu Ortadoğu'dan... Afrika'dan... Azerbaycan'dan... Türk Cumhuriyetleri coğrafyasından.

Öğrenci... Yerli/yabancı... Siirt'ten memnun.

***



Diyarbakırlı... Dedi ki

Siirt'te... Engin Yeşil ile karşılaştık... Komşu şehirden...

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı.

Sorduk... "Ne var, ne yok?" Engin Yeşil, dedi ki:

Gündemimiz ne seçim ne de siyaset... Varsa ekonomi, yoksa ekonomi.

Ürün bol... Pamukta mahsul çok iyi... Ama pamuk fiyatları düşük.

Buğday... Ürün de iyi, fiyat da.

Nohut... Mercimek... Aynı şekilde... İyi.

Üretici iyi olmasına iyi de... Bütün beklenti mazot ve elektrik fiyatlarında biraz indirim. Mazot... Elektrik... Nereye gitsek, aynı beklenti.

***



Ver elini Elazığ

Ulema diyarı Siirt'e veda.

İstikamet... Yukarı Fırat Havzası... Elazığ.

Yarın... Elazığ gözlemleri.