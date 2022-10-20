Saklı bahçe gibi... Sakin... Huzurlu... Şehrin girişinde çıkışında, parkta, meydanda "mutlu insanlar kenti" yazıları var.

Turhan Altıntel... Ticaret Borsası Başkanı... "Aynı zamanda" dedi:







- Kırklareli... Keyfine düşkün insanlar kenti.

Yaşanacak yer... İstanbul'un "arka bahçesi" sayılır... Ama İstanbul'dan ucuz.

Bulgaristan'a... "Dereköy" sınır kapısına 40 kilometre... Hafta sonları "alışveriş turizmi" başlıyor... Yiyecek giyecek... Deterjan... Ayakkabı... Çanta... Bulgar "ne bulursa alıyor."







Tarım... Verimli topraklar... Su... "Toprak ana cömert."

Hayvancılık... Et, süt... Peynir... "İyi para ediyor."

Kırklareli... Gerçekten "mutlu insanlar kenti."

Turhan Altıntel dostumuzun dediği gibi... İnsanlar keyfine düşkün... Şarkı, türkü... Vur patlasın çal oynasın... "Ayılana limon, bayılana gazoz."

***



Emekli cenneti

Gezdik... Çarşı, pazar... Esnafla sohbet ettik... Kahvelere girdik... Ve gördük ki:

Arkadaşlık, komşuluk ilişkileri "çok... Ama çok iyi."

"Yardımlaşma, dayanışma" tam puan.

Otomobilin anahtarını "üzerinde" bırak... Gez, dolaş... Kimse aracına el sürmez.

Kapkaç... Taciz... "Yok böyle bir şey." Eh... Böyle bir şehirde mutlu olunmaz mı?

Dikkatimizi çekti... Emekli çok... Kimi Kırklareli'nin emeklisi... Kimi de "başka kentlerden" gelmiş.

Temiz hava... Her şey organik... Yaşam kolay... Fiyatlar, her keseye uygun... Emekli başka ne ister?

***



Beğendik

Gezerken... Dikkatimizi çekti... Şehrin pek çok yerinde... Parklarda... Kaldırımlarda... "Sokak hayvanları beslenme noktası."







Hayvanların "yiyecekleri" de düşünülmüş, "suları" da.

Kırklareli... "Hayvan hakları" konusunda ödülü hak ediyor.

***



'Hayvan dostu' şehir

Sokak hayvanları barınağı... Tertemiz...

Anaokulundan çocuklar geliyorlar... Ve ilkokul öğrencileri.

Şenlik yapılıyor.

Kahvaltı da var, palyaço da... Şarkı... Türkü.

7'den 70'e... Kadınıyla, erkeğiyle... "Hayvan dostu" bir şehir.

***



'Fındık'

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret ettik.

Amacımız "tebrik."







"Sokak hayvanlarına sahip çıkıldığı" için.

"Makam odasına" girdik... Bizi başkandan önce "Fındık" karşıladı... Sevimli bir köpek.

Başkan Kesimoğlu ve eşi Sibel Hanım'ın "hayvan sevgisi" övülmeye değer.

Evde de iki köpekleri var... Biri "Karakız", diğeri "Alf."

Kırklareli'nde "seyyar hayvan hastanesi" olduğunu biliyor muydunuz?

***



Sıcak gündem

Kırklareli... CHP'nin güçlü olduğu şehirlerden... Ve... CHP'li ile AK Partilinin "kol kola dolaştığı" yerlerden.

Ankara siyasetinin yüksek tansiyonu burada yok.

Biz seçim konusunu açınca... Çok kişiden aldığımız yanıt aynı:







- Zamanı var... Günü gelince oyumuzu kullanırız... Bugün gündem seçim değil.

Sorduk:

- Öyleyse gündem nedir?

"Kalabalık" Turhan Altıntel'e baktı... "O yanıt versin" dercesine.

Ticaret Borsası Başkanı Altıntel dedi ki:

Bizde dostluk, kardeşlik esastır... Kavga nedir bilmeyiz.

PKK yok... Anarşi, terör yok... Kadına şiddet yok... Cinayet yok.

Ulusal konularda hemen birleşiriz... Parti farkı gözetmeyiz.

Gündem kesinlikle siyaset değil... Gündem enflasyonun düşmesi... Asgari ücretin artması... Üreticinin desteklenmesi.

***



Orda bir köy var uzakta

Kayalı Köyü... Nüfusu 970... Halkın geçimi tarım, hayvancılık.

3 bin büyükbaş, 7 bin küçükbaş hayvan var.

En büyük sorun... Herkesin derdi... "Çoban bulamıyoruz."

6 bin lira... 8 bin lira maaş... Yiyecek... Giyecek... Telefon kontörü bile veriliyor... Ama kimse çobanlık yapmak istemiyor.

Çobanlar... Ya Afgan ya da Türkmen.







Köylü... Kooperatif kurmuş... Kayalı Köyü Kalkınma Kooperatifi... 242 üyesi var... Başkanı Ercan Kamış.

Et... Süt... Yoğurt... Erişte... Köy ekmeği... Tarhana... Bal... Yumurta... Reçel... Köylü üretiyor.

Kooperatifin ürün satış yeri Kırklareli'nin merkezinde... İki katlı... Bir katı lokanta... Öğle yemeğini orada yedik.

Elbette etiketlere de baktık... Kuzu pirzola 225 lira... Dana kıyma 139.

Köy tertemiz... Köylü çalışkan... Dedikodu sıfır... "Örnek köy."

***



Bu göç başka göç

İşsizlik... Türkiye ortalamasının altında... Zira "çalışmak isteyene" iş çok.

Kırklareli "göç alıyor." Ama bu göç farklı göç... Gelenler "hali vakti yerinde olanlar."

"Kırsalda" arsa alıyorlar... Ev yapıyorlar... Koyun, kuzu... Temiz hava... Su bol... Çiftlik yaşamı... Gelenlerin içinde "devlet adamı" da var, "emekli bürokrat" da.

***



Yaşanacak yer

Deniz deseniz, Karadeniz'e açılan kapısı var... "İğneada."

Orman deseniz... "Longoz Ormanları... Milli Park."

Temiz bir şehir... İnsanları neşeli... Çarşı-pazar, bitişikteki İstanbul'dan ucuz.

Kırklareli'ndeki dostlara takıldık:

- Buraya mı taşınsak?... Konut fiyatları ne kadar?

3+1... Yeni bina... 1 milyon 200 bine almak mümkün.

2+1... Emekli karı koca için ideal... 700 bin... 800 bin.

İsterseniz... 1+1 de var... 400- 600 bin lira arasında.

Başka şehirlerden gelip yerleşen var mı?... Evet... Çok.