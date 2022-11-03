ANTALYA

Uçağın biri iniyor, biri kalkıyor... Brüksel... Tel Aviv... Zürih... Hamburg... Lüksemburg... Moskova... Dubai... Varşova... Londra... Kiev... Bükreş... Varşova... Berlin... Nur-Sultan... Almatı... Göteborg... Antalya Valisi Ersin Yazıcı dedi ki:







Havayolu ile gelen turist sayısı 12 milyon 430 bini buldu.

Yıl sonuna kadar 13 milyona ulaşırız.

En yoğun turist Rusya ve Almanya'dan.

Üçüncü sırada Hollanda var... Sonra Polonya.

Bölgede sadece turizm değil, tarım da çok iyi... Sanayi de.

Turizmin başkenti Antalya'da, pandemi yarası sarılıyor.

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Kış sıcacık geçecek

Erkan Yağcı... Akdeniz Otelciler Birliği Başkanı... "Son üç yılın en iyi kış sezonunu geçireceğiz" dedi.

Kış turizmi... Özellikle de üçüncü baharını yaşayan insanlar.

Savaş nedeniyle Antalya'dan ayrılmak istemeyen Ruslar... Ukraynalılar.

Enerji krizinden etkilenen Avrupalılar... Antalya'da karakış yok... Ve onlara göre ucuz.

Evet... Antalya ekonomik yönden sıcacık bir kış geçirecek.

Erkan Yağcı, "Kasım'a çok iyi girdik" diye konuştu:

- Kışı da iyi geçireceğiz... Rezervasyonlar sürüyor.

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Antalya barışı

Antalya'da... Evi olan 175 bin yabancı var... Yerleşik nüfus.

50 bini... Rus. Ukraynalı... 19 bin. Alman... Danimarkalı... Hollandalı...

Finlandiyalı... Çok.

Yabancı nüfus... Yerli nüfus... Suriyeli sığınmacılar... Afganlar...

Gül gibi geçinip gidiyorlar... Sorun yok.

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AHENK

Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi... AHENK.

Projenin ilk basamağı:

Oku... Okumak zorunlu.







Vali Ersin Yazıcı, projenin mimarı.

Vali... Kaymakam... Milli Eğitim Müdürü...

Komutanlar... İl müdürleri... Her hafta en az iki okula gidiyorlar.

Okulların eksiklerini tespit ediyorlar... Çözüm üretiyorlar... Kitap okuyorlar... Öğretmenlerle, öğrencilerle birlikte.

Unutmadan... Ersin Yazıcı, Rize ve Balıkesir'de görev yaparken de aynı projeyi uyguluyordu.

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Motosiklet ve scooter

Antalya merkezde... Manavgat... Serik... Alanya'da... Şehirlerarası yolda... Şehir içinde... Cadde, sokaklarda... Motosiklet ve scooter çok...

Gözlemimizi Vali Ersin Yazıcı'ya aktardık.

"Doğru" dedi:

- En çok motosiklet, İstanbul'dan sonra Antalya'da. Nüfusa oranladığınızda açık ara birinciyiz. Son dönemde scooter sayısı da arttı.

Maalesef... Kaza sayısı da az değil.

Ölümlü trafik kazasında Antalya, ilk 3 il arasında.

Bir ayrıntı daha:

Ölümlü kazaların yüzde 48'i motosiklet/scooter kazası.

Ve... Maalesef motosiklet kullanırken kask takılmadığı için ölümler artıyor.

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Şampiyon

Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, vatandaş-devlet işbirliğinden söz etti... Okul yaptırma kampanyası.

Örnek işbirliği... Öylesine ki... Vali Ersin Yazıcı'nın söylemiyle:

- Antalya... Türkiye birincisi.

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Meslek lisesi... Memleket meselesi

Vali Ersin Yazıcı'dan rica ettik... Gittiği son 50 okulun isimlerini.

Gördük ki... İl merkezinde ve ilçelerde... Vali Yazıcı'nın gittiği 50 okuldan 40'ı meslek lisesi.







Vali Bey, sadece öğrencilerle, öğretmenlerle konuşmuyor... Öğrenci velileri ile de toplantılar yapıyor.

Orta öğretim sonrası meslek liselerini öneriyor.

Bölgede... Meslek lisesi mezunlarına o kadar çok ihtiyaç var ki.

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Siyaset ve İhanet

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile buluştuk... Bize kitabını imzaladı:

İkinci Yaşam... Siyaset ve İhanet.

Muhittin Böcek, ağır bir rahatsızlık geçirdi... Kovid-19... Dile kolay tam 108 gün yoğun bakımda kaldı.







Kitapta... Yoğun bakım sürecinde yaşananları... Ve sonrasını anlatıyor... Uzun uzun.

Başkan, yoğun bakımda iken... Dışarıda neler mi olmuş? Siyaset ve İhanet kitabı... Sayfa 109:

Ölmek üzere olduğum, bitkisel hayata girdiğim, hatta öldüğüm yolunda haberler yapılmış.







Ölümüm üzerine başkanlık senaryolarına ilişkin çalışmalara başlanmış.

Beklenti içinde olanlar, parti büyükleri ile görüşerek adaylıklarını ve taleplerini dile getirmişler.

"Burası Türkiye abicim." Bizde siyaset işte böyle bir şey... Acı ama gerçek.

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TV için... Bulunmaz konuk

Muhittin Böcek, yoğun bakımdan çıktıktan sonra... Hastanede... İyileşme sürecinde... Ama etrafta laf çok... Yine kitaptan paylaşalım:

Yoğun bakımdan çıksa da hastaneden çıkamaz.

Hastaneden çıksa da ayağa kalkamaz.







Bir daha belediyeye gelemez.

Belediyeye gelse de uzun süre kalamaz.

Başkan Muhittin Böcek'e, ikinci yaşamında sağlık ve mutluluk diliyoruz.

Televizyonda program yapanlar için... Muhittin Böcek gibi bir konuk mumla aransa bulunmaz.

Siyasete... Ve özellikle de ihanete dair... Anlatacağı o kadar çok şey var ki.

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Bir siyaset gerçeği

Muhittin Böcek'in hiç unutmadığı bir söz... Süleyman Demirel'e ait... Böcek, bu sözü kitabına da almış:

"Siyasette 24 saat, çok uzun bir süredir." Büyükşehir Belediye Başkanı... Kitapta diyor ki:

Sonraları bu sözü de fazlasıyla iyimser bulmaya başladım.

Zira zaman ve yaşananlar bize, bırakın 24 saati, bir saatin bile çok uzun süre olduğu gerçeğini yaşatarak öğretti.