ALANYA

Türkiye'nin muz bahçesi... Göz alabildiğince muz seraları... Yer gök sera... Bölge muz ile öyle bütünleşmiş ki... Muzun lokumu da var... Kolonyası da... Hatta sabunu, şampuanı bile... Ancak...

Yerli muz... Lezzetli... Fakat ihracata gitmiyor... İnce kabuklu... Fazla dayanmıyor.







Ayrıca... Çok su istiyor... Üretici, 250-300 metre sondajla su çıkarıyor... Masraflı.

Özetle... Muz para etmiyor... Alanya'da markette 20 lira.







Ve... Bölgede büyük bir dönüşüm yaşanıyor... Şöyle ki:

Muz ağaçları sökülüyor... Yerine... "Tropikal meyveler" dikiliyor.







Örneğin... Mango. Kilogramı dalında 120 lira... Markette 200... İhracat... Alıcısı çok... En başta da Rusya. İç piyasada da para ediyor...

Avokado... İç piyasada da para ediyor... İhracatta da... Rusya'ya... İran'a... Ve daha pek çok ülkeye... Tanesi 10 liradan gidiyor.

Ejder meyvesi... Polonya'ya... Macaristan'a... Ukrayna'ya ihracat... Antalya'daki manavda 100 lira.

Papaya... Carambola (yıldız meyvesi)... Passiflora (çarkıfelek)... Guava... İhracata ürün yetiştirilemiyor.

Alanya'da... Üretici çağı yakalamış... Destan yazıyor.

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İş var, çalışan yok

Sebze-meyve haline gittik... Hilmi Sevilgen... Avokado Üreticileri Birliği Başkanı... Dedi ki:

- Allah'a şükür problem yok... Tek sıkıntımız var... Eleman bulamıyoruz.







Mango bahçesinde... Sebze ve meyve halinde... Ambalajda... Satış pazarlamada..

Maaş 7 ile 15 bin lira arasında.

3 öğün yemek... Giyecek... Servis ücreti... Her şey var.

Hilmi Sevilgen, "Cep telefonuna kontör bile yükleyeceğiz" dedi:

- Herkes devlette, masa başında iş istiyor... 'Buyur gel, işin hazır' diyoruz, halde çalışmayı beğenmiyor.

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Yüzler gülüyor

Bangladeş milli marşı, "Mango bahçelerinin kokusu beni sevinçten deli ediyor" diye başlar... Şairi Nobel ödüllü Rabindranath Tagore.

Mustafa Ezici ile bahçeleri gezdik... Koku şiirdeki gibi.







"Mangocu" Mustafa, "Uzakdoğu meyveleri, muza göre, daha avantajlı ve kazançlı. Muz ağacının ömrü 10 yıl, mango ağacının ömrü 3 asır" dedi.

Muz için bir günde harcanan su, mango için 10 gün yetiyor.

Sonra... Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ile üretimi, ihracatı konuştuk... "Alıcı çok... Uzakdoğu meyveleri üreticinin yüzünü güldürüyor" dedi.

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Yabancı göç

Alanya'da nüfusun yüzde 13'ünün yabancı olduğunu biliyor muydunuz?

Yabancı nüfus... 40 binin üzerinde... Onlar... Kendi söylemleriyle yeni Alanyalı. Rus... Alman... Danimarkalı... Hollandalı... Ukraynalı... Finlandiyalı.

Yabancı nüfusu son aylarda tırmanışta.

Avrupa'daki enerji krizinden... Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan... Kaçan geliyor.

Gezerken o kadar çok yabancı gelin gördük ki... Ve sarışın, mavi gözlü çocukları.

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Kanayan yara

Çarşı-pazar... Lokanta... Taksici... Üretici tüketici... Konuştuk... Seçim, siyaset... Sorunlarını sorduk.

Herkes... "Otoyol" diyerek söze başlıyor.

Antalya-Alanya yolu... 135 kilometre... Trafik lambası sayısı 50'nin üzerinde... Yolculuk, dur/ kalk, tam bir çile.

Otoyol şart... Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimat verdi... Otoyol yapılacak.

Süreç başlatıldı... İhale tarihi açıklandı... Sonra ne olduysa... İhale iptal edildi.

Otoyol... Bu coğrafyada her şeyden önemli... Siyaset, seçim ikinci planda.

Kiminle konuştuysak... Bu kanayan yarayı yazmamızı istedi.

Defalarca yazdık... Şimdi bir kez daha.

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Milletvekili seçimi gibi

Mehmet Şahin... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... 10 yıl önce seçildi... Ve söz verdi:

- İki dönem başkanlık yapacağım.

İki dönem geçti... Hafta sonu (5 Kasım Cumartesi) seçim var... Mehmet Şahin sözünde durdu:







- Aday değilim... 2024'te belediye başkanlığına adaylığımı koyacağım.

TSO başkanlığı için 3 aday var.







Bilal Gömeç (Mobilya... İnşaat sektörü.) Eray Erdem (Turizm... Otelcilik.) Tunahan Tokgöz (Müteahhit.)

Yarış... Çok hızlı... Milletvekili seçiminden farksız.







Duvarlarda resimli afişler... Gazetelerde ilanlar.

Adaylar, üyeleri, ilçenin ileri gelenlerini ziyaret ediyorlar.

Her adayın seçim bürosu var... Çay, kahve, meyve ikramı. Alanya, Alanya olalı böyle bir TSO seçimi yaşamadı.

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Kadere bak

Ferhat Lap... Amasyalı... Gazeteci... Evli... Ne zaman Amasya'ya yolumuz düşse, Ferhat yanımızda.

10 yıl önce... Çocuğunu üniversite sınavına yetiştirmek için gaza basan bir veli, kaldırıma çıkmıştı... Ferhat'ı yaralamıştı... Ferhat, yürürken aksıyordu.







Alanya'da... Küresel medya buluşmasında... Ferhat da vardı... "Ödül gecesinde" yanımıza geldi... Birlikte fotoğraf çektirirken sordu:

- Amasya sizi bekliyor, ne zaman geleceksiniz?

Cumartesi akşamı... Ferhat... Yaya geçidinde... Hızla giden bir aracın altında kaldı... Ve dün Amasya'da toprağa verildi... Allah rahmet eylesin.