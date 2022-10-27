Bursa'nın en büyük metropol ilçesi... 900 bine dayanan nüfusuyla Türkiye'nin beşinci büyük ilçesi... Tarih ve kültürün iç içe olduğu kadim bir coğrafya.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan rica ettik... Bizi muhtarlarla buluşturmasını istedik.

Ahmet Demir... Atıcılar Mahallesi.

Mustafa Gezgin... Veysel Karani Mahallesi.







Ahmet Karabulut... Zafer Mahallesi.

Necmettin Geniş... Namık Kemal Mahallesi.

Muhtarlar dediler ki:

İsteyene ev, isteyene arsa... Uzun vadeli kredi... İyi oldu... İlaç gibi geldi... Halk memnun.

Emeklilikte yaşa takılan çok... Şimdi onların yarası sarılacak... Milletin hoşuna gitti.

Muhtarların... Çarşı pazarın... Sokağın... Kahvenin... Lokantanın gündemi... Seçim ve ekonomi.

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Beğendik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun dikkatine...

Türkiye'nin en büyük atletizm salonu... Yapılmış... Bitmiş.







Çatı açıklığı 73 metre... Gurur duyulacak bir eser.

Osmangazi Spor Salonu açılışa hazır... Kurdeleyi kesmek üzere Bakan Kasapoğlu bekleniyor.

Bakan Kasapoğlu... Eksik olmasın... Bizi bazı etkinliklere davet etti... Gidemedik.

Bursa'daki tesisin açılışına ise gideceğiz... Belki Bakan Bey'den önce orada oluruz... Zira... O kadar beğendik ki... Bursa'ya öylesine yakışmış ki.

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Eski Bursa

Hisar bölgesi... Molla Gürani Mahallesi... Zeki Müren'in, Müzeyyen Senar'ın doğdukları evler de burada.

Bölgede kazı yapılıyor... Neler çıkıyor neler? Demir Çağı... Bizans... Osmanlı.

Tarihi Üftade Camii de aynı yerde.

Bölge turist alıyor... İnanç turizmi... Kültür turizmi.

Kazılar ve restorasyon çalışmaları bitince... Bursa'nın cazibe merkezi olur.

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Fetih Müzesi

Türkiye'nin değil... Dünyanın en büyük tam panoramik müzesinin Bursa'da olduğunu... Biliyor musunuz?

Tek parça... 2 bin 500 metre görüntü... Gökyüzü dâhil.







138 ülkeden... 1 milyon 500 binin üzerinde ziyaretçi.

500'den fazla etkinlik.

9 ödül.

Müzeyi gezen öğrencilerin çokluğu dikkatimizi çekti... Ve her yaştan kadınlar, erkekler... Değişik illerden gelen ziyaretçiler.

Bursa'ya gelip de bu müzeyi gezmemek... Büyük eksiklik.

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Ya Afganlar olmasa...

Bursa genelinde 210 bin sığınmacı var... 70 bini Orhangazi'de.

İlk sırada Suriyeliler... Sonra Afganlar.

Suriyeliler... Tarımda... Sanayide... İnşaatta çalışıyorlar... Kendi işini kuran... Fabrika açan da var.

Afganlar ise... Kırsalda... Hayvancılıkta.

Şayet... Afganlar olmasa... Hayvancılık sektörü sıkıntı çekerdi... Çoban sıkıntısı.

Kars... Erzurum... Konya... Aksaray... Nereye gitsek çobanlar Afgan.

Bursa'ya geldik... Yine... Çobanlar Afgan.

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Alkışlıyoruz

İlçede ilk durağımız... Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi... BAREM.

Büyük bir yerleşim yeri... 5 yıldızlı otel gibi.

300 yataklı huzurevi.









150 engelli... 150 Alzheimer hastası.

Bina 3 katlı... Resmi açılışı yapılmamış.

Emre Can Kömür... 28 yaşında... Zihinsel engelli... Kendi yaptığı bir bileklik... Boncuktan... Bize hediye etti.

BAREM... Bir belediye hizmeti... Vakıf tarafından işletilecek.

Emeği geçenleri kutluyoruz.

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Somuncu Baba

Anadolu'nun manevi mimarlarından... Asıl adı Şeyh Hamid-i Veli. Hacı Bayram Veli'nin hocası.

Kayseri'de doğmuş... Bursa'da fırın açmış... Somun yapıp halka dağıtmış.

Sonra... Aksaray'da yaşamış... Oradan Malatya'nın Darende ilçesine geçmiş... Türbesi orada.







Bugün Bursa'da, belediyenin restore ettiği Somuncu Baba Fırını var.

Günde 6 bin ekmek çıkıyor... Ama satılmıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Halka dağıtılıyor" dedi... İhtiyacı olanlara.

Müze gibi bir fırın... Yolunuz düşerse görmelisiniz... Size sıcacık ekmek ikram edeceklerdir.

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Çarşı, pazar... TOGG heyecanı

Osmangazi... Bursa'nın ticaret merkezi.

Camiler... Oteller... AVM'ler... Kapalıçarşı dâhil çarşılar... Hepsi burada.

Yerli ve yabancı turist... Osmangazi'de.

Bölge kalabalık... Biz de kalabalığın arasına daldık.

Çarşı hareketli... Fakat alışveriş zayıf.

Pahalılıktan şikâyet eden çok.

Seçim... Cumhurbaşkanlığı... 6'lı masa... Konuşuluyor.

Çok kişinin merak ettiği konu:

"Partiler, kimleri aday gösterecek?"

Adayın ismi... Kişiliği... Toplumda karşılığının olması çok önemli.

Ve... Konuşulan bir konu daha... TOGG... Türkiye'nin otomobili.

Otomotivin kalbi... Otomotiv sektörünün başkenti Bursa... Yeni bir doğuma hazırlanıyor... Birkaç gün sonra... 29 Ekim'de... TOGG doğacak... Bursa'dan... Güneş gibi.

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Rekor

Bursa siyaseti... Değişimi seviyor... Özellikle de belediyecilikte.

Seçiyor, değiştiriyor.







Orhangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise... 3 dönemdir görevde... Bursa'da bir ilk.

Başarısının sırrı... Tanığız:

Halkın içinde oluşu... İnsana dokunuşu.