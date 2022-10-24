Depremde riskli olan 66 okul yıkıldı... Yerine 2 yılda 54 okul inşa edildi... Devlet-vatandaş işbirliği... Hayırseverler, Vali Tuncay Sonel'in ricasını geri çevirmiyorlar... Okul inşaatları devam ediyor.

Her pazartesi sabahı... Vali Bey, mutlaka bir okulda... Merkezde... İlçede.

Kaymakamlar... Valinin izinde... Mülki idare amirleri, hafta başı mesaisine okulda başlıyor.

Okul yöneticisi... Öğretmen... Öğrenci... Veli... Mutlu.

Öğretmenlere müjde... 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz var... 24 öğretmene yurt dışı gezisi... Vali Tuncay Sonel'in, Öğretmenler Günü hediyesi.

Kaynak sorunu yok.

Ordu'nun hayırseveri çok... Hele bir de... Eğitim... Okul... Öğrenci yurdu... Öğretmen olunca.

***



İnsana dokunmak

Cadde... Sokak... Çarşı... Park... Vali Tuncay Sonel ile birlikte gezdik.

Bir gün önce de, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile dolaşmıştık.

İnsanlar... Yöneticileri aralarında görünce seviniyorlar...







Dertlerini anlatıyorlar.

İnsana dokunmak... Halkın içinde olmak öylesine önemli ki.

Ancak... Bayramdan bayrama... Seçimden seçime değil.

Deneyimli devlet adamı Hilmi Güler... Atom karınca Tuncay Sonel... Ordu ile kaynaşmış, bütünleşmişler.

***



Gündem

Ziver Kahraman... Ordu Ticaret Borsası Başkanı... Seçimi vardı... Koltuğunu korudu... Kutlamak için uğradık.

Ziver Başkan dedi ki:







Halkın gündeminde siyaset de var, ekonomi de.

Siyaset derken... Günlük, parti siyaseti değil... Dünya konuşuluyor.

Avrupa, enerji ve gıda krizinde... Çok şükür bizde bu sorunlar yok... Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Türkiye, krizi iyi yönetti.

Batılılar, pandemi sürecinde eve kapandı... Yattı... Bizde ise üretim hiç durmadı... Şimdi meyvesini yiyoruz.

Vatandaşın beklentisi enflasyonun düşmesi... Alım gücünün yükselmesi.

Parti siyaseti, adaylar belli olduktan sonra ısınır.

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Yaşayan tarih

Ordu'da... Cumhuriyet ile yaşıt 51 kişi var... Nineler... Dedeler... 99 yaşındalar. Allah, uzun ömür versin.







Vali Tuncay Sonel... Yanında eşi Handan öğretmen... Evlerde ziyaret... Çiçek... Lokum... Ellerini öpüyorlar.







Bizden önermesi... Televizyonlar için bulunmaz fırsat... Sevimli ihtiyarlar, birer canlı tarih.

Televizyona çıkarılsalar ilgiyle izlenecekleri kesin.

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Büyük devlet

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'den kaz, tavuk, koyun isteyen kadınları gördük.

Çalışkan, üretken Karadeniz kadını... Başkan, geri çevirmiyor... Kadın ise çalışıyor... Süt, peynir... Yumurta satıyor.

Vali Tuncay Sonel'i ziyarete bir teyze geldi... Köylü... İneği ölmüş.

O bir anne... Kocası hayatta değil... Çocuklarını okutuyor.

Devletin, köylü kadına hediyesi... Bir inek... Kadın sevinçten ağlaya ağlaya gitti.

***



Büyük Türkiye

SABAH Gazetesi'nin şehir buluşmaları... Arkadaşlarımız şehrin her yerindeler.

Biz... Yaşar Önel ile birlikte... Şehit ailelerini... Gazilerimizi... Yetim ve öksüzleri... Engellileri görmek, ziyaret etmek istedik.

Handan Sonel... "Ben sizleri götürürüm" dedi... Vali Sonel... Bizimle geldi.

İl genelinde 441 şehit ailesi var... Bu ülke can verdiler... Devletim, onlara kol kanat geriyor.

514 gazi... Onlara sahip çıkmak devletimin en önde gelen görevi.

2 bin 112 yetim ve öksüz... Bisiklet... Oyuncuk... Bilgisayar... Kıyafet... Türkiyem, büyük devlet.

Engelliler... 35 bin 58 kişi... Kadın erkek... Genç ihtiyar... Devletimin koruyucu şemsiyesi altındalar.

İşte... Büyük Türkiye.

***



Gel de ağlama

Gezerken... Öyle ilginç şeylerle karşılaşıyorsunuz ki...

Çocuklar... Validen top istiyorlar... Hemen iki takım kuruluyor... Biri... Adanalı Vali Tuncay Sonel'in takımı, Adana Demirspor... Diğeri... Elbette efsane Orduspor.







Ve... Maç başlıyor.

"Ağlarsınız" dediğimiz konuya gelince...

Engelli bir kızımız... Kulağı yok... Bütün arzusu, hayali, küpe takabilmek.

Allah, Vali Sonel'den ve doktorlardan razı olsun...

"Estetik cerrahi müdahale", güzel kızımızın artık küpesi var... Vali Amca'nın hediyesi.

***



Fındık

Varsa yoksa fındık... Türkiye, dünya fındık rekortmeni.

Ordu... Fındık üretiminde, Türkiye rekortmeni.

Bu yıl... Maşallah... Rekolte iyi... Fındık çok... Ama... Herkesin derdi, Avrupa'daki ekonomik kriz... Enflasyon artışı.

Sorduk... "Ne alaka?" diye.

Yanıt... Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman'dan:

Türkiye, geçen yıl 340 bin ton fındık ihraç etti... Bu yıl çok daha fazla satarız... Ama ekonomik kriz nedeniyle Avrupalılar daha az fındık yerlerse... Harcamalarından tasarruf ederlerse... İhracat düşerse... İstediğimiz rakamları bulamayız.

***



İlaç

Karadeniz... Dünyanın her yerine fındık ihraç ediyor...

Ama... Ordu'dan İngiltere'ye... Bal ihraç edildiğini biliyor muydunuz?

Sadece İngiltere'ye değil... Daha pek çok ülkeye.

Bal... İlaç gibi... Değerli.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler dostumuz... Yemekte... Kulağımıza eğildi:

- Bir fincan elma sirkesi... Bir çay kaşığı bal karıştırın... Her gün için... O kadar faydasını göreceksiniz ki... Gerçek bir şifa kaynağı.

Hayhay... İçeceğiz... Başkan Güler'in bir bildiği vardır elbet.