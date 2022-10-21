SABAH Gazetesi ile şehirler buluşması... Son durak... "Oksijenin yurdu Ordu."







Yaylalar... Dereler... Deniz... Orman... Çeşit çeşit meyve... Ordu, Türkiye'nin organik bahçesi.

Ve... En önemlisi... Kendi kaynağını üreten şehir.







Geldik... Gezdik... Gördük... Farklı bir "belediyecilik modeli" uygulanıyor... Ordu modeli.

Modelin özü... Kendi kaynağını kendin üret... İnsanı ve parayı iyi yönet.

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Mutfaktan gelen Başkan

Hilmi Güler... Büyükşehir Belediye Başkanı... Sadece Ordu'nun değil, "bölgenin ağabeyi."

ODTÜ... TUSAŞ... TÜBİTAK... ERDEMİR... MKE... ETİBANK... Enerji Bakanlığı... Devlet hizmetinde geçen bir ömür... "Deneyim küpü."

Şimdi... Birikimini "sahaya aktarıyor."







Yönetmekten çok "yönlendiriyor."

İnsan kaynağını "tetikliyor."

Belediye... Fikir üretim merkezi gibi çalışıyor.

Model... Başarıyı beraberinde getiriyor.

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Karadenizli kadın

Çalışkan... Üretken... Kadınların balıkçılık yaptığını biliyor musunuz?

Denize açılıyor... Ağ atıyor... Dalgalarla boğuşuyor.







Balık satıyor... Ev ekonomisine katkı.

Ve... Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'den destek:

- Balığı pişirerek satın... Daha fazla para kazanırsınız... Pişirme mekânı mı lazım... İşte size mekân.

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Sürprizlerle dolu şehir

Belediye isterse yapabilir. Yeter ki... "Lafı bırak... Hizmete odaklan... Bilimsel çalış... Kaynak yarat."

Yağmur suyu depolanıyor... Akıllıca bir iş.

Otobüs terminali... Kendi elektriğini kendi üretiyor.

Atık çöp... Bölgenin kanayan yarasıydı... Şimdi, elektrik üretiminde kullanılıyor.

Karadeniz'in azgın dalgaları... Önemli kaynak... Dalgadan elektrik üretmek için projeler hazırlanıyor.

Ordu... Sürprizlerle dolu bir şehir.

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Kooperatif modeli

Kadın kooperatifleri... Merkezde... İlçelerde... Her yerde.







Belediye... Küçük dokunuşlarla büyük potansiyeli teşvik ediyor... Harekete geçiriyor.

19 kadın kooperatifi... Öyle üretken ki... Birbirleriyle yarışıyor.

Yarış... Kaliteyi de yükseltiyor.

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Hayvan hastanesi

Evet, bildiğiniz hastane... Hem de tam donanımlı.

Röntgen de var, ameliyathane de.

7/24... Tam kadro... Hizmette.







İstenince oluyor.

Belediye... Yeter ki istesin.

Ordu'da "Hayvan Oteli" bile var.

Başta da söyledik... Burada "örnek bir model" uygulanıyor.

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Beğendik

Engelsiz Ordu Taksi... Bir telefon yeter... Taksi hizmete hazır.

Engelli... Nereye isterse götürülüyor.







Taksimetre yok.

Taksi ücreti ödenmiyor.

Bunlar... Güzel şeyler.

Beğendik... Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i tebrik ettik.

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Belediye... 'Okul gibi'

Belediyenin "şirketleri" var.

Şirketler "okul gibi."

Proje üretiliyor... Girişimciye "öğretmenlik" yapılıyor... Yol gösteriliyor... Yönlendiriliyor.

Karadeniz insanı çalışkan... "Yukarıdan" böyle bir destek ve yol göstericilik de gelince...

Kim tutar Karadenizliyi.

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İş bilenin...

Nereye baksanız fındık bahçesi... Fındık, bölgenin önemli gelir kaynağı.

Başkan Hilmi Güler, üreticileri toplamış:

- Fındık ağaçlarının altı yemyeşil... Mera gibi... Niçin bu araziyi değerlendirmiyorsunuz?

Ve... Onlara yol göstermiş:

- Tavuk yetiştirin... Tavuk alacak paranız yoksa ben vereyim.

Sonuç:

Fındık bahçeleri şimdi tavuk dolu... Yılda 35 milyon "gezen tavuk" yumurtası.

Ne demişler? İş bilenin, kılıç kuşananın.

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Yeter ki üret

Ordu'da... "Kayıtlı" çiftçi sayısı 127 bin 500.

Çiftçinin sadece "mazot desteğine" değil... Moral desteğe, yol göstericiye de ihtiyacı var.

Belediye... Yol gösteriyor... Moral veriyor:

- Sadece fındık üretmeyin... Mandalina... Portakal... Limon... Zeytin... Bal... Kivi... Koyun, kuzu... İnek... Süt, peynir... Yeter ki üretin... Müşteri hazır.

Gerçekten de müşteri hazır.

Organik ürün... Ve ucuz... Müşteri çok.

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Çift santrfor

Ordu... "Çift santrforlu" takım gibi.

Biri... Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler. "Devlet deneyimini" araziye aktaran bir "lider."







Diğeri... "Atom karınca" gibi... "Fırtına" gibi... "Sokakta, halkın içinde" bir vali... Tuncay Sonel.

Pazartesi... Vali Sonel ile şehir gezisi... Esnafı, şehit ailelerini, gazileri ziyaret... Ve ufuk turu.