GÜRSU

Osmanlı'nın ilk başkenti... Kültür, turizm, sanayi ve tarım kenti... Yükselen Bursa'da... 100 bin nüfuslu metropol ilçe...

Yoğun göç almış... Artvin... Erzurum... Muş'tan... Yurdun her yerinden... Ağırlıklı olarak Doğu'dan.







Arazi verimli... Su bol... Adından da belli... Gürsu.

Türkiye'nin armut bahçesi. Yılda 90 bin ton üretim.

Kadın... Sosyal yaşamın, üretimin, ekonominin içinde.

Kampanya:

"Kadına karşı şiddete paydos."

Slogan:

"Erkeğin eli sadece armut toplamaya kalkar."

Aslen Artvin Yusufelili olan Belediye Başkanı Mustafa Işık, bizi armut bahçesine götürdü... Erkekler... Armut topluyor.

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HAYDİ SPORA



Gürsu'da... 15 mahalle var...

Spor tesisi sayısı da 15.







Kayıtlı... Lisanslı sporcu... 8-15 yaş aralığında 21 bin.

Spor... İlaç gibi... En önemli tedavi...

Spor yatırımları artınca, bağımlılık, suça katılma oranı yüzde 73 azalmış.

Armut bahçesinden çıkınca...

Doğruca spor salonuna gittik...

Çocuklar cıvıl cıvıl... Spor yükselen değer.

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TERSİNE GÖÇ



Yıllar önce, Avrupa'ya çok göç vermiş... Gürsulu, Avrupa'dan emekli.

Pandemi... Ekonomik sorunlar... Avrupa'dan dönüş var... İlçe, yeşil... Ucuz... Sakin... Temiz.

Şimdi... Euro ile emekli maaşı... Ve Gürsu'da ikinci hayat... Oh ne rahat... Gel keyfim gel.

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KADIN OLMADAN ASLA



Kadınlar... Her yaşta... Ve bahçede... İş hayatında.

10 parmağında 10 marifet.







İki kadın kooperatifi var... Birinin başkanı Sümeyye Işık... Belediye başkanının eşi.

Armut kurusu... Armut sirkesi... Armut reçeli... Pasta... Tarhana... Seramik... Resim... Çeşit çeşit tatlı... Örgü... Aile bütçesine katkı.

Kadın... Köyde ekmek yapıyor, şehre getirip satıyor... Ucuz... Alıcısı çok.

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SEÇMENİN KALBİNE GİRMEK



Çarşı... Pazar... Halkın arasına girdik... Seçim, siyaset... Gündem... Nabız tutacağız.

Halkla konuşurken... İlginç bir şey fark ettik.

Gündemi bırakalım... Ve bu izlenimi paylaşalım:

Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın, kadınlardan aldığı oy, erkeklerin verdiği oydan fazla.

Başkan "Önce kadın" diyerek... Kadınları üretime teşvik ederek... Kadın üreticiyi destekleyerek... Kadına şiddete karşı kampanyalar düzenleyerek... Kadın seçmenin kalbini fethetmiş.

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ARMUT EKONOMİSİ



Armut... İki tür... Santa Maria... Ve Deveci.







Santa Maria... Ağırlıklı olarak ihracata... Rusya'ya... Avrupa'ya... Talep yoğun.

Deveci armudu... Şeker oranı yüksek... Çoğu iç piyasaya.

Armut iyi para ediyor... Üretici memnun.

Armut toplayan işçi... Kilogram başına 3 lira alıyor... İyi para... İşçi de memnun.

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KARDEŞLİK PLATFORMU



Belediye... Müftülük... Halk Eğitim Merkezi... Hemşeri dernekleri... Bazı sivil toplum örgütleri... Kardeşlik Platformu oluşturmuşlar.

Proje üretiyorlar... Çalışıyorlar. Çalışmaları... Kardeşlik... Şiddete hayır... Uyuşturucu ile mücadele... Kadına saygı... Eğitime destek... Birlik, beraberlik üzerine.

Başarılı bir örgütlenme... Beğendik.

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BELEDİYE



Gittiğimiz yerlerde... "Belediye ne âlemde?" diye bakıyoruz... Borç durumu... Yatırım... Kadro... Bankamatik personel var mı?

Gürsu Belediyesi'nin karne notu... Pekiyi. Şöyle ki:

Personel sayısı 430... Maaşlar zamanında ödeniyor.

Belediyenin borcu... Sıfır.

Yol... Asfalt... Kaldırım... Temizlik... Hepsini belediye yapıyor... İhale ile yapılan iş, alınan hizmet yok.

Başkan Mustafa Işık, halkın içinde... Belediyenin kapıları halka açık... Gir, derdini anlat... Her şey şeffaf.

Gezdik... İnsanları dinledik... Yolsuzluk... Rüşvet... Adam kayırma gibi şikâyet duymadık.

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MUAZZEZ ÖĞRETMEN



Atatürk'ün ilk Bursa gezisi... 17 Ekim 1922... Küçük bir kız öğrenci, Atatürk'e çiçek sunuyor... Hatice Muazzez.

Sonra... Hatice Muazzez, Bursa Kız Muallim Mektebi'ni bitiriyor... Öğretmen oluyor.

Yurdun değişik yerlerinde... Gürsu'da... Bursa'da öğretmenlik yapıyor.







O dönemde... Gürsu bir belde... Beldenin adı ise Susığırlık.

Zira su bol... Hayvancılık yaygın... Sığır çok.

Ama... Türkiye'de adı Susığırlık olan bir yerleşim yeri daha var... Balıkesir'in ilçesi.

İki Susığırlık karıştırılıyor... Çare isim değişikliği. Yıl 1931.

Balıkesir'deki ilçeye Susurluk adı veriliyor.

Bursa'dakine isim aranıyor... Toplantı yapılıyor... Öğretmen Hatice Muazzez Kutlay bir öneride bulunuyor:

"Suyu bol ve gür olan bir yer burası. Adı Gürsu olsun."

Muazzez öğretmenin adı ve anısı... Gürsu'da yaşatılıyor.