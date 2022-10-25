Ankara'nın, nüfusu 57 ilden daha fazla metropol ilçesi... 950 bine dayandı.

Nüfusun 250 bini Alevi... Çorum'dan, Sivas'tan göç... Tunceli, Erzurum, Kırıkkale, Ağrı, Tokat, Amasya'dan gelenler... Yurdun her yerinden.







Aralarına girdik... Sorunlarını dinledik.

Veda ederken... Alevi dedesi Mehmet Yücer... Başımızı, ensemizi, sırtımızı sıvazladı:

- Allah, Muhammed, Ya Ali... Hak seni hastalık ve kötülüklerden korusun Yavuz Abi.

"Teşekkürler Dede" diyelim... Ve Keçiören'i gezelim.

***



'Aynı ağacın' dalları

Koskoca Keçiören'de, derli toplu bir cemevi yok.

Derme çatma cemevleri var... Yetersiz.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ovacık Mahallesi'nde arsa üretti... Temel atıldı... İnşaat devam ediyor.







Proje... 5 katlı bina... Cenaze hizmetleri... Toplantı salonu... Taziye yeri... Kültür ve sanat merkezi... Kurs salonları.

Mehmet Yücer... Sercan Aydoğan... Muzaffer Başboğa... Haydar Özdemir... Yakup Yağmur... Müslüm Deniz... Dediler ki:

Turgut Altınok'tan razıyız... Allah, eyvallah...

Hakkımızı helal ediyoruz.

Doğru dürüst cemevi yoktu... 3 farklı buluşma mekânımız vardı... Modern bir cemevine kavuşacağız.

Alevi, Sünni... Hemşeriyiz, komşuyuz, kardeşiz... Ayrımız gayrımız yok... Aynı ağacın dallarıyız.

***



Yemek... İnşaat bitince

Yemeğe kalmamız için ısrar ettiler... Teşekkürler... Çaylarını içtik... Veda ederken, Turgut Altınok dedi ki:

Önemli olan birlik ve beraberliğimiz... Alevi kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa yapacağız.







İnançların önünde duvar olmaz... Duvarları yıkacağız.

Aynı değerleri savunuyoruz... Hak diyerek ellerimizi birlikte yukarıya kaldırıyoruz.

Kardeşliği pekiştireceğiz.

Aramızda yalan dolan, riyakârlık olmaz... Riyakârlık yapan bizimle birlikte sofraya oturamaz.

Sözleştik... İnşaat bitince yemeği Ovacık Cemevi'nde birlikte yiyeceğiz.

***



Doğal yaşam alanı

Bağlum... Keçiören'in 40 bin nüfuslu mahallesi... Kızılay'a uzaklığı 13 kilometre... Şehir merkezinden yüksekte... Temiz hava.

Keçiören Belediyesi, arsa üretmiş... 150 bin metrekare... Doğal Yaşam Alanı.







Sokak köpekleri toplanıyor... Bakımları, aşıları yapılıyor... Sonra doğal alana bırakılıyor.

Kapalı alan da var... Sokak Hayvanları Bakım Evi... Rehabilitasyon Merkezi.

9 veteriner hekim... Röntgen... Ameliyat... Tam teşekküllü hayvan hastanesi.

Doğal yaşan alanında serbest köpekler... Yüzlerce... Etrafımızı sardılar... "Hoş geldiniz" dercesine... Zararsızlar.

***



Kamuoyu

Çarşı... Osmanlı Halk Pazarı... Kızlar Pınarı... Adnan Menderes Mahallesi... Aktepe... Aşağı Eğlence... Mevlâna Bulvarı... Yaşar Önel ile birlikte dolaştık.

Anket... Seçim... Siyaset... Sohbet... Ve bir özet:

Siyaset ikinci planda... Önce ekonomi.

Şikâyet pahalılık... Genel istek alım gücünün artması.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak... Soran yok... Yanıtını, 6'lı masada oturanlar da bilmiyorlar... Biz nereden bilelim.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği politika... Eleştiren çıkmadı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi... 8 saatlik kayıp... Hamburger meselesi... Konuşan çok... Belli ki ziyaretin altyapısı iyi hazırlanmamış... Bu konu daha çok konuşulacak gibi.

Ulusal konular günlük siyasete malzeme yapılmamalı... Tepki gösteriliyor... Sinekten yağ çıkarmaya benzetiliyor.

Belki 40 kişiye sorduk... "Siyasetçiler geliyorlar mı? Sizleri dinliyorlar mı?" Yanıt, "Ne gezer? Onlar seçim zamanı gelirler."

***



Şefkatli eller

Ayşenur Aygümüş... Veteriner teknikeri... Kucağında bir yavru kedi.

Kırığı var... Ameliyat olacak.







Bir köpek... Yabancı cisim yutmuş... Çaresi ameliyat.

Yine bir kedi... Gözünde sorun var... Ameliyata hazırlanıyor.

Hayvanlara şifa için çırpınan veterinerlere teşekkürler.

***



İşte hizmet

Ankara'da yaşıyorsunuz... Doğal Yaşam Merkezi'ne telefon ediyorsunuz... Kedinizle veya köpeğinizle ilgili... Sorun var.







Derhal hekim geliyor... Hayvanınıza bakıyor... Ambulansa koyup götürüyor... Gereken tedavisi yapılıyor... Ve hayvanınız size geri getiriliyor.

Ödeyeceğiniz ücret... Sıfır lira.

***



Çevreden yoğun ilgi

Sadece Ankara içinden değil... Samsun'dan, Konya'dan, Kayseri'den bile... Kedisini, köpeğini getirenler var.

Muayene ve tedavi için.

Aşı... Ameliyat... Tıraş için.

Gereken hizmet veriliyor... Ücret mi dediniz? Ücret yok... Bedava.

***



Allah razı olsun

Hayırseverler... Hayvanseverler... Kedi, köpek maması yardımı yapıyorlar.

Gariban... Kedisi ya da köpeği var... Ama... Mama alacak gücü yok... Mama desteği sağlanıyor.

Tebrikler ve teşekkürler Turgut Altınok.

***



Fındık

Terrier... Kukır... Çin Aslanı... Cins cins köpek var.

Piyasada 8-10 bin liraya... 20 bin liraya satılan köpekler... Bedava.







İstanbul'dan gelip kedi, köpek alanlar var.

Sanatçı... Yonca Evcimik... Köpek almış.

Gezerken... Fındık yanımızdan ayrılmadı... Ayağımızın altında dolaşıp durdu... "Beni kucağına al" dercesine... Aldık.

Sarıldı... Ellerimizi yaladı... "Beni götür" der gibiydi.

***



Örnek proje

Gazetelerde... Televizyonlarda... Keçiören ile ilgili "Köpekten kaçarken araç altında kaldı" türü haberler yok... Olamaz.

Keçiören... Hayvan dostu, metropol ilçe.

Pek çok yerde sorun olan bu konu... Keçiören'de, başarıyla yönetiliyor.

***



Ziyafet

Akşam oldu... Keçiören'den ayrılma zamanı.







Kösrelik Köyü... Şimdi mahalle... 300 nüfus... Muhtarı Mustafa Yaman... Halkın geçimi tarım, hayvancılık... Arpa, buğday, nohut, sebze.

Muhtar, "Eşim gözleme yaptı, yemeden giderseniz üzülecek" dedi.

Gözleme... Ayran... Teşekkürler muhtar... Ellerine sağlık yenge. Çok güzel bir ziyafetti.