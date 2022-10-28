Yarın... Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıldönümü...







Yarın... Cumhuriyet'in gurur projelerinden Türkiye'nin otomobili TOGG'un fabrika açılışı...

Kutlu olsun.

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99 YIL ÖNCE 99 YIL SONRA



Mustafa Kemal Paşa... Meclis'in gizli oturumunda (25 Eylül 1920) diyor ki:

- Bizi yok etmeye uğraşan İngiliz, Fransız ve İtalyanlarla birlikte çalışan olumsuz insanlar var.

Tokat Milletvekili Mustafa Bey, gizli oturumda (21 Ocak 1921) söz alıyor:

- Yabancılardan para alan 3 milletvekili var.

Atatürk... Büyük Nutuk'ta... "Böyleleri için" diyor ki:

- Hainler... Alçaklar.

Türkiye'nin büyümesinden, kalkınmasından, dünya ile rekabet etmesinden rahatsız olan... Yabancının değirmenine su taşıyan... Bugün de var Atam... Hem de çok.

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YÜCE PEYGAMBER NE DİYOR?



Türkiye'de... Adı Mustafakemalpaşa olan tek ilçe.

Ve... İsim tabelası en uzun olan da.

Bursa'nın... Yüzölçümü en büyük ilçesi.







Belediye binasına girdik... Asansöre doğru yürürken... Asansörün üzerindeki yazı dikkatimizi çekti:

Devlet malından bir hırka bile aşıran, savaşta ölse bile şehit olmaz...

Hz. Muhammed (S.A.V.)

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MAKAM



Mehmet Kanar... Belediye Başkanı... Odasına girdik.







Makam masasının arkasında bir tablo... Atatürk... Ve şu sözü:

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

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UYARI



Makam odasında... Duvarda... Yine bir yazı... Başkan Mehmet Kanar, kendisini uyarıyor:

Ey Başkan!

Bugün baştacısın... Unutma... Yarın ayaklar altında olabilirsin.

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DOMATES BAHÇESİ



İlçenin... Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın... Çiftçinin, esnafın... Herkesin sloganı:

Ekilmedik toprak kalmasın.

İlçe... Bursa'nın domates bahçesi.

Türkiye'nin domates salçası üretiminde... Mustafakemalpaşa'nın payı... Yüzde 28.

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ADNAN MENDERES MEYDANI



Dünyanın en büyük makam odası... Evet, ilçenin merkezindeki meydan... Her cuma... Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın makamı.







Masa... Önünde koltuklar.

Vatandaş geliyor... Derdini anlatıyor.

Randevu almak yok... Gel içini dök... Başkan ile konuş... Çayını iç.

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ÇİLEK ÇOCUKLAR



Mustafakemalpaşa'nın... Tatlısı meşhur... Teşekkür... Yemedik.







Köftesi... Kelle peyniri... Kaymağı... Manda yoğurdu... Manda sucuğu meşhur... Teşekkür... Elimizi sürmedik.

Ama... Rahime öğretmenin çilek çocukları ellerinde çilek sepetleri ile gelince... Duygulandık.

Hayır... Teşekkür... Yemedik ama... Çilek çocuklarla fotoğraf çektirdik.

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KADIN ÇİFTÇİLER



Tarım... Hayvancılık... Toprak verimli... Su bol... Meralar... Koyunlar, kuzular... Mandalar.

Karaoğlan Köyü... O kadar çok manda var ki... Halk "Mandaköy" diyor.







Bir başka köy... Killik Köyü... 700 dönüm arazi... Bamya, bamya, bamya.

Kadınlar... Çiftçilik yapıyorlar.

12 kadın çiftçi var.

Üretiyorlar... İhracata bile başlamışlar.

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SEVİNDİK



Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Görmenizi isterim" dedi.

Gittik... Engelsiz Yaşam Merkezi.







Müzik... Herkes oynamaya başladı... Belediye Başkanı da.

Merkez ilçenin göbeğinde.

Halkın, "engellisine sahip çıkışı" her türlü övgüye layık.

Sevindik.

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DUVAR YAZISI



Mustafakemalpaşa'ya veda zamanı... Belediyede yorgunluk çayı.

Belediye binasında... Duvarda... Gözlerimiz bir yazıya takıldı:

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun,

Yurdum seni yüceltmeye, antlar olsun.

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TEŞEKKÜR



Mustafakemalpaşa hatırası... Atatürk'ün adını taşıyan ilçenin hediyesi.







Mustafakemalpaşaspor forması... 10 numara. Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkürler.

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YAŞASIN CUMHURİYET



Sene 1923... İkinci Meclis... Cumhuriyet ilan ediliyor.

Milletvekili Mehmed Emin Bey, kürsüye çıkıyor:

Adsıza şeref, esire hürriyet, sefile saadet verecek bir hükümet kuruldu... Bunun adı Cumhuriyet...

Cumhuriyet ruhu önünde 3 kere yaşasın Cumhuriyet denilmesini teklif ediyorum.

Yüce Meclis... Ayakta haykırıyor:

- Yaşasın Cumhuriyet... Yaşasın Cumhuriyet... Yaşasın Cumhuriyet.