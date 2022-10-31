Nüfusu 350 bini geçti... Türkiye'nin 26 ilinden fazla nüfusa sahip... Turizm cenneti.

Sadece turizm değil... Tarım da var... Yükselen ekonomi.

Halkın konuştuğu... Ne siyaset ne seçim... Ne şu parti bu parti... Ne de 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı... İşte Alanya'nın sıcak gündemi... Madde madde:







1- TOGG... Türkiye'nin otomobili... Cumartesi akşamı, yerli ve milli otomobil, TV ekranlarında görününce... Çok kişi gözyaşlarını tutamadı... Ulusal gurur ve sevinç.

2- Turizm... Sezon devam ediyor... Sahiller dolu... Her milletten insan var.

3- Rusya-Ukrayna savaşı... Avrupa'da enerji krizi... Yabancıların bir kısmı kışı Alanya'da geçirecekler... Ekonomi canlandı.

4- Kimi yabancı ev alıyor... Kimi de kiralıyor... Kiralar patladı... 15 bin lira... 20 bin lira... Sahilde 2+1 eve 25 bin lira kira ödeyen çok.

5- Ya Alanya'da kirada oturan Türkler... Memurlar... Jet hızıyla artan kiralar karşısında ne yapacaklar? Yakınıyorlar.

***



"Bizim" otel

Türkler Mahallesi... Eskiden belde idi... Alanya'ya 25 kilometre... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun doğup, büyüdüğü yer.







Konakladığımız otel Türkler'de... 5 yıldızlı... Lonicera... 5 bin yataklı... Otel değil sanki kasaba.

Doluluk yüzde 70... Rus... Alman... Litvanyalı... Estonyalı... Polonyalı... Letonyalı...

Diğer oteller... Durum aynı... Lobiler turist kaynıyor.

***



"Komşu" otel

Emin Müftüoğlu... Bisiklet Federasyonu Başkanı... Ziyaretimize geldi... Akşam yemeğini birlikte yedik.

Ama... "Bizim otelde" değil... "Komşu" otelde.

Selena Otel... 5 yıldızlı... 460 yatak.

Selena... Diğer otellerden farklı... "16 yaş altı" müşteri alınmıyor... Fiyat, diğer otellerden yüzde 30 daha pahalı.

Sessizliği seven geliyor... Alman... İngiliz... İskandinav ülkeleri.

Şimdiden "Şubat ayı için yer ayırtan" çok.

***



Çarşı

Türkler Mahallesi... Yerleşik nüfus 5 bin.

Turistik yatak kapasitesi ise... 30 bin.

Yaşar Önel ile birlikte otelden çıktık... Dolaştık... Çarşı pazar.







"Türk" göremedik... Sadece satıcılar... Garsonlar... Taksi şoförleri Türk... Bizimkiler arazide... Tarımda... Meyve bahçesinde.

"Tabelalar" Rusça ağırlıklı.

Fiyat etiketleri euro.

En çok dinlediğimiz söz:

"Allah bereket versin."

***



Vefa ödülü

Alanya'ya neden geldik? Farklı bir konu... Ve de özel.

Küresel Medya Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, davet etti... "Küresel Medya Buluşması" için.







"26 ülkeden" gazeteci... Rusya... İngiltere... Yunanistan... Hollanda... Arnavutluk... Ukrayna... Lübnan... Kazakistan... Suriye... Romanya... Filistin...

Ve... 156 da Türk gazeteci... Artvin'den Edirne'ye... Ağrı'dan Adana'ya kadar.

Gala gecesi... Bize... "Vefa ödülü" verildi... Ödülü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldık... Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı... Teşekkürler Sevgili Mehmet Ali Dim.

***



Memurun işi zor

Öğretmen tayinleri... Ağustos'ta Alanya'ya 600'ün üzerinde öğretmen gelmiş.

Alanya gibi cennetten bir köşeye atama... Öğretmen ve memurlar için "Ne şans ama" değil mi?

Hayır, hayır... "Hiç de değil."

Rusya-Ukrayna savaşı... Avrupa'da enerji krizi... Akaryakıt kuyrukları... Akdeniz sahillerine akın... Kiraları öylesine uçurmuş ki... Kamu personeli için Alanya'ya atanmak "sürgün gibi."

Alacağı maaş kiraya yetmez.

Tek çare... Alanya'da görev yapacak... Ama evi "köyün birinde" olacak.

"Köylerde bile" kiraların zamlandığını söylemeye gerek yok.

***



Sorun... Eleman sıkıntısı

Alanya... 650 turistik tesis... 100'e yakını 5 yıldızlı.

Toplam...200 binin üzerinde yatak.

Burhan Sili... Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı... Sorduk... "Durum nedir?"

Burhan Sili, "Başlangıç geç oldu ama ciddi bir doluluk yakaladık" diyerek, söze başladı:

Pandemi süreci... Sektör çok sıkıntı çekti... Ama şimdi kara bulutlar dağıldı... Yaralar sarılıyor.

Alanya hala çok canlı... Bu kış iyi geçecek... Kışı burada geçirmek isteyen yabancı çok.

En büyük sorumuz ise... Personel bulmakta zorlanıyoruz. Bölgede... "Çalıştıracak eleman bulamıyoruz" şikayetini o kadar çok kimseden dinledik ki... İsim isim yazmaya devam edeceğiz.

***



Yabancı işletmeciler

Alanya'da... Bir lokantaya girdik... "İşletmeci" yabancı... İngiliz.

Kafe... İşletmeci yabancı... "Rus."

Emlakçı... Eğlence mekanı sahibi... Apart otelci...

"Ukraynalı... Alman... Polonyalı."

Hepsi de... Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın "kayıtlı üyeleri."

Öyle "birkaç kişi" değiller... Sayıları "binin" üzerinde.

***



Arkası yarın

Alanya notları bitmedi... Daha "tarım" var... "Yabancı gelinlerimiz" var... Rus, Ukraynalı, Alman, Finlandiyalı gelinlerimiz.

Yarın... Devam edeceğiz.