Süleyman Demirel'in Türkiye'nin Florida'sı dediği coğrafyadayız... Bereketli topraklar... 12 ay tarımsal üretim... 78 çeşit ürün... Narenciye... Üzüm... Muz... Nar... Erik... Şeftali... Domates... Patlıcan... Biber... Kabak... Pamuk... Buğday... Arpa... Ayçiçeği.

Toprak ana cömert mi cömert.







Ayrıca... Binlerce yıllık tarih... "Toprağın altı bir hazine" desek yeridir.

Bugün... Uluslararası Tarsus Festivali başlıyor... Kleopatra yılı etkinlikleri... 4-5-6 Kasım.

Gelecek hafta... Mersin Uluslararası Narenciye Festivali... 12-13 Kasım.

Bölge kıpır kıpır... Canlı... Hareketli.

Sıcağı sıcağına Çukurova gözlemleri.

***



Gündem

Ankara'nın gündemini geride bıraktık... Seçim... Siyaset... 6'lı masa... Yüksek gerilim.

Akıllı otoyol... Niğde... Ulukışla... Pozantı... Ve Tarsus'tayız.

Yaz devam ediyor.

Yerel medyadan Selahattin Özbozkurt dostumuzla birlikte... Atatürk Caddesi... Bankalar Caddesi... Mersin Caddesi... Adana Caddesi... Dolaşıyoruz... 350 bin nüfuslu Tarsus'un nabzının attığı yerler.

Soruyoruz:

- Ey Tarsuslu... Gündeminiz, beklentiniz, öncelikli isteğiniz nedir?

"Anketimizin" sonucu:

Çukurova Bölgesel Havaalanı... Şubat 2023'te açılacak... "Mersinli, Tarsuslu gün sayıyor."

Tarsus'un sahil şeridi yıllar önce "turizm bölgesi" ilan edildi... Altyapı çalışmaları ilerledi... Beklenti, turistik tesislerin inşa edilmesi.

İki Organize Sanayi Bölgesi yapılıyor... 15 bin istihdam sağlayacak... "Aman bir an önce hizmete girsin."

***



Togg... Ve ötesi

Ercan Güneş... Mersinli gazeteci... "Togg... Halkta büyük heyecan yarattı" dedi.

Tarsus'ta da "durum" aynı.

"Yerli ve milli" denilince... Akan sular duruyor.

Tabii... "Togg'un yüzde kaçı yerli?" diye soran da var.

"Yanıtı" Tarsuslu kebapçı veriyor:

- Hamama gider kurnayı beğenmezsiniz, düğüne gider zurnayı beğenmezsiniz... Türkiye İHA yapar, SİHA yapar... Tank yapar... Togg yapar... Mutlaka bir kulp takmak istersiniz.

***



Bu göç başka göç

Mersin'de... Suriyeli sığınmacı... 200 binin üzerinde... "40 bini Tarsus'ta."

Sığınmacı her yerde... Her sektörde... Tarımda... İnşaatta... Sanayide.

İşyeri sahibi olan sığınmacı çok.







Ve şimdi... Yeni bir göç dalgası:

Rusya'dan göç...Ukrayna'dan göç.

Savaşla birlikte Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen gelene.







Özellikle Mersin'deler... Deniz ve güneşe hücum... Mezitli... Tece... Erdemli... Silifke... Taşucu... Aydıncık.

Kimi ev kiralıyor... Çoğu ise satın alıyor.

Taşucu... Ruslar çarşıda... Ukraynalılar da... Ticaretin içindeler... İşyeri açan açana.

Rus karı-koca... Tantuni lokantası açmışlar... İyi iş yapıyorlar.

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Narenciye çeşmesi

Çeşmeyi açacaksınız, portakal suyu akacak... Bu bir Mersin klasiği.

Gelecek cumartesi, pazar... Narenciye Festivali'nde... İki gün boyunca... Narenciye çeşmesinden doya doya portakal suyu içebilirsiniz.

***



Pamuk

Eskiden... Tarsus'ta "750 bin dönüm arazide" pamuk ekiliyordu.

Sonra... "Pamuk gözden düştü."

Pamuk ekilen arazi... "Bin 500 dönüme" kadar indi.

Şimdi... Gördük ki... "Pamuğa dönüş" başlamış... Sevindirici.

Ama... Pamuk üreticisi biraz dertli... Beklediği parayı bulamamış... Destek istiyor.

***



Hayırlı olsun

Tarsus Devlet Hastanesi... 10 katlı... 600 yataklı... Birkaç hafta önce hizmete girdi.

Büyük ihtiyaçtı... Tarsuslu memnun.

Henüz "kurdele" kesilmedi... Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor.

Yeni Hükümet Konağı... İnşaatı devam ediyor... Çatı kapanmış... Birkaç ay içinde biter.

Meşhur Kültür Parkı... Etrafı duvardı... Sanki Berlin duvarı... Yıkılmış... Güzelim park ortaya çıkmış.

Gençlik Parkı... Elden geçirilmiş... Yenilenmiş... Daha da güzelleşmiş.

Mersin'in "Tarsuslu" Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "Tarsus'a kol kanat gerdiğini... Ağabeylik ettiğini" söylemeliyiz.

***



Neden?

Selahattin Özbozkurt, "domates denizini" gösterdi... Evet, deniz gibi.

Uçsuz bucaksız Çukurova... Domatesin her çeşidi.

İhracata gidiyor... Ve iç piyasaya.

Fakat... Türkiye'nin önemli domates üretim bölgelerinden biri olan Tarsus'ta... "Domates salçası yapacak bir fabrika yok."

Selahattin ile birbirimize baktık... "Neden?" diye.

***



Üzüm

Bunca yıldır geliriz... Tarsus'ta bu kadar çok üzüm çeşidi olduğunu bilmiyorduk.

Yalova incisi... Tarsus beyazı... Engin çekirdeksiz... Kardinal... Kırmızı... Viktorya... Ve gerisi... Selahattin, saydı da saydı.

Üzüm... Bölgenin önemli bir gelir kaynağı.

Alıcısı çok... Rusya... Ukrayna... Avrupa.

***



Kriz ve fırsat

Uğramasak olmaz... Mersin Sebze ve Meyve Hali.

Münir Şen... Komisyoncular Dernek Başkanı.







Söze "İyi ki Ruslar var" diyerek başladı:

Narenciyede fiyatlar üretici açısından iyi olmasına iyi de... Ürün az.







Limon 11-12 liradan gidiyor... Mandalina çeşit çeşit, 6 liradan 15 liraya kadar... Portakal 7-8 lira... Bu fiyatlar iç piyasa için yüksek.

Ama... Ruslar sağ olsun... Ve Ukraynalılar... Ne var ne yok alıyorlar.

Türkiye iyi bir siyaset izliyor... Rusya-Ukrayna krizi fırsata çevriliyor... Görünen o ki ülke olarak kazancımız giderek artacak.

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Pazartesi... Yine Çukurova

Tarsus... Festival... Etkinlikler... Camiler... Kiliseler... Kleopatra Kapısı... Kırkkaşık Bedesteni... Şahmeran Hamamı... Eshabı Kehf Mağarası... Danyal'ın Türbesi... Kamuoyu yoklaması.

Adana... Mersin... Ve... Daha fazlası.

Pazartesi... Hepsini anlatacağız.