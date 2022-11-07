Uluslararası Tarsus Festivali... Kleopatra Kapısı... Kortej yürüyüşü... Konserler... Söyleşiler... Değişik etkinlikler.

Ve... Kiminle konuşsak aynı soru:







- Aslı Baykal CHP'den niçin istifa etti?

O Aslı Baykal ki;







1. Profesör.

2. Sonradan olma değil, anadan doğma CHP'li.

3. Üstelik... Deniz Baykal gibi bir "markanın" kızı.







Böyle bir ismin, doğup büyüdüğü evi terk etmesi... Elbette önemli.

Tarsus'ta, Mersin'de, Adana'da "bu konuyu" o kadar çok soran oldu ki.

***



Açıklama... Bu hafta

Prof. Aslı Baykal, bir süredir "rahatsız." Rahatsızlığı... CHP'nin giderek değişen "yol haritası."

Bazı söylemler.

Partinin ana çizgisindeki "eksen kayması."

1. Prof. Aslı Baykal önceleri... Sabretti.

2. Sonra... Dayanamadı... İstifa kararı verdi.

3. Kararını, çevresi ile paylaşmadı... Nedeni? "Mahalle baskısı olur... İstifam önlenir" endişesi.

4. Prof. Aslı Baykal, bu hafta bir açıklama yapacak... Kamuoyunu aydınlatacak.

***



Hıncal Uluç

Tarsus... Makam Camii karşısı... Çınar ağacının altı... Açık hava kahvesi.

Kalabalık... Sohbet.

Esnaf... Emekli... İmam...Öğretmen... Soruların ardı arkası kesilmedi:

- Hıncal Uluç nasıl?

Gönül isterdi ki, telefonun tuşlarına basalım... Hıncal'ı arayalım... Konuşalım... Ve kahvedekilere de dinletelim.

Ama... Maalesef.

***



Seyir defteri

İhmal... Dikkatsizlik... Hatalar zinciri... Kader... Ne desek boş.

Hıncal Uluç... Kalp ameliyatı... 3 damar değişti.

Sonra... Kalça kırığı operasyonu... Protez.

Yoğun bakım... Ve normal odaya çıkış.

Sonra... Eve erken dönüş... İşte birinci yanlış.

Bir hafta sonra... Yeniden hastane... Derin uyku... Yoğun bakım.

Ve iyileşme süreci... Uyanış... Tekrar normal hastane odası.

Bu defa da... Yoğun ziyaretçi akını... Gelen, gitmek bilmiyor... İkinci yanlış.

Beyin ve vücut yorgun düştü... Bu arada enfeksiyon... Hastane mikrobu.

Hıncal... 1 aydır yine yoğun bakımda... Yine uykuda... Direniyor... Yanına kimse yaklaştırılmıyor. Diren Hıncal... Herkes iyileşmeni bekliyor.

***



Muharrem İnce

Tarsus... Eski Buğday Pazarı... Kebapçı Eyüp... Öğle yemeği.

Sokakta bir hareketlenme oldu... Baktık... Kalabalık.

Muharrem İnce... Memleket Partisi Genel Başkanı.







Esnafın...Lokantada yemek yiyenin... Yoldan geçenin... Elini sıkıyor... Ve soruyor:

- Nasılsınız? İktidardan ve muhalefetten memnun musunuz?

Ayaküstü sohbet.

"Eskiden Süleyman Demirel çok gezerdi" diyor:

- Bugün de il il, ilçe ilçe en çok dolaşan genel başkan benim.

Gözlemimiz... Anadolu'da siyaset yavaş yavaş ısınıyor.

***



İşte aday

Çukurova'da olduğumuzu duymuş... Bizi buldu... Mehmet Bolat.

"Adayım" dedi: - 100 bin imzayı toplayınca seçim bürosunu açacağım.







Mehmet Bolat, Tarsus'ta çekilen "Tatar Ramazan" filminde oynadı... Rolü... "Ağır Ceza Reisliği."

Atla dolaşıyor... Kırmızı ışıkta geçtiği için "ceza yedi."







Yörük çadırı kurmuş... Seçim bürosu olacak... "Seçmene mercimekli bulgur pilavı ve yufka ekmek ikram edecek."

Cumhurbaşkanı seçilirse... Uzaya bir Mersinli gönderecek.

Kimsesizlere ekmek... Eve teslim. Mehmet'e gaz veren verene... Maksat muhabbet olsun.

***



Acil ihtiyaç

Erdemli... Mersin'in arka bahçesi... 35 kilometre.

Ama 1 saatte zor gidersiniz. Trafik ışığı... Dur-kalk... Çile yolu. Hele bir de yaz mevsimini düşünün... Çilenin katmerlisi.

Alt-üst geçitler şart.

Ayrıca... Raylı sistem. Mersin gibi güzel ve giderek büyüyen bir şehre bu trafik çilesi yakışmıyor.

***



Sarı yaz sohbeti

Hava güzel... Mersin'de denize giren çok... Çukurova'da mevsim "sarı yaz."

Açık hava kahvesinde sohbet... Konu siyaset... Ve... "6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?"

CHP'linin biri "Zamanı gelince açıklanır" diyor:

- Şimdiden açıklanırsa aday yıpranır.







Bu söze anında tepki geliyor... Bir emekli öğretmenden:

- Böyle bir endişe varsa, yıpranacak insanı ne diye aday göstersinler?

Cumhur ittifakının adayı belli... Erdoğan.

Millet ittifakının adayına gelince... İsimler havada uçuşuyor... Kemal Kılıçdaroğlu... Ekrem İmamoğlu... Mansur Yavaş... Yurtdışından isimler... Bazı profesörler.

Sohbet derinleşiyor... Ve bu defa... "İsim üzerinde yorumlar, tartışmalar" başlıyor:

"Şu isim olursa ben oy vermem... Ben de falanca kişi aday olursa oy vermem."

Selahattin Özbozkurt... Yerel medyadan... Kulağımıza eğiliyor:

- Burası her gün böyle... Sürekli tartışma var... Ama... Görüyorsunuz... Sesini yükselten yok... Kavga hiç yok.

***



Üzüldük

Tarsus... Bir dünya hazinesi... Binlerce yıllık tarihi miras.

Açık hava müzesi gibi.

Toprağın altı da keşfedilmeyi bekleyen bir başka müze.

Bereketli topraklar.

350 bin nüfus.

Yerli-yabancı turist geliyor... Geziyor.

Ama... Tarsus'ta konaklamıyor.

Mersin'e gidiyor... Ya da Adana'da geceliyor.

Zira... Tarsus gibi muhteşem bir ilçede "marka otel... Öyle 100-200 yataklı otel... 4-5 yıldızlı otel" yok... Büyük eksiklik.

Evet... Birkaç butik otel var... Tarihi konak... Ama yetmez ki.

Üzülmemek elde değil.

***



Sokağın sesi

Tarım... Ticaret... İhracat... Adana... Meslek odaları...

Tarsus... Turizm... Sokağın sesi.

Çukurova notları bitmedi.

Yarın... Devam edeceğiz.