Geçen hafta Çukurova'daydık... Gömlekle geziliyordu... Mersin'de denize giriliyordu. Erzurum... Palto giyilmeye başlanmış... Biz ceketle geldik... "Bırrr..." Soğuk mu soğuk... Hele gece... Buz... Eksi 3.

Erzurumlu kar bekliyor... "Beyaz altın... Bereket."







Palandöken... Kayak merkezi... Oteller hazır... Bölge tertemiz.

3 Aralık Cumartesi... "Kayak sezonu" törenle açılacak.

Şehirde... Heyecanlı bir bekleyiş var... "Nedenini" Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den dinleyelim:

- Erzurumlu istiyor ki... Açılış töreninde bembeyaz karların üzerinde "Oltu siyahı" bir de araç olsun... Togg... Gururumuz.

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Teşekkür

Mehmet Sekmen, "Heyet halinde Ankara'ya gideceğiz" dedi:

- Gururumuz okşandı... Yerli ve milli aracımız... "Oltu siyahı" sözü duyulunca pek çok Erzurumlu sevincinden ağladı... Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a teşekkür edeceğiz... Togg fabrikasına da gideceğiz... Yine teşekkür için.

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Hediye

Hediyeler hazır... Oltu taşı tespih... Bu bir "set."

Kutuda... Tespihin yanı sıra... Kol düğmesi de var... Kravat iğnesi de.

Ayrıca... Hanımefendi için... Küpe... Yüzük... Ve kolye... Hepsi "Oltu taşı."

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Togg gururu

Rüstem Paşa Kervansarayı... 2 katlı... Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa yaptırmış... 1561.

Şimdi... Erzurum'da "ticaretin kalbinin attığı" turistik bir merkez.

Girişinde... "Rüstem Paşa Bedesteni...

Taşhan" yazılı.

Yabancı ve yerli turistin "olmazsa olmaz" uğrak yeri.







Tertemiz... Işıl ışıl.

"Oltu taşından" yapılan ürünlerin satıldığı dükkânlar.

Hüner Oltu Taşı... Şaheser Oltu Taşı... Macit Oltu Taşı... Işıltı Oltu Taşı... Siyah İnci Oltu Taşı... Tabelaların hepsinde "Oltu taşı."

Tuna Oltu Taşı... Muhammet Yağmur... Dedi ki:







- Otomobil de bizim, taş da bizim... Heyecandan gece uyku tutmadı... Almak şart oldu... Bütün beklentimiz uygun şartlarla kredi.

Esnaftan kimi "İlk otomobil bir Oltuluya satılsın" diyor... Taşhan'da "Oltulu" çok.

Kimi... "ÖTV'nin düşük tutulmasını" istiyor.

Hilal Oltu Taşı... Aykut Şahin:

- Oltu siyahı Togg almak boynumuzun borcu.

Gözde Oltu Taşı... Muhittin Beyit:

- Gururlandık... Ailece sevindik... Alacağım almasına ama... 4 çocuk... İkisi üniversiteyi bitirdi... İkisi üniversitede okuyor... Biraz elim rahatlasın o zaman alırım.

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Oltu'da bayram

Erzurum'un 30 bin nüfuslu ilçesi... Hayvancılık... Tarım... Orman ürünleri... Madencilik... "Oltu taşının" anavatanı.

Tarihi bir yerleşim yeri... Milat öncesine uzanan derinlik.

Urartular... İskitler... Persler... Selçuklular... Osmanlılar.

"Togg... Oltu siyahı" denildi ya... Oltu uçuyor... Oltulu düğün bayram yapıyor.







"Kutlama." 3 gün 3 gece... Konserler.

Belediye... Yemek dağıttı... "3 gün boyunca."







Halk sevinçli... "Yerli ve milli aracı almak isteyen çok."

Kimi "Şimdi herkes Oltu ilçesini bilecek, tanıyacak" diyor... Kimi "Oltu'ya turist gelecek" diye seviniyor.

Necmettin Taşçı... Belediye Başkanı... "Oltu olarak mutluyuz, gururluyuz" diyor:

- Togg... Moralimizi yükseltti... Ülkemizin geleceğine güvenimiz arttı... En az 100 otomobil sipariş edeceğiz.

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Lütfü Yücelik

İşadamı... Aşkale Çimento'nun sahibi... Vergi rekortmeni.

1991-2022... Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"Başkanlığı" kendi isteğiyle bıraktı... İşleri yoğun.

Sohbet ettik... Dedi ki:

- Otomobilimi değiştireceğim... Gün sayıyorum... Togg alacağım... Oltu siyahı... Bize o yakışır... Erzurumlunun gururu okşandı.

Bu sözleri o kadar çok Erzurumludan dinledik ki.

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Cemevi

Yıldızkent... Erzurum'un yeni ve yükselen yerleşim yeri... İstanbul'un Ataşehir'i, Ankara'nın Çayyolu gibi.

Erzurum'da 1 milyona, 1.5 milyona daire alabilirsiniz.

Ama Yıldızkent'te... 2.5 milyon lira.

Geniş caddeler... Parklar... Çok katlı apartmanlar... Siteler.

Yıldızkent'te gezerken... Yepyeni bir yapı gördük... Anacadde üzerinde:

Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi.







Tebrikler... Erzurum'a yakışmış... Burası Alevi nüfusun yoğun olduğu bir semt... Alevi kardeşler memnun.

Girdik... Gezdik... Kütüphane... Yönetim odası... Kurslar için ayrılmış 4 derslik... Konferans salonu... Yemekhane... Gasilhane.

Cem salonu... Oldukça büyük.

Duvarlarda resimler... Altlarında da yazı.

Mevlana... Her ne olursan ol, yine gel.

Hacı Bektaş-ı Veli... Eline, beline, diline sahip ol.

Yunus Emre... İlim ilim bilmektir... İlim kendin bilmektir... Sen kendin bilmezsen... O nice okumaktır.

Cemevi... İhtiyaçtı... Yapılmış... Çok da iyi olmuş.

***



En iyisi kuzine

Erzurum bir destan... Anlatılacak çok şey var... Pazartesi devam.

Gelmişken... Fıkra kitapları da aldık... Erzurum fıkraları... Birini Sayın Cemil Çiçek'e hediye edeceğiz... "Erzurum hatırası" Oltu taşı tespihle birlikte.

Televizyon muhabiri Erzurum'a gelmiş... Yaşlı teyzeye sormuş:

- Global ısınma hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Gözel gızım... En iyisi kuzine.

Unutmadan... Sobacılar çarşısına da gittik elbette... Önümüz kış... Soba, kuzine satışları ne durumda?