Gezdiğimiz yerlerde siyasi haritaya da bakıyoruz... Partiler ne âlemde?

Görünen manzara... CHP, kendi içindeki sorunları bir türlü aşamıyor... CHP içinde sanki birkaç CHP var.

Parti... Çok sahipli... Şöyle ki:

Atatürkçü de var, solcu da, muhafazakâr da, cumhuriyetçi de, milliyetçi de, ülkücü de, liberal de, Mustafa Kemalci de, laik de, antilaik de, Kürtçü de, ikinci cumhuriyetçi de, LGBT de...

Kitle partisinde elbette farklı görüşler bulunur.

Ama partinin bir ana çizgisi, kimliği olur.

Y-CHP ise... Karman çorman... İç sorunlarla boğuşan bir parti.

"Kemal Kılıçdaroğlu mu cumhurbaşkanı adayı olsun, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, yoksa bir başkası mı?" çekişmesi, dağınıklığın somut göstergesi.

Böyle bir ortamda, Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın CHP'den istifası önemli... Hem de çok.

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İstifa yağmuru

İstifa, her partide olabilir... Çoğu kez istifacı başka partiye gider... Milletvekili olmak için.

Ama... CHP'de durum farklı... İstifacılar koltuk peşinde değiller... Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş gibi ihraç edilenler de.

Şair... Milletvekili... Behçet Kemal Çağlar, CHP'den istifa etmişti. "En iyimseriniz, en taşkın savunucunuz olan ben artık inancımı kaybetmiş bulunuyorum... 24 Ocak 1949."

Atatürk'ün çevresinden... İstiklal madalyası sahibi... Gazeteci... Milletvekili... Falih Rıfkı Atay da. "... Hiç sarsılmaksızın Atatürk'e bağlı olduğum için Atatürkçü olmayanların baskısıyla bir gün savunma hakkımı bile kullanamayarak partiden kovulmak çok acı geleceğinden, şimdiden Allahaısmarladık... 10 Aralık 1962."

Atatürk'ün silah arkadaşı... Batı Cephesi Komutanı... İkinci Cumhurbaşkanı... İsmet İnönü'nün istifası: "Parti politikalarının memleket için sakıncalı gördüğüm şekil ve istikamette değiştirilmesi sebebiyle... 8 Mayıs 1972."

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Ve daha kimler kimler...

Başbakanlık yapmış olan Ferit Melen'den... Genel Sekreterlik yapmış olan Kemal Satır'a kadar...

CHP Milletvekili... Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak'tan Prof. Turhan Feyzioğlu'na kadar...

Efsane Genel Sekreter Kasım Gülek'e kadar... CHP'den kimler istifa etmedi ki

Gelenek... Hâlâ devam ediyor... Prof. Dr. Aslı Baykal son örnek.

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Sabır taşı nasıl çatladı?

Libya... Ege... Akdeniz... Kıbrıs... Azerbaycan... Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin izlediği politika... CHP yönetiminin bu konulara bakış açısı Prof. Aslı Baykal'ı rahatsız etti.

"Askerle ilgili söylem... Kimyasal silah iftirası" Aslı Hanım'ı çileden çıkardı.

"Devlet, cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor" iddiası... Yükselen öfkeye tuz biber oldu.

Ve... Fren patladı... Sabır taşı çatladı... İstifa.

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Teşekkürler Vahap Seçer

Mersin'in trafik çilesinden söz etmiştik... Raylı sistemin acil ihtiyaç olduğunu yazmıştık... Ve yeni alt ve üst geçitlerin şart olduğunu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer aradı... Sıcağı sıcağına.

Ve... Uzun uzun anlattı.

Mersin merkezden Mezitli'ye uzanan metro hattı... 13.4 kilometre.

Metroyla entegre tramvay hattı.

Başkan bu konudaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Otoyolun Mersin'den Silifke'ye... Taşucu'na kadar uzatılması... Bağlantı yolları... Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırma kararı verilmiş... İhale yapılmış... Yap-İşlet- Devret modeli... Ama sonra müteahhit tasfiye başvurusu yapmış.

Alt ve üst geçitler... Başkan, o konudaki gelişmelerden de söz etti.

Başkan Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz... Devam eden işlerin bir an önce tamamlanmasını diliyoruz.

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Gezsen Anadolu'yu

Geziyoruz... Edirne'den Ağrı'ya... Samsun'dan Hatay'a... Anadolu bir hazine... Doğasıyla... İnsanıyla... Duvar/kamyon/ taksi camı yazılarıyla... Dağıyla, taşıyla, uçan kuşuyla.







"Sen ne güzel bulursun,

Gezsen Anadolu'yu,

Dertlerden kurtulursun,

Gezsen Anadolu'yu."







İşte... Anadolu'dan, son günlerde çektiğimiz birkaç fotoğraf.

06 T 1694... Arka cam yazısı: "Bu araç birinci derece şehit ve gazi ailelerine ücretsizdir."

42 AFC 777... Hafif ticari araç: "Boş duran değil koşturan kazanır."

06 BUM 120... TIR...







Muhsin Yazıcıoğlu: "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz... Ancak söz konusu vatan ise dünyanın şahdamarını keseriz."

Ordu... Lokanta... Önünde bir duyuru: "İhtiyaç sahipleri için askıda yemek."

Taksi... 33 T 1606... Şoförün telefonu da yazılı: "Bir alo de, gelmezsem gençliğim solsun."

Mersin... İşyeri tabelası: "Gelin ile kaynanayı barıştıran mağaza."

02 HS 427...

Kamyon... Arka kasa: "Rakı içen delikanlıdır beyaz peyniri sever, kaşarla işi olmaz."

"Orda bahar başkadır,

Yazlar kışlar başkadır,

Ahh... Bu diyar başkadır,

Gezsen Anadolu'yu."