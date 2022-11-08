ADANA

Park Zirve... Onbaşılar Kebap... Kalabalık... İsmail Usta masa masa dolaşıyor... Çiğköfte bırakıyor.

Müşterinin çoğu onu tanıyor... Özellikle de 50 yaş üstü.

İsmail Cambaz... 91 yaşında.







Çocuk iken garsonluğa başlamış... Sonra şef olmuş... Hâlâ çalışıyor... Çiğköfte yoğuruyor.

- İsmail Usta... Artık dinlen... Yorulma.

- Atatürk ne dedi? "Çalış, öğün, güven" dedi... Ata'mı dinliyorum... Çalışıyorum... Türklüğümle öğünüyorum... Ülkemin yarınına güveniyorum.

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Savaş... Kriz... Ve fırsat

İsmail Usta ile sohbet ederken... Tayyar Zaimoğlu yanımıza geliyor... Mekânın sahibi.

Masalardaki "yaşlı müşterileri" gösteriyor:

Bazı aileler, zaman zaman "aile büyüğünü" de getirirler.

Büyükler "özellikle İsmail Usta için" gelirler.

Tayyar Zaimoğlu... Aynı zamanda sivil toplum lideri.

Çukurova Otelciler Birliği Başkanı.

"Yaz sezonu çok iyi geçti" diyor.

- Adana... Mersin... Hatay... Sezon uzadı... Hâlâ çok iyi... Türkiye, krizi iyi yönetti... Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye çok doğru bir siyaset izledi... Kriz, fırsata çevrildi.

***



Sokağın sesi

Adana... Atatürk Caddesi... Çakmak Caddesi... Melekgirmez Çarşısı.

Tarsus... Kleopatra Kapısı civarı... Kırkkaşık Bedesteni... Yeryüzü Pazarı.

Mersin... Silifke Caddesi... Pozcu... Mezitli.

Bölgenin nabzının attığı yerler.

Selahattin Özbozkurt... Ömer Bilici... Yaşar Önel... Ve diğer dostlarla dolaşıyoruz.







Neler mi dinliyoruz? İşte birkaç satırbaşı:

Otomobilden alınan vergiler düşürülsün.

Türkiye hepimizin... Siyasetçiler kavga etmesinler.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Amerika'nın gazına gelmedik... Çok iyi ettik.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı devlet sırrı mı? Ne diye gizleniyor?

Geçim zorlaştı... Gelir düzeyinin artması lazım.

Önce ekonomi... Sonra siyaset.

***



Ekonomiye can suyu... Rus göçü

Mersin'de... Çetinkaya Mağazası'na uğradık... Ömer Çetinkaya'yı ziyaret ettik.







Çok katlı mağaza Rus, Ukraynalı, İranlı, Moldovalı kaynıyor.

Tabii Suriyeli de.







Sonra... Forum AVM'yi gezdik.

Sağımız Rus, solumuz Rus.







Ve... Mezitli... Davultepe... Tece... Çeşmeli... Kargıpınarı... Erdemli'ye uzandık.

Türkçe-Rusça tabelalar.

Rus marketçi... Kebapçı... Meyhaneci... Emlakçı... Hatta Rus doktor.

Rus... Mersin ekonomisinin "can suyu."

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Helva denince...

Çukurova'nın damak tadı... 70 yılı geçen tecrübe... Okyay Helva.

Bir Tarsus markası.

Rusya'ya da gidiyor, Avrupa'ya da, Amerika'ya da.

Ahmet Okyay... İkinci kuşak.







Üçüncü kuşak... Ahmet Okyay'ın kızı... Devrede.

Oğlu Ali Kemal Okyay ise "dede, baba mesleğinin" dışında... O bir bilim insanı.

"Çip teknolojisine" altyapı malzemeleri üretiyor.

Amerika'ya ihraç ediyor.

Dünya çip krizine çözüm arayan uluslararası ekibin içinde.

Tarsus'ta... Helva fabrikasına gittik... Kendimizi az ilerideki "yüksek teknoloji üssünde" bulduk.

***



Yeni hemşeriler

Mersin-Silifke arasında... Sahil bandında... Yazlık konut çok.

3-4 yıl önce... 250-300 bin liraya almak mümkündü.

Şimdi... 10 kat artmış.

2.5 milyon... 3 milyon.

Yazlıkların bir kısmında 12 ay oturuluyor.

Rus... Ukraynalı... Mersin'in "yeni hemşerileri."

Kimi Mersinli memnun... Zira mülkü iyi para ediyor... İyi kira getiriyor.

Kimi Mersinli ise şikâyetçi... "Ruslar geldi, fiyatlar yükseldi, kiralar arttı" diyor.

***



Denizde kuyruk

Gündüz... Kuyruğu görüyorsunuz.

Gece... Çok daha iyi görüyorsunuz... Gemiler ışıl ışıl... Kuyruğa dizilmiş.

Mersin limanı 7/24 çok canlı.

İhracat... İthalat... Tam gaz.

Liman büyütüldü... Buna rağmen yetersiz kalıyor.

Gemiler... Boşaltma, yükleme için sıraya girmişler... Bekliyorlar.

Denizde gemi kuyruğu... Geceleri tam bir görsel şölen.

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Toprağa hücum

Veyis Avcı... Tarsus Ziraat Odası Başkanı.

"Tarıma ilgi arttı" diyerek söze başladı:

Pandemi öncesi sadece çiftçi, çiftçilik yapıyordu.







Pandemi ile birlikte inşaatçı, doktor, mühendis, avukat, tüccar tarım arazisi almaya başladı.

Tarla fiyatları fırladı.

Tarımda hayat var... İyi para var... Artık çiftçi olmayan da çiftçiliğe başladı.

Bölgede ilginç bir şey oluyor... Avokadoya yöneliş... Mango, avokado, ejder meyvesi iyi para getiriyor.

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Önce ekonomi

Abdullah Özdemir... Mersin Ticaret Borsası Başkanı.

"Büyük fotoğraf çok önemli" diyor.

Büyük fotoğraf... Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği politika... Kriz yönetimi... Herkes memnun.

Abdullah Özdemir, sonra "öteki fotoğraflardan" söz ediyor:







Fiyat artışı sorunu... Halk şikâyetçi... Halkı rahatlatmak lazım.

Fırsatçılık da var... Fırsat bu fırsat diyerek fiyatları artıran çok.

Narenciye iyi para ediyor... Ama bu yıl verim de az, ürün de.

Siyaseti herkes konuşuyor... Normaldir... Fakat önce ekonomi.

***



Nokta

Çukurova'ya veda etmeden önce... Sahnedeydik.

Tarsus Müzesi'nde.







Bölge üzerine sohbet... Anılar... Sorunlar... Öneriler.

Moderatör... İpek Çalışlar.

İki de konuşmacı... Tarsuslu Oral Çalışlar... Ve ben.

Elveda Çukurova.