Palandöken... Kayak pisti uzunluğu... Vali Okay Memiş, "90 kilometreye yaklaştı" dedi:

- Ejder pisti... Kesintisiz 15 kilometre. 3 bin 200 metre yükseklikten kaymaya başlıyorsunuz... 2 bin 200 metreye kadar kayıyorsunuz.

Gece... Işıklandırılmış pist... 14 kilometre.







Erzurum'da... Herkes aynı şeyi söylüyor:

- Burnumuza kar kokusu geliyor. Geçen sezon, bir milyon turist gelmişti... Yerli, yabancı.

Bu sezon ise... Erzurum hedef büyüttü... Vali Okay Memiş dedi ki:

- Yeni oteller açıldı... İki milyon turist bekliyoruz.

***



Eğitim

Vali Okay Memiş, iki projeye kilitlenmiş... İddialı projeler.

ERBAP... Erzurum'da Başarıyı Artırma Projesi.







ERDEM... Erzurum'da Değerler Eğitimi.

Vali Memiş, okul okul dolaşıyor... Öğretmenlerle konuşuyor... Sorunları çözüyor.

Liseye giriş sınavında dört yıl önce Erzurum 63'üncü sıradaydı... Şimdi ilk 10 il arasında.

Başarıya ödül... Düşük performanslı okul yöneticisi görevden alınıyor.

Erzurumlu... Valisinden memnun.

***



Ekmek... Su... Otobüs... Ve belediye

Gezerken... Şehrin değişik yerlerinde... Alt-üst geçitlerde, "Türkiye'nin en ucuz suyunu Erzurum kullanıyor" yazılarını gördük.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e sorduk:







- Su... Kaç lira?

- Bir yıldır yüzde 25 indirimli su veriyoruz... Bir metreküp su... Yani bir ton... Yedi lira 74 kuruş... Her şey dâhil... KDV de.

Şehir içi ulaşımda da bir ay önce "yüzde 20" indirim yapılmış.







Öğrenciye indirim daha fazla... "Yüzde 40."

Halk ekmek... 230 gram... 2.5 lira... Bugün yarın o da inecek... 2.25'e.

Mehmet Sekmen, halkın içinde... İlçelerde... Köylerde... Şantiyede.

***



Sokak ne diyor?

Erzurum merkezde... Aşkale... Hınıs, Horasan, Narman, Pasinler... Her yerde... Halk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i görünce... İki konu söylüyor:







Birincisi... İş istiyor... Kendisine... Veya çocuğuna.

İkincisi... Soran sorana... "Başkanım... Erzurumspor ne olacak?"

***



Cağ kebap

Otelleri dolaştık... Yeni oteller yapılıyor... Yatak sayısı giderek artıyor. Erzurum'da turizm Antalya'dan çok farklı.

Antalya'daki sistem... Her şey dâhil. Turist, otelden pek çıkmıyor... Üç öğün yemek otelde.

Erzurum'da her şey dâhil diye bir uygulama yok... Turist, şehre iniyor... Cağ kebap yiyor... Alışveriş yapıyor... Taş Mağazalar... Rüstem Paşa Bedesteni... Turistlerin uğrak yerleri.

Uçaklar... Daha şimdiden dolu.

Unutmadan... Cağ kebapçı sayısında artış var... Bazı kebapçılar, şube açmaya başlamışlar.

Yerli... Yabancı... Cağ kebap yemeden dönmüyor.

***



Beyaz altın

Halk arasında yaygın bir söz var:

- Kar 7 defa dağa (Palandöken'in zirvesine) yağar... Sonra da bağa. (Şehir merkezine.)

Dağa... 7 kez yağmış... Şimdi sıra şehirde... Palandöken'in pistlerinde.

Kar yağışı gecikirse... Ne olacak?

Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Sekmen "Sorun yok" dedi:

- Aralık'ta sezon başlayacak... Bütün pistlerde kayak yapılacak.

Belediye... Her olasılık için hazırlıklı... Geçen sezonun sonunda kar depolandı.

Dağda... Güneş almayan üç yer... Kar deposu. Üzeri örtülü.

Kar yağışı gecikirse... Depolanmış kar, kayak merkezine dökülecek... Bütün pistlere.

Erzurum hazır... Yatak kapasitesi 10 bin... Ve kar... Dadaş'ın söylemiyle, "beyaz altın" Erzurum'a çok yakışıyor.

***



İşte seçmen

Seçim... Siyaset... Gündem... Kamuoyu... Anket.

Aziziye... Yakutiye... Çarşı, pazar... Gezdik... Sorduk.

Toplum... Meclis'te değişim istiyor... Büyük değişim... Sanki sözleşmiş gibiler: "Milletvekillerinin çoğu değişsin."

Çok kişiden şunları dinledik: "Kimse lidere yük olmasın... Halkın desteklemediği kişiler aday gösterilmesin."

Hatır... Gönül... Dostluk... Aday belirlemede, ölçü olmasın... Kimse korunup, kollanmasın.

***



Sağlık turizmi

Sağlık altyapısı mükemmel... Şehir Hastanesi... Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi... Erzurum Üniversitesi Hastanesi.

Komşu illerden... Komşu ülkelerden hasta geliyor.

Gürcistan... İran... Azerbaycan'dan tedavi için Erzurum'a gelen çok.

Sağlık turizmi, Erzurum için yeni bir gelir kaynağı.

***



Çay içtik... Fıkra dinledik

Emre Koç... Fahrettin Taşkesenlioğlu... Ömer Faruk Akıncı... Hakkı Hınıslıoğlu... Diğer dostlar... Erzurum kazan, biz kepçe... Dolaştık durduk.

Nereye gitsek, kime selam versek... Hemen çay geliyor.

Erzurumlu alışmış... Kimi günde 20 bardak çay içiyor, kimi 30 bardak, 40 bardak.

Belki 10 bardak çay içtik... İçerken de Erzurum fıkraları dinledik.

Adamın karısı ölmüş... İki gözü iki çeşme.

Hısım, akraba... Eş, dost... Yalnız bırakmamışlar... Teselli etmişler.

Haftalar geçmiş... Adam hala kederli... Yüzü hiç gülmüyor.

"Dadaş" demişler:

- Bırak artık üzülmeyi... Ölenle ölünmez ki.

Adam, "Karımın ölmesine üzülmirem" demiş:

- Ezrail, bizim evin adresini öğrendi... Evimin gapısını tanıdi... Ben asıl ona yaniram.

***



Doğu'daki yıldız

Vali Okay Memiş, "Hedefimiz yıldız şehir" dedi:

- Doğu'da yeni bir yıldız doğuyor... İşsizliğin yaşanmadığı bir şehir olacağız.

Gezdik... Gördük... Erzurum gelişiyor... Değişiyor.

Yarın... Dadaşlar diyarından son notlar.