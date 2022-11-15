Alçaklık... Hainlik... Kalleşlik...

Lanetle, nefretle kınıyoruz. Hedef belli... Atatürk'ün modern ve giderek büyüyen Türkiye'si.

Alçakların geldikleri yer... Eğitim verenler... Besleyenler... Büyütenler... Belli.

Alçakça saldırıdan sonra kaçmayı planladıkları ülke de belli.

Şimdi... "Çifte standartlı... İkiyüzlü" Batı'dan kınama mesajları gelmeye başladı. Hepsi de, timsahın gözyaşları.

Alçaklar... Başaramayacaklar.

Ülkemiz... Büyük Türkiye... Uygarlık yolunda, dev adımlarla ilerlemeye devam edecek.

Milletçe başımız sağ olsun.

***



Zevzekliğin önlenemez yükselişi

Rüstem Paşa Bedesteni (TAŞHAN)... Oltu taşı tespih, kolye, yüzük, bileklik, küpe satılan dükkânlar... Esnaf, bize soruyor:

- Togg... Oltu siyahı... Yerli ve milli... Ama eleştiren de var... Buna üzülüyoruz... Siz ne düşünüyorsunuz?

Cumhuriyet Caddesi... Şehrin nabzının attığı yerlerden... Yine bir dadaş... Soruyor:







- Koskoca adam... Üstelik de bir yerde başkan... Demiş ki, "Ekmek aptalların temel gıdası." Ayıptır... Günahtır... Siz ne diyorsunuz?

Saraybosna Caddesi... Terminal Caddesi... Geziyoruz.

Dadaşlar... Tepkililer... Soran sorana:

- Kahraman ordumuza iftira edildi... 'Devletimizin uyuşturucu ticareti yaptığı' söylendi... Sizin görüşünüz nedir?

İşte Erzurum... İşte kamuoyu.

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Hassas konular

Muhammet İspirli... 40 yıllık gazeteci... Anadolu Ajansı'ndan emekli... Mesleğe devam ediyor.

"Erzurumlu bazı konularda çok duyarlı" diyor.

- Vatan... Millet... Din... Ordu... Devlet... Ulusal konular... Kültürel değerler... Halk böyle konularda aşırı hassas... En ufak bir densizliğe tahammül edemiyor... Öfkeleniyor... Tepki gösteriyor.

Sadece Erzurumlu mu? Kayserili de böyle... Kütahyalı da... Balıkesirli de.

***



Sobacılar Çarşısı

Erzurum'da doğalgaz var... İlçelere de doğalgaz gidiyor... Taşıma yoluyla.

Evler doğalgaz ile ısıtılmaya başlanınca... Soba... Odun... Kömür satışları azaldı.

Yine de soba alan az değil... Özellikle de köylü alıyor... Ve Suriyeli sığınmacılar... Afganlar.

Sobacılar Çarşısı esnafı Bünyamin Taştan, "İşler biraz düştü ama buna da çok şükür" diyor.

Şark Ticaret... Cesimi Topal... Çarşının eskilerinden... Dinliyoruz:







Yaşım 70... 10 yılını çocukluğa sayarsak... 60 yıldır sobacıyım.

Kuzine, bin 300 lira... İki sene önce 600'e satıyordum... Malzeme fiyatları başını almış gidiyor.

Kömür sobası... 800 liraydı... Şimdi bin 600 lira... Bu paraya satmaya utanıyorum... Ama elden ne gelir?

Cumhurbaşkanımızdan bir isteğimiz var... BAĞ-KUR emeklisinin maaşını artırsın.

Çarşıda... Dikkatimizi çekti... Semaver satışları iyi.

60 liraya da semaver var... 250 liraya da.

Erzurumlu... Semaverde demlenen çayı daha çok seviyor.

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Ekmek... 'Nimet'

Sobacılar Çarşısı'na giderken... Yolun sağında bir lokanta:

Aşiyan... Kebap... Çorba... Güveç.

Tertemiz... Ucuz... Çarşının içinde... Esnaf lokantası.







Tam ekmek... Tavuk şiş... 25 lira.

Tam ekmek... Kebap... 25 lira.

Muhammet İspirli, "Halkımız ekmeği çok sever... Bizde çok ekmek yenilir" diyor... Ve devam ediyor:

- Ekmek nimettir... Ekmek yiyene aptal denilir mi? Ekmeğe söz edilir mi? Allah'ın gücüne gider... İnsan olan ağzından çıkan söze dikkat eder.

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Kırsal kesim... Halinden memnun

Tarım... Ve hayvancılık... Çok önemli... Bölgenin gelir kaynağı.

Vali Okay Memiş... Halkın içinde... Sokakta... Köyde... Çiftlikte... Traktörde... Üretimi artırmanın peşinde... Dinliyoruz:







Türkiye'de... En geniş mera arazisi Erzurum'da... Ülkemizin toplam merasının yüzde 11'i burada.

Bir milyona yakın büyükbaş... Küçükbaşta ise bir milyonu geçtik.

Yem bitkisi... Pahalı... Onun için köylüye yem bitkisi tohumu veriyoruz... Çuval çuval.

Soğuk süt zinciri kurduk... Bakanlık, valilik, belediye, borsa işbirliği... 20 ilçede, iki bin köy ve mezrada, süt depolanıyor... Soğuk süt tanklarında.

Her ay köylünün hesabına para yatırılıyor... Kırsal kesimde yaşayanlar memnun... Ceplerine para girmeye başladı.

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Dönüşüm

Erzurum'a her gelişte, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e sorduğumuz ilk soru:

- Kentsel dönüşüm nasıl gidiyor?







Gezdik... Gördük... Başkan da anlattı... "İyi gidiyor."

Yılda iki bin konut dönüşüyor.

Dönüşüm, sosyal konut ağırlıklı... Garibanlar... Orta halliler... Düzgün konuta kavuşuyorlar.

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Tebrikler

Kaynak yaratmak... Kaynağı yönetmek... Önemli konu.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Mehmet Sekmen'in hakkını teslim etmek şart.







Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 70'i yatırıma harcanıyor.

Bu oran... Yüzde 75'e çıkarılmaya çalışılıyor.

Erzurum... Bütçeden, kişi başına düşen yatırımda Türkiye birincisi... Altı yıldır... Ödül alıyor.

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Fıkra

Erzurum'da o kadar çok fıkra dinledik ki...

Erzurumlu genç askere gitmiş... Hastalanmış... Askeri hastaneye yatmış.

Bir gün... Komutan, hastaneyi ziyaret etmiş.

"Evlatlarım" demiş... "Neyiniz var?"

Birinci asker:

- Ülserliyim komutanım.

İkinci asker:

- Bronşitliyim komutanım.

Üçüncü asker:

- Faranjitliyim komutanım.

Ve... Dördüncü asker:

- Erzurumluyum komutanım... Horasan ilçesinden.

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Veda ederken

Erzurum... Yiğidin harman olduğu diyarlardan.

Bin yıllık Türk-İslam kenti.

Sırtını Palandöken Dağları'na dayamış, kadim şehir.

Şimdi... Sanayileşmenin peşinde... 25 yeni fabrika kuruluyor... İlk hedef beş bin istihdam.

Seçim... Siyaset... Konuşuluyor elbette... Ama kavga etmeden... Ses yükseltmeden.