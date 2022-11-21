Hemşeri dernekleri... Türkiye'de oldukça yaygın... "Hemşeri buluşması...

Dayanışması." Örneğin... Manisalıları bir araya getiren "Mesir ve Dayanışma Derneği."

Dernek... Demirci Belediyesi'nin katkısıyla... Ankara'da bir "Keşkek günü" düzenledi.







Salon tıklım tıklım doluydu... Ankara'da yaşayan Manisalılar.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan... Yargıtay 3. Daire Başkanı Halil Özdemir... Eski Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu... Demirci Kaymakamı Adem Kaya... Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk... Aynı masadaydık.

Keşkek bahane... Maksat muhabbet olsun.

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Üslup... Önemli sorun

Konuşmalar yapıldı... Kurdele kesildi... Sonra... Bülent Arınç ile bir köşeye çekildik.

"Siyaset... Seçim... Neler oluyor? Sorunlar... Üslup... Gerilim..." Bülent Arınç'ın penceresinden "neler görünüyor?"







Başbakan Yardımcısı... Arınç, "1969'dan bu yana siyasetin içindeyim" diyerek söze başladı:

- Siyasetteki üslup kat kat topluma yayılıyor... Böyle olmamalı... Kucaklayıcı, uzlaşmacı bir siyaset üslubuna ihtiyaç var.

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Turgut Aslan

Manisalı değil... Çorumlu... O bir gazi... O bir kahraman.

15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok'un sınıf arkadaşı.

2014... Turgut Aslan, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı" oldu.

İlk işi... "Fethullah Gülen'e... Ve yandaşlarına" yakın takip.







Hazırladığı 60 sayfalık rapor üzerine... Mahkeme "FETÖ silahlı terör örgütü" kararını verdi... Yargıtay onayladı.

Ve... FETÖ... "Aslan'ı hedef tahtasına koydu... Yalan haberler... Hakkında 250'den fazla dava açıldı."

15 Temmuz hain darbe girişimi... Jandarma Genel Komutanlığı'na giden Turgut Aslan, "Darbeciler tarafından rehin alındı... Elleri arkadan kelepçelendi... Gözleri bağlandı."

"Başına ateş edildi... Öldü diye bırakıldı..." Ama öldürmeyen Allah öldürmüyor... 16 Temmuz sabahı ağır yaralı olarak bulundu... 103 gün komada kaldı.

"Devlet Övünç Madalyası" ile ödüllendirildi.

2020... "Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına" getirildi. Amerika... Avrupa... 15 Temmuz ihanetine/darbe girişimine kanıt arıyorsa... İşte canlı tanık/kanıt Turgut Aslan. Manisa buluşmasında... Manisalı olmayan iki kişiydik... Turgut Aslan ve ben.

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"Toplum cinnet geçiriyor"

Belli ki Bülent Arınç'ın "dili şişmiş."

Bu bir Anadolu deyimi... "Konuşmaya ihtiyacı var."

Günlerden Pazar... Zamanımız çok... Dinledik... Arınç dedi ki:

Ekonomi... Enflasyon... Halkın geçimi... Paramızın değeri... "Bunlar birer tespit."

Ama hepsinden daha acı olan bir gerçek var... "Toplum cinnet geçiriyor."

Şiddet... Nefret... Kadın cinayetleri... Karşılıklı oturup, tartışma yerine silahla birbirini vuranlar, hiç tanımadığı insanın başını kılıçla gövdesinden ayıranlar var.

Bülent Arınç... Kimseyi suçlamıyor... Fakat...

Herkesi... Şapkasını önüne koyup düşünmeye çağırıyor.

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Nokta

Önümüzde seçim var... Arınç'tan... Siyasete ve seçime dair son sözler:

- 1969'tan bu yana belki 20 seçim geçirdim... Karşımızda olanları, en az kendimiz kadar saygın görecek bir anlayışın içinde olmalıyız.

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Seferberlik

Bülent Arınç'tan bir çağrı... "Aklımızı başımıza almalıyız."

Dinliyoruz... İşte sözün gerisi:



Parayı bulursunuz... Enflasyonu düşürürsünüz... Orta kesimin ve yoksulların durumu düzeltilir... Ama ahlak, üslup ve edep olarak birbirimizi, kendi nefsimizden daha tercih edecek noktaya gelmemiz lazım.

Bunun için bir seferberliğe ihtiyaç var.

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"Zor dostum zor"

Seferberlik... Söylemesi hoş ama... Öncülüğünü kim yapacak? Sorduk.

Bülent Arınç'ın yanıtı:

- Öncülük şüphesiz ülkeyi yöneten, yönetimi ve adaleti elinde bulunduran insanlara yakışır.

Bugün... Siyaset öylesine keskin, ortalık öylesine toz duman ki... "Tepeden" gelecek bir çağrının "Muhalefet cephesinde karşılık bulabilmesi" zor... Hem de çok zor.

Hani bir şarkı var ya... "Zor dostum zor."

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Ve... Keşkek denilince

Ankara'daki Manisa buluşmasında keşkek de vardı, irmik helvası da.

Biz... Yiyeceğe, içeceğe dokunmadık.

Ama... Yiyenler çok beğendiler.

Tek itiraz bizim Yaşar Önel'den geldi:

- Amasya-Merzifon'un keşkeği daha iyidir... Keşkek denilince Merzifon.

Bülent Arınç... Masadaki Manisalılar... "Hayır... İlle de Manisa" diye tepki gösterdiler.

Baktık... Tartışma var... Araya girdik:

- En güzel/en meşhur keşkek Afyon'un Şuhut ilçesindedir... Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun memleketi.

Derken... Keşkek davası kızışıyor... Haydi Allahaısmarladık.

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Düzeltme

Cemil Çiçek'ten telefon... Cuma günkü yazımız üzerine:

Erkut Akbay... ASALA terörü şehidi... Annemin kuzeni... Ertuğrul diye yazılmış.

Eşimin yeğeni Jandarma Teğmen Nurettin Türkmen... Van- Başkale'de şehit... Aşkale diye yazılmış.

Düzeltirseniz sevinirim... Ve bu arada tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.