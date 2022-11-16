LEFKOŞA

Ulusal bayram... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 39'uncu yıldönümü.

15 Kasım... Cumhuriyet Bayramı.







Bu yıl buruk kutlandı.

Nedeni... İstanbul, İstiklal Caddesi'nde patlayan bomba... Can kayıpları... Yaralananlar.







Anavatandaki hain terör saldırısı, yavruvatandaki kutlamaları "düşük yoğunluklu" hale getirdi.

Türkiye'de cenazeler toprağa verilirken, Kıbrıs Türkü'nün gözlerinden yaşlar akıyordu.

Buruk da geçse... Bayramın kutlu olsun KKTC.

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Kıskananlar çatlasın

Özbekistan'ın Semerkand kentinde "zirve" yapıldı:

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi.

Zirvede... KKTC, "gözlemci üye" kabul edildi.

Büyük olay.

Türk devletinin... Türk diplomasisinin başarısı.

Ne kadar gurur duysak yeridir.

Kıbrıs'a gelince gördük ki... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan çarşıdaki esnafa kadar herkes mutlu.

Avrupa Birliği'nin haddini aşan açıklaması... Yunanistan'ın tepkisi... Kıbrıs Türkü'nün umurunda değil.

Dün... Lefkoşa'da... Sohbet ettiğimiz taksi şoförü dedi ki:

"Kıskananlar çatlasın."

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İlk gözlem

Kıbrıs'a TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile birlikte geldik.

Heyette... Üç milletvekili vardı.

Orhan Erdem... AK Parti... Konya. Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı.







Uğur Bayraktutan... CHP... Artvin.

Ahmet Erbaş... MHP... Kütahya.

Uçaktan indik... Otel... Toplantı... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Giden Yol belgeselinin gösterimi... Yoğun... Kalabalık...

Ve... Dikkatimizi çekti... Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ı tanıyan o kadar çok ki... Kucaklayan kucaklayana.

Seçim bölgesi olan Kütahya'ya gelmiş gibiydi.

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Ağlatan sözler

Concorde Tower Otel... Toplantı salonu... Tıklım tıklım dolu.

Kürsüde... TBMM

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop:







"Kıbrıs, bize Hz. Peygamberimizin süt teyzesi Hala Sultan'ın... Kıbrıs Fatihi İkinci Selim Han ve Hocası Lala Mustafa Paşa'nın... Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık liderleri Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş'ın... Mücahitlerin ve nice şehitlerin emanetidir."

Alkışlar... Alkışlar... Alkışlar.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar... Salonu dolduranlar... Salonun dışında kalanlar.

Alkış... Alkış... Alkış.

Ve de... Ağlayanlar.

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Ana ile yavru

Ersin Tatar... KKTC Cumhurbaşkanı.

Zorlu Töre... KKTC Meclis Başkanı. Pazartesi günü... Ve dün... Nerede konuştularsa... Söze, "İstanbul'daki alçak saldırıyı" kınayarak... Lanetleyerek başladılar.

Biliyorduk... Ve bir defa daha gördük ki... Türkiye'nin başı ağrısa, Kıbrıs Türkü'nü sancılar basıyor.

Anaya taş atılsa, yavrunun başı kanıyor.

***



İşte gerçek

Lefkoşa... Atatürk Anıtı... Tören.

Doktor Fazıl Küçük Bulvarı... Resmi geçit töreni.

Kalabalık... Millet ayakta.







Heyecan dorukta.

Ellerde bayraklar.

Dillerde marşlar.

Avrupa Birliği... Şımarık Yunanistan... Kıbrıs'taki Rumlar... Kim, ne derse desin... Gerçek şu ki... "Bugün ada üzerinde iki devlet var."

***



Vazgeçilmez dava

Kıbrıs davası, Türkiye'nin vazgeçilmezidir.

Bunu bütün dünya biliyor.







Ama yine de tekrar tekrar söylemekte yarar var.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Kıbrıs davasının sahibi Türk milletinin tamamıdır... Türk milletinin her ferdidir" deyince... Yer gök inledi... Alkış, durmak bilmedi.







Öyleyse... Bir kez daha... Bir kez daha... Haykırmak şart... Defalarca:

Kıbrıs davası, Türkiye'nin vazgeçilmez davasıdır.

***



Fotoğraf... Sedat Ergin

Salı... Saat 09.00... KKTC Cumhurbaşkanlığı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kabulü.

Kabul sonrası... Cumhurbaşkanlığı makamında sohbet.







TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Maliye Bakanı Alişan Şan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Büyükelçi Ali Murat Başçeri, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, generaller...

İki gazeteci... Ben ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin.

Konu... Türkiye'nin, KKTC'ye desteği... Eksilmeyen ilgisi.

Bu sırada, Sedat Ergin ayağa kalkıyor... Cep telefonu ile fotoğrafımızı çekiyor.

Ve espriyi patlatıyor:

- Bu fotoğrafı, Sabah Gazetesi'nde kullanırken, altına kimin çektiğini yazar mısınız?

***



Nice bayramlara

Yıllarca direniş destanı yazan Kıbrıs... Pek çok acıya göğüs geren Kıbrıs...

Bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan, şehitler veren Kıbrıs...

Gönül coğrafyamızın ayrılmaz parçası Kıbrıs...

Kan, gözyaşı, alın teri dökerek onurlu mücadelesini sürdüren Kıbrıs...

Eşitlik temelinde bir çözüm için zeytin dalını elinden hiç bırakmayan Kıbrıs...

Büyük bayramın kutlu olsun.

***



Bu ne sevgi ah!

Saat 10.00... Doktor Fazıl Küçük Bulvarı... Resmi geçit töreni.

Ama... Geçit töreninden önce, "Atatürk'ün gençliğe hitabı" okunuyor:







- Ey, Türk gençliği!..

Atatürk'ün adı geçtikçe... Bir sözü söylendikçe...

Kıbrıs Türkü ayağa kalkıyor.

Buradaki kardeşlerimizin Türkiye sevgisi, Atatürk aşkı...

Anlatılır gibi değil... Görmek gerek.

***



Arkası yarın

Turizm... Tesisler... İngiliz, Hollandalı, Alman, İsrailli turistler.

Ticaret... İhracat... İthalat.

Üniversiteler... Öğrenciler... Değişik ülkelerden eğitime gelenler.

Yatırımlar... Beklentiler... Sorunlar...

Hepsi... Ve daha fazlası... Yarın.