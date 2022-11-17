LEFKOŞA

Defalarca geldik... 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın başlangıç şifresi "Ayşe tatile çıksın" sözünün sahibi Dışişleri Bakanı Profesör Turan Güneş'le de geldik.

Dönemin Cumhuriyet Halk Partisi- Milli Selamet Partisi koalisyon hükümetinin Başbakanı Bülent Ecevit'le de geldik.

Ama... Kıbrıs Türkü'nü hiç bu kadar "özgüvenli" görmemiştik.

KKTC'nin... Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye olması" morallere tavan yaptırmış.

Yunanistan'dan gelen çatlak sesler... Türkiye'ye yönelik tahrikler... Geçiniz... Gece yarısı mezarlıkta şarkı söyleyen korkağın ruh hali.

Yunanistan'da yaklaşan seçimin arifesinde ucuz politika.

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Bağımsız, özgür KKTC

Ersin Tatar... KKTC Cumhurbaşkanı... Tanklı, toplu, uçaksavarlı, komandolu resmi geçit sürerken...

Mehter... Marşlar söylerken...







Jetler... Yeri göğü inletirken...

Ersin Tatar... Kameraların önünde dünyaya haykırdı:







- Avrupa Birliği diye bir teşkilat varsa... Türk Devletleri Teşkilatı da var... Bugün bağımsız ve özgür bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var... Ne mutlu Türk'üm diyene.

Alkış... Heyecan... Gözyaşları... Kucaklaşmalar... Anlatılır gibi değil.

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Ya tanıyacaklar ya tanıyacaklar

Profesör Mustafa Şentop... TBMM Başkanı... Her platformda konuştu... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Giden Yol belgeselinin tanıtımında... Resmi geçit töreninde... Ve üstüne basa basa söyledi:

- Kıbrıs davası, 85 milyonun milli davasıdır.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda vurguladığı sözleri, Mustafa Şentop Kıbrıs'ta defalarca tekrarladı:

- Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler artık KKTC'yi tanımalıdır.

Kalabalıklar... Heyecanla haykırdı:

"Tanıyacaklar... Anavatan arkamızda oldukça."

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'Elleri kırılsın'

Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı... KKTC... Cumhuriyet Bayramı... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşması sırasında, İstanbul'daki alçakça saldırıdan söz ediyor.

Terörü lanetliyor.

Ve... Sesini yükseltiyor:

- Elleri kırılsın.

Tören alanı... Binlerce insan... Muhteşem koro... Aynı sözleri tekrarlıyor... Ses, dağlarda yankılanıyor:

- Elleri kırılsın.

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Sterlin dönemi

Kovid-19... Rusya-Ukrayna Savaşı... Global ekonomik kriz... Enflasyon... Anavatan Türkiye'yi etkileyecek de, yavruvatan KKTC etkilenmeyecek mi?

Kiralar da artmış... Konut fiyatları da.

Konut sektöründe... Eskiden Türk Lirası konuşuluyordu.

Şimdi sterlin dönemi başlamış.

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Maraş

Gazimağusa... Maraş bölgesi...

Bir zamanların turizm cenneti.







47 yıl kapalı kaldı... Askeri bölge... Giriş yasak.

2020... Sahil şeridinin bir bölümü ve iki cadde... Ziyarete açıldı.

Yerli-yabancı... Gelip gezen çok... Hele de hafta sonları.

Toplam ziyaretçi sayısı... 800 binin üzerinde.







Bölge... Amerikan filmlerindeki terk edilmiş kasabalar gibi... Nereye baksanız virane.

Kıbrıs'ta, "iki bağımsız devletle kalıcı çözümü" savunan Türkiye çekinmiyor... Maraş'ın kapılarını açıyor... Dünya gelip görüyor... Televizyoncular çekim yapıyor.

Maraş'ta... Arkamızda sahil bandı... Akdeniz... Yüzen insanlar... Ersin Tatar ve Mustafa Şentop ile birlikte... Maraş hatırası fotoğrafımız çekildi.

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Öğrenci ekonomisi

Toplam 21 üniversite... 120 bin öğrenci.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kampüsleri var.

Kıbrıslı öğrenci sayısı... 14 bin 208.

Türkiye'den giden... 45 bin 581.

Geri kalanı... Dünyanın her yerinden... 50 farklı ülkeden.

Dikkatimizi çekti... Çok da hoşumuza gitti... Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yabancı öğrenciler de geçit törenindeydiler.

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Yazmazsak olmaz

Siyaset... İnsana dokunmaktır... Makam odasına kapanıp kalmamaktır... Çarşı, pazar... Köy... Tarla... Cadde, sokak... Halkın içine girmektir... Dolaşmaktır.







Garibanı dinlemek, engelliyle dertleşmek, kimsesizin yarasına merhem olmaktır.

Siyaset... İnsana dokunmaktır.

KKTC Cumhurbaşkanı... Ersin Tatar... "Fildişi kulede" değil... Halkın içinden biri... Makamdan çıkıyor, halkın arasına karışıyor.

Kutladık... Çok sevindi.

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5 yıldızlı yılbaşı hazırlığı

Girne... Gazimağusa... İskele... Lefkoşa... Güzelyurt... Lefke... 174 turistik tesis... 26 bin 629 yatak.

Antalya gibi... Turist kaynıyor... Türkiye'den... İngiltere, Almanya, İran, Rusya, Hollanda, Fransa, Lübnan'dan.

2023'e 45 günden fazla zaman var ama...

Özellikle 5 yıldızlı otellerde yılbaşı hazırlıkları başlamış... Afişler asılmış.

Tarkan afişleri... Erol Evgin, Hüsnü Şenlendirici, Melek Mosso, Özcan Deniz, Coşkun Sabah, Aşkın Nur Yengi, Seda Sayan afişleri.

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Mehmet Ali Talat

KKTC'nin eski cumhurbaşkanı.

Çok konuşmuyor... Hani ne derler? "Her topa girmiyor."







Aktif-resmi bir görevi yok... Ama bütün resmi törenlere, davetlere katılıyor. Geziyor... Girne senin, Gazimağusa benim... Dolaşıyor... Onu sokakta görebilirsiniz... Korumasız.

Alışverişte... Düğünde... Takı takmak için kuyrukta... Esnafla sohbette.

Bunları, siyaset için yapmıyor... Bir beklentisi yok.

Lefkoşa'da karşılaştık... Onu da kutladık... "Siyasette... Noktayı koymasını bilmek de bir erdem."

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Atom karınca

Fatma Şahin... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı... KKTC'de ağırlığı var... Seviliyor.

Kıbrıs'ta... Gaziantepli öğrenci çok... Fatma Başkan, onlarla ilgileniyor.

KKTC'nin sorunu, Fatma Şahin'in de sorunu... Yardımcı oluyor.

Ve... Çok hoşumuza gitti... Kıbrıslı Türk kadınlara kol kanat geriyor... Girişimcilik için teşvik ediyor... Destek veriyor.

Bravo... Fatma Şahin'e boş yere "Atom karınca" denilmiyor.

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Bayrak

Otelde... Odamız en üst katta.

Pencereden bakıyoruz... Dağın yamacında... Bayrağımız... Ay yıldız... KKTC bayrağı.







Gece bakıyoruz... Karanlığı bayrak aydınlatıyor.

"Zemin kan kırmızı ay yıldızı ak

O mübarek bayrak işte bu bayrak."