Kapalıçarşı... Millet Caddesi... Camiikebir Mahallesi... Sivas Caddesi... Develi... Melikgazi... Talas... Hacılar... Kocasinan... İncesu... Nereye gitseniz siyaset konuşuluyor.

Yerel televizyonlar... Anadolu Net TV... TV Kayseri... Kent Türk TV... Olay Türk TV... TV-1... Siyasi haberler artıyor.

Yerel gazeteler... Anadolu Haber... Gerçek Haber... Gazete Kayseri... Sun Haber... Kayseri Gazetesi... Siyasete, seçime dair yorumlar var.

Anadolu'da... Hava sıcaklıkları düşüyor... Siyaset giderek ısınıyor.

Aday adayı çok... İsimler havada uçuşuyor.

Geziyoruz... Havada, seçim kokusu var.

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'BEN DE İSTİREM'



Kayseri'de... Hatırı sayılır sayıda, Doğulu nüfus var... Başta Ağrılılar... Karslı, Erzurumlu, Iğdırlılar.

2023'te... Onlar da Kayseri'den bir milletvekili çıkarmak istiyorlar.

Özellikle de... Ağrılılar.

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KAYSERİ KRİTERLERİ



Kayseri... 10 milletvekili çıkarıyor.

Aday listesinde mutlaka "Çerkes" olacak... Şu anda, Hülya Nergis (AK Parti) ve İsmail Özdemir (MHP) Çerkes.

Kayseri'de, Yozgatlı çok... Öyleyse listede Yozgatlıya da yer verilecek.

AK Parti Milletvekili Taner Yıldız... MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy... Yozgat kontenjanından.

Avşar... Olmazsa olmaz... AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile İyi Parti Milletvekili Dursun Ataş, Avşar.

Eski Kayseri Milletvekili... Eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut da Avşar.

Kayseri'de "Sivaslı ağırlığını" hissedersiniz... Öyleyse... Listede Sivaslı da bulunacak... AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, Sivaslı.

Yerli... Elbette listenin ilk sıralarına konulacak... Dedesi, babası Kayserili... Mehmet Özhaseki (AK Parti), Mustafa Elitaş (AK Parti) gibi.

Diyeceğimiz o ki...

"Kayseri listesi" yapmak... Mantı yapmaya benzemiyor... Öylesine çetrefilli bir iş ki.

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BÜYÜKKILIÇ, MECLİS'E DÖNÜYOR MU?



Memduh Büyükkılıç... Kayseri'nin başarılı ve sevilen Büyükşehir Belediye Başkanı.







Halkın içinde... Çarşıda... Pazarda... Köyde... Garibanın, dulun, öksüzün, yetimin, engellinin yanında.

2023'te... Milletvekili adaylığı konuşuluyor.

Gittiği yerlerde kendisine "konu" soruluyor... Yanıt yok.







Dr. Büyükkılıç, "Benim görevim belediyecilik... Hizmet" diyor.

Ama... "Eski milletvekili" Memduh Büyükkılıç'ın, Parlamento'ya döneceği söylentisi... Giderek yaygınlaşıyor.

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ANKETLER... GEÇİNİZ



Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belli olmadıkça...

Milletvekili aday listeleri açıklanmadıkça...

Seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunmak... "Zor ötesi."

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ADAY ÖNEMLİ



Seçmen var... Partisi ile nikâhlı... Fanatik.

Seçmen var... Yüzer-gezer... Oyunun rengi seçimden seçime değişebilir.

Çarşı-pazar dolaşınca... Halkın içine girince... Görüyoruz ki...

Milletvekili aday isimleri çok önemli... Fanatik seçmen de, yüzer-gezer seçmen de... Aday listelerindeki isimlere bakacak.

Özetlersek... Liderin "adı ve gücü kadar", aday listeleri de seçmenin tercihini etkileyecek.

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DENGELİ LİSTE



Türkiye... Deyim yerinde ise Birleşmiş Milletler gibi... Şöyle ki...

Liderseniz... Örneğin Kars'ın aday listesini yapacaksanız... Dengelere dikkat etmek zorundasınız... Zira...

Terekeme var... Kürt var... Azeri var... Yerli var... Malakan var.

Listede dengeyi kuramazsanız... İşiniz zor.

Sözü Kayseri'ye getireceğiz... Kayseri'de siyaset, Kars'tan da zor.

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ALLAH RAZI OLSUN



Kayseri... Hayırseverin harman olduğu şehirlerden.

Burada, "Paran kadar konuş" diye bir söz yok... Ayıp... Günah.

Fakat... "Yaptığın hayır kadar konuş" diyen... Çok.







Saffet Arslan... Mehmet Tarman... Osman Ulubaş... Muzaffer Altunbaş... Hangi birini sayalım.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi... Belediye-hayırsever işbirliği... Keşke her şehirde benzeri olsa.

Bireysel ve grup eğitim sınıfları... Fizik-tedavi odaları.

Atölyeler... Yaşam evleri.

Müzik kursları.

Aile ve bireysel görüşme odaları.







Engellinin, bağımsız olarak kendi kendine yetebilmesi ve üretmesi için her şey düşünülmüş.

Kütüphane... Yüzme ve hidroterapi havuzu... Engelsiz spor salonu.

Hobi bahçesi... Kum havuzu.

Engellinin fiziksel ve bireysel ihtiyaçları karşılanıyor, sosyal yaşam becerileri güçlendiriliyor... 299 engelli yaşama tutunuyor... Örnek bir eser.

Gezdik... Sohbet ettik... Beğendik... Ve telefonu çevirdik... Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a... Ve onun şahsında hayırseverlere teşekkür ettik.

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DEVAMI YARIN



Dağa çıktık... Erciyes'e... Tesisler hazır... Kar bekleniyor.

Çarşı-pazar dolaştık... Pastırmacıları dinledik.

Organize sanayi... İhracat tam gaz.

Uzun sözün kısası... Kayseri kazan biz kepçe... Dolaşmaya devam.

Kayseri notlarına yarın devam edeceğiz.

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BİR ÇINAR DAHA DEVRİLDİ



Öcal Uluç, "Sözün bittiği yerdeyiz" dedi... Hıçkırarak... Ve acı haberi verdi.

Hıncal'ım... Çok ama çok direndi... Aylarca çile çekti.

Kaderi böyle imiş... Ne söylesek boş.

Yazılarını, kahkahasını, dostluğunu, sohbetini özleyeceğiz.

Ağabeyi Öcal Uluç, bu acıya bilmem ki nasıl dayanacak? Hıncal onun canı, ciğeri, arkadaşı, kankası, yoldaşı, sırdaşıydı.

Allah rahmet eylesin... Başımız sağ olsun.