Okul açılışı ya da fabrika... Veya sosyal etkinlik... Temel atma... Kutlama... Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yan yana. Şehrin "atanmış" ve "seçilmiş" iki üst yöneticisi arasında uyum... Tam puan.







Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, "Valimiz ve belediye başkanımız ile ilgili yaygın bir söz var" dedi:

- Boyları boylarına, huyları huylarına uyuyor.

Uyum... Kayseri'de huzura da yansıyor, hizmete de.

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KAPALIÇARŞI



Osmanlı mirası... Kuyumcu... Pastırmacı... Giyim kuşam... Hediyelik eşya satıcısı... Ayakkabıcı... Çantacı... Yüzlerce işyeri.

İstanbul Kapalıçarşı'dan sonra... Türkiye'nin "ikinci büyüğü" kabul ediliyor.

Gez gez bitmiyor.







- Ey Kapalıçarşı eşrafı... Haliniz nicedir?

Erhan Sezgin (Lokman Hekim... Şifalı bitkiler.) Yiğit Özlü (Çarşı Yiğit... Züccaciye.) Ve diğerleri... Aldığımız yanıt:

Çok şükür... İdare ediyoruz.

Elhamdülillah... Geçinip gidiyoruz.

Hayat pahalı... Enflasyon biraz düşse ekonomi canlanacak.

Kapalıçarşı... Bütün gün kalabalık.

İstanbul Taksim'deki terör olayına tepki tavan yapmış... Millet burnundan soluyor.

Mehmetçiğin Pençe-Kılıç harekâtına destek büyük... "Bir gece ansızın..." sözü dillerden düşmüyor.

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ÇAMAŞIR YIKAMA MERKEZİ



Slogan... Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'tan:

- Kirletmesi sizden, yıkaması bizden... Yeter ki siz ders çalışın... Çamaşırınızı biz yıkarız.







Hizmet... Üniversite öğrencilerine.

Çamaşırlarını bugün getir... Yarın al.

Merkezde... Çok fonksiyonlu yıkama ve kurutma makineleri var... Fabrika gibi... 22 makine.

Ücret mi dediniz? Sıfır... Belediyenin hizmeti... Yeter ki öğrenci dersleri aksatmasın.

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KÜLTÜR VE TARİH TURİZMİ ATAĞI



Gökmen Çiçek... Afyonkarahisar Valisi iken... Turizme ağırlık verdi... Frig Vadisi... Ayazini... Kültür, tarih, doğa, uygarlık... Afyon'a yerli, yabancı turist yağdı.







O şimdi Kayseri Valisi... Dedi ki:

Kayseri sanayi şehri... Ve bir de kış turizmi... Şimdi kültür ve tarih turizmini ayağa kaldırıyoruz.

Soğanlı Vadisi... Kapadokya'nın giriş kapısı... Çok önemli projelerimiz var.

Yahyalı bölgesi... Kapuzbaşı Şelalesi... İddialıyız... Niagara'dan sonra dünyanın ikinci büyüğü... Dünyaya tanıtacağız.

Sanayi ve ticaretin yanında turizmden de büyük pay alacağız.

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KAYSERİ-ÇUKUROVA HATTI



Raylı sistem... 48 kilometreye çıkmış... Daha da uzatılıyor... Darısı Mersin'e.

Havaalanı... Terminal... Büyütülüyor... Yeni terminal inşaatı hızla sürüyor... Darısı, bir türlü bitmeyen Çukurova Bölgesel Havalimanı'na.

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SIĞINMACI RAPORU



Sığınmacı... Suriyeli... Afgan... İranlı... 80 binin üzerinde.

Sahabiye Mahallesi... Eskişehir Bağları... Fevzi Çakmak Mahallesi... Sığınmacı kaynıyor.

Tarımla uğraşan çok.

Kuyumculuk, marketçilik yapan... Çok.

Önceleri... Sığınmacı ile Kayserili arasında bazı sorunlar çıkmış... Ama şimdi ortalık sakin... Sorun yok.

"Yarın iktidar değişecek... Sığınmacıların tamamı geri gönderilecek..."

Geçiniz... Ucuz politika... Popülizm... Yalan dolan.

Adam, işyeri açmış, vergi ödüyor... Kadın, lokantada çalışıyor... İnşaatçı, tamirci, lokantacı, çoban, kahveci... "Haydi git" demekle gitmez ki.

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MİSAFİRHANE



Bölgenin en büyük Şehir Hastanesi, Kayseri'de.

Yine büyük bir sağlık kompleksi... Erciyes Üniversitesi Hastanesi.

Ve... Hastanenin karşısında... Hasta Yakınları Misafirhanesi.

Bir, Büyükşehir Belediyesi hizmeti.

Hasta yakınları misafir ediliyor.

3 öğün yemek... Pijama... Çamaşır.

Meclis'te... Bursa MHP Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Kayseri'deki misafirhaneyi övdü... Örnek gösterdi... Bütün illerde olmasını istedi.

Gezdik... Beğendik... Dr. Vahapoğlu'nun önerisini destekliyoruz.

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ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİR



Kayseri... Öğrenci ekonomisi yönüyle Konya'ya benziyor... Eskişehir'e de.

Üniversite öğrencisi çok... Konya gibi... Eskişehir gibi.







Erciyes Üniversitesi... Kayseri Üniversitesi... Abdullah Gül Üniversitesi... Ve Nuh Mehmet Yazgan Üniversitesi.

Bitmedi... Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi.

Kayseri... Öğrenci dostu şehir... Öğrenciye hizmette sınır yok... Üniversitelerde her gün çay, çorba... Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan.

Öğrencilerin ekonomiye katkısı büyük.

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ERCİYES



Zirveye... Yükseklere kar yağmış... Kayak pistlerine ve oteller bölgesine kar bekleniyor.

Erciyes Kayak Merkezi... Şehre uzaklığı 25 kilometre.

14 otel var... Ayrıca inşaatı devam eden oteller de.

Toplam 2 bin 500 yatak... Hedef 5 yılda 6 bin yatağa çıkmak.

Yeni otel talepleri var... Yatırımcı sırada.

Aralık ortasına doğru sezon başlıyor... Talep çığ gibi... Rusya... Ukrayna... Polonya... Avrupa'nın değişik ülkeleri.

Kayseri Erciyes A.Ş... Yurtdışına "hizmet ihraç eden" bir kuruluş... Belediye şirketi... Başarılı.

Genel Müdür Dr. Murat Cahid Çıngı ile Erciyes'i gezdik... Kayak Merkezi'ni.

Pist... 112 kilometre.

Bir bilet alıyorsunuz, bütün pistlerde kayma imkânınız var.

Beklenti... Ah beyaz altın bir yağıverse.