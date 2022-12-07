HATAY

Rahmi Doğan... Hatay Valisi... Ama... Geldik ve gördük ki... "Bölge valisi" gibi... Şöyle ki: Hatay... 2 milyon 100 bin nüfus.

Kuzey Irak... İdlib... 3 milyon 750 bin kişi... Rahmi Doğan'ın görev alanı içinde.

Kuzey Irak'ın diğer yanı... Afrin... Nüfus 750 bin... Yine Rahmi Doğan'dan sorulur...







Sığınmacıları da ekleyin... Toplayın... 7 milyonu geçiyor.

Vali Rahmi Doğan'a takıldık:

- İstanbul'dan sonra en büyük yerleşim yerinde valilik yapıyorsunuz.

"Herkes öyle diyor" dedi... Ve başladı gülmeye.

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Şırnak'tan Hassa'ya

Şırnak'tan Ankara'ya döndük... Akşam saatleri.

Telefon... Profesör Hüseyin Yayman dostumuz... Hatay Milletvekili... Özlemiştik.

- Yarın, Hatay'a gidiyorum... Gelir misiniz?

- Uçakla mı? Saat kaçta?

- Hayır... Karayolu... Sabah saat 05.00'te hareket... Toroslar'da bir çay içeriz... Kahvaltıyı Hassa'da ederiz... Var mısınız?

- Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

Ankara-Hassa arası... 700 kilometre.

Akıllı otoyol... Niğde... Pozantı... Adana... Osmaniye... İskenderun... Ve Hassa'dayız.

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'Damardan' konuşma... Alkış tufanı

Hassa... Adını Osmanlı'nın has askerlerinden... Hassa ordusundan alıyor... Tarihi bir yerleşim yeri... 60 bin nüfus.

Önce kahvaltı... Sohbet... Sonra açılış.

Kapalı halk pazarı. Çok güzel olmuş.







Hüseyin Yayman, Kaymakam Osman Acar, Belediye Başkan Mehmet Karataş ile birlikte kurdele kestik... Sonra konuşmalar başladı.

Hüseyin Yayman... Son konuşmacı:

Bu pazarda domates, soğan, patates... Sebze, meyve... Ayakkabı... Giyecek... Ucuz mu ucuz.

Ama büyük marketlerde... Zincir marketlerde...







Fiyatlar 2 katı... 3 katı... Çok pahalı.

Ey büyükler! Siz kimin marketisiniz? Ne yapmak istiyorsunuz?

Sizde vicdan, insaf, Allah korkusu yok mu?

Kalabalıktan öyle bir alkış patladı ki... Milletin, Hüseyin Yayman'ı omuzlara almadığı kaldı.

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Erdoğan'a açık mektup

Hassa... Belen... Antakya... Defne... Sokakta, çarşıda, pazarda... Aynı sözler, aynı talep:

- Suriye ile ilişkiler ısıtılsın... Komşu komşunun tuzuna muhtaç. Küslük nereye kadar? Ne olur bunları Sayın Başkanımız Erdoğan duysun.

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Sığınmacılar

Vali Rahmi Doğan, resmi sayıyı söyledi... 400 bin.

İlk sırada Reyhanlı... 80 bin.

Sonra Altınözü... Kırıkhan... Antakya... Ve diğer ilçeler.

Tarımda, hayvancılıkta, inşaatta çalışan çok... Ucuz işçi.

Sanayi... Hizmet... Mobilya... Ayakkabıcılık... Bu sektörlerde çalışan da çok.

Kendi işini kuran... Lokanta... Market... Tatlıcı... Kebapçı... Telefoncu... Parfümeri... Az değil.

1. "Bana oy ver, 6 ayda hepsini geri yollarım." Bunlar boş laf... Duy da inanma.

2. Zamanla... Elbette önemli bölümü gidecek... Ama bu durum günlük siyasete konu edilecek bir olay değil... Devlet politikası.

3. Çarşıda... Espri konusu... Resmi görüş, "Defolup gitsinler..." Özel görüş ise... "Onlar da insan... Ucuz emek... Zamanı gelince bazıları gider, bazıları kalır."

Hatay'da... Türk ile Suriyeli arasında sorun yok.

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Uzunçarşı

Antakya'nın Kapalıçarşı'sı. Her sektör var... Tarihi mekân... En büyük AVM. Hüseyin Yayman... Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz... İş insanı dostumuz Mehmet Ali Kuseyri... Birlikte dolaştık.

- Ey Uzunçarşı esnafı... Haliniz nicedir?

Aldığımız yanıtlar:

Ekonomi durgun... Çarşı yeni yeni canlanıyor.

Asgari ücret artışı... Emekliye zam... Enflasyonun düşmesi... Alım gücünün artması... Bunlar Türkiye'yi rahatlatacak.

Suriye ile aramız bir düzelsin... Göreceksiniz çarşıda alışveriş uçar.

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Volkan Demirel

Hatay'ın ortak paydası... Herkesin buluştuğu konu: Hatayspor.







Hataylı... Teknik Direktör Volkan Demirel'i seviyor... Kan uyuşmuş. Volkan Hoca, şehre alışmış... "Gelecek sezon hedef Avrupa" diyor.

Hoca, çarşıya çıkıyor... Kebapçı yolunu kesiyor... "Hocam... Satır kıyma... Tepsi kebabı... Ölümü gör... Yemeden gitme."

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Beğendik... Ve sevindik

Antakya... Cumhuriyet Mahallesi... Çamlık Caddesi... Kültür merkezi... 3 katlı.

4 salon var... İsimleri:







Türkiye Salonu... Anadolu Salonu... Trakya Salonu... Yüzyıl Salonu.

Kadınlar için her şey düşünülmüş... Meslek eğitimi... El sanatları... Toplantılar... Sinema... Tiyatro... Konser.







Ve... Bir buluşma... Bina tıklım tıklım dolu... Anneler... Engelliler... Müzik... Eğlence... Vur patlasın, çal oynasın.

Kültür merkezindeki neşe... Sokağa taştı. Bu merkez, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın eseri... Hediyesi... Büyük ihtiyaçtı... Allah razı olsun.

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Bizden söylemesi

Hatay'da... Okul dersliklerinde öğrenci sayısı 30'un altında.

Yeni okullar gerekli... Vali Rahmi Doğan, 42 yeni okul yapılacağını söyledi... Devlet-hayırsever işbirliği. Okullarda... Türk-Suriyeli... Aynı sınıfta... Eğitim elbette Türkçe.

Öğretmen sorunu yok.

Kimi siyasetçilere seslenmek istiyoruz:

Popülizmi, ucuz politikacılığı, kâğıttan kaplanlığı, Suriyeli düşmanlığını bırakın... Bu okullardaki Suriyeli çocukların çoğu Türkiye doğumlu. Onları sevmiyor olabilirsiniz... Ama hakaret etmeyin... Ana babalarına, "Defolun" dediniz... Bari çocukları incitmeyin.