Kuyumcular Çarşısı... "Duman Telkâri." Mustafa Duman... "Önce istikrar" diyerek söze başladı:

Siyaset... Konuşmalar... Televizyon tartışmaları... Hepsini izliyoruz.

Seçimi bekliyoruz... İstikrarın bozulmasını istemiyoruz.







Suriye ile Mısır işinin de inşallah çözülmesini bekliyoruz.

Turizm çok canlı... Enflasyon düşerse halkın yaşam seviyesi de yükselir... 2023'ten umutluyuz.

Huzurluyuz... Aman huzur bozulmasın.

Çarşıda... Kiminle konuştuysak... Aynı söylem... "Önce huzur."

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ABDULHALİM BAŞ



Yine Kuyumcular Çarşısı... "Nergis Kuyumculuk."

İlk sözü... "Allah'a hamdediyorum."

Telkâri satışında bu yıl rekor kırılmış... Yerli ve yabancı turist, telkâri almadan gitmiyor.







Soruyoruz:

- Seçim... Siyaset... Ekonomi... Gündeminiz, beklentileriniz neler?

- Devletime karşı gelen hiçbir harekete destek vermem... Gündemimiz kardeşlik... Birliğimiz bozulmazsa bütün engeller aşılır... Devletin menfaati için her şeye hazırız.

Ayrılırken... Abdulhalim Baş "Bir talebimiz var" diyor:

- Erdoğan bizi il yapsın.

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HÜSEYİN YEŞİLMEN



Kuyumcular Çarşısı... Ve bir de Giyimciler Çarşısı... Midyat'ın nabzının attığı yerlerden.

İki çarşı da kalabalık... Midyatlı da var, yerli-yabancı turist de.

"İstanbul Giyim." Hüseyin Yeşilmen... 33 yıllık esnaf.

"İşler yavaş yavaş açılıyor... Teker dönmeye başladı... Aman çomak sokulmasın" diyor.

Sözü... Siyasete, seçime getiriyoruz.

Yeşilmen, "Seçim, ekonomiyi aksatmasın" diye konuşuyor:

- Ekonomi yavaşlamasın... Evlerimize doğalgaz bağlansın... Yatırımda ve hizmette duraklama olmasın.

Çarşı gözlemlerimizi Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e aktarıyoruz.

25 bin doğalgaz abonesi olduğunu söylüyor:

- 14 binine bağladık... Gerisi hızla devam ediyor.

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SORUNLARIN STANDARDI YÜKSELİYOR



Bölgede sorun çok... Ama... Her gelişte... Dikkatimizi çekiyor... "Sorunların standartları yükseliyor."

Örneğin... Halk "uçak seferlerinin artmasını" istiyor.

Çok şükür yol sorunu çözülmüş... Fakat bu defa da... Bütün ilçeler "bölünmüş yol" yapılmasını bekliyor.

Otoyol beklentisi... Giderek yükseliyor. Gaziantep'ten Habur Sınır Kapısı'na otoyol.

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MİDYAT... HAYVAN DOSTU KENT



Hayvan barınağı... "Yükselen sorun standartlarının" bir diğer örneği.

Midyat'ta... Bu sorun yok... "Hayvan barınağı" yapılmış.

Sadece kedi-köpek değil... "Eşek bile" var.







Hayvanlar için kapalı mekânlar... Serbest gezinti alanları... Veteriner hekim... Eczane... Muayenehane... Ameliyathane... Her şey düşünülmüş.

Barınak... 5 bin metrekare arazi üzerinde... 750 metresi "kapalı alan".

Belediye Başkanı Veysi Şahin ile birlikte gezdik... Beğendik.

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ÖMER ALTUNKAYA



Çarşıya dönelim... "Hasan Market." - Marketçi nasılsın? Çarşının hali nicedir?

- Yaz çok iyi geçti... Allah devlete millete zeval vermesin... Ağzımızın tadı bozulmasın... Askerimizin ayağına taş değmesin... Huzur oldukça piyasa açılıyor.

Ömer Altunkaya... "Rafella Parfüm." İlle de çayını içmemizi istiyor... "Seçim... Gündem... Siyaset... Ekonomi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı... Kılıçdaroğlu... Mansur Yavaş... Ekrem İmamoğlu" konularını açıyoruz.

Altunkaya, "Konuşuluyor" diyor:

Ama bizim için önemli olan çarkın dönmesi... Hizmet... Ekonominin düzelmesi... Alım gücünün artması.

İşlerde sıkıntı yok... Çok şükür... İyi... Turizm bizi rahatlattı.

Suriye ile ilişkiler düzelsin... Orada akrabası olan çok.

Ömer... Ayrılırken... Gülerek şunları söylüyor:

- Otomobil alacağım... Yerli ve milli... Togg... Fiyatı hakkında kulağınıza gelen bir şey var mı?

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FAYTON GEZİSİ



Gezerken... Çarşıda fayton gördük... Turistler çok rağbet ediyorlar.







Eh... Biz de binelim... Biraz dinleniriz. Başkan Veysi Şahin, "Neden olmasın" dedi.

Sorduk... Midyat'ta "tek fayton var".

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SİMON TOKGÖZ



Büyük bir şarap dükkânının önünde faytondan indik.

"Babil Süryani Şarap Evi... Simon Tokgöz."

Dükkâna adım atar atmaz... Simon... Şarap kadehini çıkardı.

"Yok" dedik:

- Çayın varsa içeriz... Şarap kadehini yerine koy.

Fabrikasyon... 15 çeşit şarap var... 120 ile 400 lira arasında.

Ev yapımı şarap... Alıcısı çok... 7 çeşit.

- Simon... Çarşı nasıl? İşler ne durumda? Gündem nedir? Seçim mi? Ekonomi mi?

Simon Tokgöz dedi ki:

Yaz çok iyi geçti... Turizm sezonu giderek uzuyor... Memnunuz.

Devletimiz sağ olsun... İmkân sağlıyor... Belediyemiz çarşıyı restore ediyor, yeniliyor.

Demokrasi çok güzel... Herkes düşüncesini söylüyor... Yeter ki birlik, beraberlik, huzur bozulmasın.

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ÇARŞI 'İNGİLİZCE KURSU' İSTİYOR



Çarşıda birkaç kişiden "aynı şeyleri" dinledik... Esnaf... Müşteri... Yerli turist.

Dinlediklerimizi... "Savunma sanayii... İHA, SİHA övgüsü... Karadeniz'de doğalgaz, Gabar'da petrol sondajı." Halk bu gelişmelerden memnun.







Esnafın... "İngilizce kursu" talebi var... Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ilettik.

Yanıtı "Hayhay" oldu:

- Yabancı turist sayısı artınca, esnafın İngilizce'ye ilgisi arttı... Kurs açacağım... Ailece gelsinler... Çoluk çocuk yabancı dil öğrensinler.

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'HAYIRSEVER' ÇOK



Tasarım Fakültesi... İnşaatı bitmek üzere... "Yurt" şart.

Öğrenci yurdu... Belediye Başkanı Veysi Şahin'in "hediyesi... Hayır işi."

Kütüphane... "Mahsun Altunkaya ailesinin" hediyesi... Hayır işi.







"Bölgeden" ayrılan... İstanbul'a... Avrupa'ya... Amerika'ya giden... Doğduğu toprağı unutmuyor... "Elinden geleni" esirgemiyor.

Zeynel Abidin Erdem... İşadamı... İstanbul'da yaşıyor... Mardin-Savurlu... Gururumuz Aziz Sancar'ın akrabası.

Erdem'in annesi ise... "Midyatlı."

Zeynel Abidin Erdem... Doğduğu bölgeden kopmuyor... Midyatlı da onun adını "koskoca bulvarda" yaşatıyor.

Yarın... Yine bu coğrafyadayız.