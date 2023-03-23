Türkiye, büyük ve güçlü ülke... Deprem, sel, ekonomik sorunlar ve Türk siyasetinin çocukluk hastalığı olan yüksek gerilim, bitmeyen kavgalar... Moralleri bozmasın.







Karayolu... Antalya-Mersin yolculuğu... 485 kilometre... Alanya... Anamur... Silifke... Öyle şeyler gördük ki...

Enseyi karartmaya gerek yok.

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Anamur gözlemleri

Depremin üzerinden 1.5 ay geçti... Anadolu insanının, yiyecek, giyecek, battaniye, çadır, konteyner, temizlik malzemesi yağmuru devam ediyor.

Direksiyonda Ahmet Harmancıoğlu.

Alanyalı dostlar Mehmet Ali Dim ve Emin Müftüoğlu ile birlikteyiz.

Yol... Mola... Depremzede... Çarşı, pazar... Belediye ziyaretleri... Anket... İşte gözlemlerimiz.

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Çile sona erecek

Akdeniz Sahil Yolu... İnşaat tam gaz sürüyor... Depremde, hız kesme yok.

Antalya-Mersin yolu... Özellikle de Gazipaşa- Silifke arası... Zor bir coğrafya.

Batı ve Orta Toros Dağları... Akçalı Dağları... Akarsular... Akdeniz sahil yolu bitince... İki büyükşehir arasındaki mesafe kısalacak... 12 saat süren yolculuk beş saate düşecek.







Tüneller... Viyadükler... Köprüler... Yolda çekilen çileyi sonlandıracak.

Toplam 33 tünel... 20'si açılmış... Trafik işliyor.







85 köprü ve viyadük... 71'i bitmiş... Trafik vızır vızır.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bağlantı yolu... O da tamamlanmış.

Yolda sık sık durduk... Fotoğraf çektik. Mühendislerle, işçilerle konuştuk.

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Yerel talep-1

Gazipaşa-Alanya Havalimanı...

Sadece iki ilçenin değil, Anamur'un da ihtiyacını karşılıyor.

1. Bürokrasi bu havaalanının yapılmasına karşı çıkmıştı... Bürokratik direnci, bölgenin güçlü siyasetçisi Mevlüt Çavuşoğlu kırdı.

2. Havalimanı artık ihtiyacı karşılamıyor... Büyütülmesi şart... Yeni terminal acil ihtiyaç.

3. Görev yine Mevlüt Çavuşoğlu'na düşüyor... Ha gayret Sayın Bakan.

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Yerel talep-2

Mersin ile Taşucu arası... Deniz, kum, güneş... Yazlık sitelerle dolu... Binlerce ev.

Trafik... Hele de yaz mevsiminde bir felaket. Karar alındı... Mersin'e kadar gelen otoyol, uzatılacak... Taşucu'na bağlanacak.

Yatırım başladı... Trafik rahatlayacak.

Bölgenin talebi: İş hızlandırılsın... Otoyol bir an önce açılsın.

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'Başımızın tacı'

Anamur... Yolun yarısı sayılır... Öğle saati... İlçe hareketli.

Nüfus... Depremle birlikte 10 bin artmış... Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye'den gelenler.

Geri dönüş başlamış... Fakat... Vicdanlı, hayırsever Anamurlu, misafirleri bırakmak istemiyor.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "Depremzede başımızın tacı... İsteyen, istediği kadar kalabilir" diyor.







Depremzede... Gerçekten de baş tacı.

Askeri kamp... Otel... Sosyal tesis... Herkes depremzedeyi bağrına basmış.

Evini açan... Ekmeğini depremzedeyle bölüşen... Çok mu çok.

Kalacak yer... Eşya, erzak ve giysi... Psikolojik destek... Çocuklara kukla illüzyon gösterileri.

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Milliyetçi damar

İskele Mahallesi... Fatih Sultan Mehmet Caddesi... Dr. Devlet Bahçeli Sahil Parkı... Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi... Ergenekon Sokağı... Dolaştık.







İlçede, milliyetçi damar güçlü.

MHP'li Hidayet Kılınç, yüzde 48 oyla seçilmiş...

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Kalp gözüyle görenler

Belediye binasının giriş katının bir bölümü sosyal market. Giyim kuşam... Ayakkabı... Oyuncak... Temizlik malzemesi... Çeşit bol.







Zengin de bir şeyler getiriyor, fakir de.

Başkan Hidayet Kılınç, ilerideki karı-kocayı işaret etti... Ve dedi ki:

- İki hemşerimizin de gözleri görmüyor... Yardım malzemesi getirmişler.

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Yörük kültürü

Anamurlu biri, "Orada deprem oldu... Burada biz sancı içinde kaldık" dedi. Diğeri, "Sancımız geçmedi ki" diyerek söze girdi.

Emin Müftüoğlu kulağımıza eğildi:

- Abi... Yörük kültürü... İşte bu.

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Karşılıksız yardım

Depremden sonra... Bölgeye, yedi kamyon odun gönderilmiş.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç... Kamyonculara sormuş:







- Kaç liraya götüreceksiniz?

- Para istemeyiz.

- Öyleyse... Yakıt parasını vereyim.

- Hayır... Onu da kabul etmeyiz.

Bölgeye yardım malzemesi götüren TIR'lar... Dualarla uğurlanmışlar.

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Gönüllüler

Anamur'dan... Deprem bölgesine yardıma giden o kadar çok ki... Belediye Başkanı dâhil.

Herkes bir şey anlatıyor.

Anamur... Kendi halinde bir ilçe... Deprem bölgesine 27 iş makinesi gitmiş.

47 TIR dolusu yardım malzemesi yollanmış.

Anamur'un gençleri... Gönüllüler... Enkazlardan 24 cenaze çıkarmışlar.

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Öncelikli gündem

Seçim... Siyaset... Anket... 14 Mayıs... Sandık... Ey Anamurlu! Oylar nereye?

Esnaftan biri... "Hele şu Antalya-Mersin sahil yolu tamamlansın, Anamur uçacak" dedi.

Kalabalık... "Vallahi doğru" diye destek verdi.

Sonra... Mehmet Ali Dim ile Emin Müftüoğlu... Saatlerini gösterdiler:

- Silifke'de bekleyenler var... Geç kaldık.

Yörükler diyarı Anamur, Allah'a ısmarladık.