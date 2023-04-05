ADIYAMAN

Acil durum ekipleri gördük... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeli. Sahra hastanesi kurulmuş... TPAO tarafından... Depremzedelerin hizmetinde.

Konteynerler... Çadırlar... Depremzedeler barınıyorlar... TPAO yapmış.







3 bin kişinin yaşayacağı konteyner kent için altyapı çalışmaları devam ediyor... Yine TPAO'nun eseri.

Ve... Koskoca bir mutfak... Girişinde, "Devlet millet el ele" yazıyor... TPAO'nun aşçıları yemek pişiriyorlar... Günde 12 bin kişiye sıcak yemek.

Sorduk:

- Bugün iftarda neler var?

- Çorba... Kuru fasulye... Pilav... Hoşaf... Ve tatlılar. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin alkışı hak ediyor... TPAO yerli ve milli kuruluşumuz... Gurur duyuyoruz.

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Bu ne sevgi ah

İstanbul Güngören... 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu... Öğrenciler, öğretmenler, yardım paketleri hazırlamışlar... Adıyaman'a yollamışlar.

Marmara Üniversitesi... Bakliyat göndermiş... Tonlarca.

İstanbul Adıyamanlılar Vakfı... Üç TIR yardım malzemesi...

Yiyecek, giyecek, çocuk bezi, deterjan, sabun... Aklınıza ne gelirse.

Viyana Kardeşlik Camii Okulu... Her öğrenciden bir paket... Ve yüzlerce mektup... Depremzede kardeşleri için.

Yine İstanbul... Ergenekon İlkokulu... Şehitler İlkokulu... Mustafa Kemal İlkokulu...

Yavrularımızın harçlıkları, yardım olmuş, Adıyamanlı çocukları sevindiriyor.

Hakkâri... Edirne... Muğla... Rize'den... Öğrencilerden yardım yağmaya devam ediyor.

Koordinatör Vali Gökmen Çiçek ile birkaç mektup okuduk... İlkokul öğrencilerinin mektupları... Gözyaşlarımız görülmesin diye birbirimize sarıldık.

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Eğitim önemli

Adıyaman'ın sekiz ilçesi var... Gerger, Kâhta, Sincik, Samsat ve Çelikhan'da okullar açık.







Öğretmenlerimiz... Görevlerinin başındalar.

Ramazan Aşçı... İl Milli Eğitim Müdürü... Gayretli... Tebrikler... Teşekkürler.

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Lokomotif isimler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu... Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan... Sürekli sahadalar.

Uyku, dur durak yok.

Üçü de siyasetçi... Ama siyaset yapmıyorlar.

Adil Karaismailoğlu'nu kutladık... Bölgede tozu da var, izi de.

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Sosyal Market

Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı iken bir vakıf kurmuştu... 11 yıl önce...

Sosyal Market Vakfı.

Mütevelli heyeti başkanı... Kendisiydi.

Zenginden aldı...







Hayırseverden aldı... İhtiyaç sahibi 20 bin kişiye dağıttı.

Demircan'a, "Sosyal market uygulamasının babası" desek yeridir.

Van depreminde... Sosyal market uygulaması Van'a taşındı.

Ahmet Misbah Demircan, 55 gündür Adıyaman'da... Sosyal Market'te buluştuk.

Kalabalık... Ana baba günü.

Depremzede geliyor... İhtiyacını alıp gidiyor.

Makarna... Zeytinyağı... Şeker... Peynir... Zeytin... Reçel... Salça... Un... Pirinç... Konserve... Süt... Yok yok.

Öyle bir uygulama ki... Hayran kaldık.

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Enkaz merkezi

Alitaşı Mahallesi... Zombaba Mahallesi... Filistin Caddesi... Depremde en çok hasar gören yerler... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ile birlikte dolaştık.

Manzara içler acısı.







Oteller yıkılmış... Isias... Bozdoğan... İskender 85... Ünal...

Otel diye bir şey kalmamış.

Belediye başkanlığı binası... Adıyaman Lisesi... Gazi İlköğretim Okulu... Maliye... Yerle bir.

İbrahim'e, "Yeter" dedik:

- Başımız döndü... Dönelim.

İbrahim, "Bize gidelim, biraz dinlenin" dedi.

Gittik... İbrahim'in çadırına.

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Örnek uygulama

Unutmadan... Adıyaman'da bir değil, beş Sosyal Market var.

İkisi... Giyim Sosyal Market.

Elbiseden ayakkabıya... Kazaktan iç çamaşırına... Cekete... Pantolona... Mantoya... Gömleğe kadar... Seç, beğen, al.

Gençlik ve Spor Bakanlığı... Kültür ve Turizm Bakanlığı... Adıyaman Belediyesi... Sosyal marketlere destek veriyor.

Ahmet Misbah Demircan'a takıldık:

- Siyaseti bırakacak olursanız, marketçiliğe başlamalısınız... Başarılı olacağınız kesin.

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Siyaset... 'Düşük yoğunluk'

Seçime 40 gün kaldı... "Siyaseti, seçimi konuşan yok" desek yeridir.

Sadece partilerin il başkanlıklarında bir canlılık var... Hepsi o kadar.

Halkın gündemi... Deprem... Konteyner... Atılan temeller... Kalıcı konutlar.

Adıyaman beş milletvekili çıkarıyor.

2018 seçimleri... AK Parti dört... CHP bir.

En fazla aday adayı AK Parti'de... 163.

CHP... 60 aday.

İYİ Parti 20... MHP 13... DEVA Partisi 12 aday.

Adıyaman siyasetinin lokomotifi ise... Ahmet Aydın... Kıdemli milletvekili.

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Mütevazı Demircan

Sosyal Market'te... Bürokrasi sıfır.

Gel... TC kimlik numaranı söyle... Depremzede olduğuna dair AFAD'da kaydın varsa markete gir... İstediğini al.







Markette stok sorunu yok... Yurtiçinden ve dışından TIR'lar malzeme taşıyor... Kuru gıda... Temizlik malzemesi... Kuruyemiş... Kahve... Çay... Büyük zincir marketlerde ne varsa, Sosyal Market'te mevcut.

Adıyamanlı... Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür ediyor.

Demircan... "Ne yaptık ki? Vazifemiz" diyor.