ADIYAMAN

Organize Sanayi Bölgesi... 201 fabrika... 22 bin çalışan... Tekstil... Güneş enerjisi paneli... Makine... Gıda üretimi... Ekonomik nabzın attığı merkez. Deprem... 15 fabrika yıkıldı.

5 sanayici sizlere ömür.

Hasarlı fabrika çok.

İşçilerden... Enkaz altında kalanlar var... Diğerlerinin çoğu ise başka illere gittiler.

OSB'de son durum:

Düşük yoğunluklu çalışma... Sadece 4 bin işçi, işbaşı yaptı.

Adıyaman sanayi... Ağır yaralı... Kan kaybetmeye devam ediyor.

***



Çarklar dönmeli

Devlet... Kızılay... AFAD... Hayırseverler... Belediyeler... İşçiler için çadırkent kurarlarsa... Konteyner kent yaparlarsa...

Evi barkı yıkılan... Artçı deprem korkusuyla başka illere giden işçiler geri dönecekler.

Organize sanayi, canlanacak... Çarklar dönecek... Farikalar çalışacak.

Aksi halde... OSB, yerinde saymaya devam edecek.

***



'Çadır değil, konteyner'

Kadir Çelenk... OSB Başkanı... 14 yıldır görevde. "Allah böyle bir felaketi dağa, taşa vermesin" diyerek söze başladı:

- İnşaat mühendisiyim... Böyle bir şey görmedim... Bu deprem değildi, başka bir olaydı... Güm, güm, güm... Yer gök sarsıldı.

Başkan... Oturduğu apartmanı kendisi yapmış... 9 katlı... Hasarsız.







Organize Sanayi Bölgesi nasıl ayağa kalkar? Sorduk. Başkan Çelenk'in önerisi:

Başka illere giden işçiler dönerlerse fabrikalar çalışmaya başlar.

İşçinin dönmesi için, kendisini güvende hissetmesi şart.

Çadır... Geçici çözüm... İlk anda evet... Ama konteyner daha güvenli.

Sanayiciler ile OSB başkanının söylemleri aynı.

***



Deniz Nur Tekstil 'farkı'

Aile işletmesi... 4 kardeş... Tekstil... İki fabrika.

Tişört... Mayo... İç giyim... Dünya markalarına üretim.

Ürünler Avrupa ülkelerine... İspanya... İngiltere... Almanya... Danimarka... Hollanda... Belçika...

Depremin ertesi günü... "Ailenin" ortak kararı... Felsefesi:







- Her şeyi devletten beklemeyelim... Şimdi vermek zamanı... Biz devletimize vereceğiz... Ve işçilerimize.

Depremin hemen ardından gittiğimizde...

Üretim durmuştu... Fabrika hasarlıydı... Gezmiştik.

İşçiler başka illere gitmişlerdi.

Fabrika sahipleri, depremzedelere yardım için çırpınıyorlardı... Sıcak yemek... Battaniye... Giyecek.

Adıyaman'ı terk etmediler.

Sonra... Fabrikayı derlediler, toparladılar.

İşçilerine dört dörtlük kalacak yer sağladılar...

Çadırlar... Konteynerler.

Ve... İşçiler geri döndüler.

Fabrika... Tam kapasite çalışıyor... İşçilerin çoğu kadın.

***



Duvar mesajı

Fabrikayı gezdik... İşçilerle selamlaştık, ama konuşamadık.

Üretime odaklanmışlardı.







Yemekhaneye girdik... Tertemiz.

Duvarda... Bir resim... Tarlada çalışan kadın... Ve üzerinde şunlar yazılıydı:

"Çalışan başımızın tacıdır."

***



Sağ ol gardaş

Çadırlar... Yardım malzemeleri... Yiyecek... Giyecek... Adıyaman merkezde... İlçelerde... Azerbaycan'ın izlerini gördük. Çadırların...

Konteynerlerin..

Yardım kolilerinin üzerindeki yazı:

"Azerbaycan... Qardaş Kömeyi Platforması."

Sağ ol... Can Azerbaycan.

***



Çiçek Vali

Gezmekten yorulduk... Gökmen Çiçek... Kayseri Valisi... Adıyaman'da Koordinatör Vali. Dedi ki:







- İsterseniz benim evde biraz dinlenin. Vali evi... Bir konteyner. Gökmen Çiçek, haftalardır Adıyaman'da. Afyonkarahisar Valiliği'nden tanıyoruz... Devlet adamı... Hizmet adamı... Görev adamı.

***



Can dostlar için

Kediler... Köpekler... Onlar da can... Depremi onlar da yaşadılar... Enkazdan sağ çıkan o kadar çok ki.







Diyarbakır'dan ekip gelmiş... Veteriner hekimler... Yanlarında ilaç... Kedi, köpek maması.

Konteynerde... Can dostlara... Sağlık hizmeti.

Teşekkürler... Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Destek Grubu.

***



Ramazanda hayır yarışı

Adıyaman merkezde... İlçelerde... İftar çadırı çok. Mimar Sinan Parkı'nda büyük bir çadır:

Adıyaman Dernekleri Federasyonu İftar Çadırı.

Çadırın içinde ve dışında masalar var... Yüzlerce kişilik.

İftar yemeği... Her akşam değişik derneklerden.







Arnavutköy Adıyamanlılar Derneği. Başakşehir Adıyamanlılar Derneği. Esenyurt Adıyamanlılar Derneği. Esenler Adıyamanlılar Derneği.

Dernekler... Yarış halindeler.

Unutmadan... Ramazan başında... Derneklerden önce... Kayseri, iftar için ilk sırayı almış.

Zaten... Nereye baksanız, Kayseri'nin, bir iş makinesini, ambulansını, su tankerini ya da temizlik kamyonunu görüyorsunuz. Deprem bölgesinde...

Konya, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Mersin, Adana ile Ordu büyükşehir belediye yönetimleri ve çalışanları da, emeklerinin karşılığında teşekkürü hak ediyorlar.

Allah, razı olsun.

***



Hoşgörü kenti

Adıyaman'ın her yerinde... Duvarlarda... Üst geçitlerde... Çarşıda... Caddelerde... Şehrin 33 mahallesinde... Aynı afişler:

"Ramazan'da Birlik Sarsılmaz Kardeşlik."







İbrahim Aslan... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Mercan TV sahibi... Dedi ki:

- Gördünüz... Adıyamanlı sakindir... Sessizdir... İstemeyi bilmez... Devlet adamına saygılıdır... Misafiri bağrına basar... Herkese kardeş gözüyle bakar.