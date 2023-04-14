Bugün 14 Nisan... Seçime tam bir ay kaldı... Ve geriye sayım başladı. Bu hafta aday listeleri konuşuldu... Sevinenler... Üzülenler... Adaylıktan çekilenler... Partisinden istifa edenler.

Gelecek hafta ortalık biraz sakinleşir... Ramazan Bayramı'nın manevi iklimi... Geçici sükûnet.

Sonraki hafta... 24 Nisan'dan itibaren maraton başlar.

Perşembenin gelişi çarşambadan belli misali, çetin bir seçim olacak... Öfke katsayısının tırmanacağı bir seçim.

Allah vere de ölçü kaçmasa.

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AFYONKARAHİSAR



Aday listeleri, pazar akşamı belli oldu... Bugün cuma... Aradan beş gün geçti.

Sağa sola baktık... Nabız yokladık.

Ankara'nın komşusu Afyonkarahisar'a uzandık... Gözlemlerimiz:

Çıkardığı milletvekili sayısı altı... Geçen seçimde AK Parti üç... CHP bir... MHP bir... Ve İyi Parti listesinden Gültekin Uysal... Demokrat Parti Genel Başkanı.

Şimdi... CHP listesinin ikinci sırası Saadet Partisi'ne verilmiş... Zor dostum zor.







Mehmet Taytak... MHP Milletvekili... Yine birinci sırada... Sürekli sahada... MHP, ikinci sıraya Afyon'da ağırlığı/karşılığı olan bir ismi koymuş. Yücel Genç... İşadamı... Yumurta sektörü.

AK Parti... Mevcut üç milletvekilinden Prof. Veysel Eroğlu, üç dönem barajına takıldı... Diğer iki milletvekili yine listede... Ali Özkaya... İbrahim Yurdunuseven.







AK Parti üçüncü sıra adayı Hasan Arslan... Sandıklı'dan... Doğru tercih. Zira Afyon'un en büyük ilçesi Sandıklı'nın 15 yıldır milletvekili yok.

İyi Parti... Avukat Hasan Şeref Olgun... Aday iyi... Ama partisi kan kaybediyor.

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ÖFKE SİYASETİ



Partisi, ismi lazım değil... Olay Aksaray'da yaşandı.

Aday adayı olmak için başvurusunu yapan, gerekli parayı yatıran bir Aksaraylı, aday listesinde adını göremeyince kızdı.

Partisinden istifa etti.

Ve... Bağımsız aday oldu.

"Seçilme şansı var mı?" diye soracak olursanız... Sıfır... Sandıktan çıkamaz.

Aksaray gibi dört milletvekili çıkaran bir ilde, bağımsız adayın seçim kazanması mümkün mü?

Ama... Siyaset işte böyle bir şey.

Öfke kontrol edilemeyince... Hırs aklın önüne geçince...

Kimi... Parti kurar... Ama seçime giremez... Başkasına koltuk değneği olur.

Kimi... Sandıkta kalacağını bile bile bağımsız adaylığa soyunur.

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YUVAYA DÖNÜŞ

Masadan kalk... Sonra pişman olup geri dön... Ardından Meclis'te... Grup kürsüsünde mermi fırlat... Bunlar hoş karşılanmamış.

İyi Parti'den kaçan çok.

Zira... İyi Parti listesinde seçilecek sırada ülkücü aday yok.

Afyonkarahisar... İyi Parti üçüncü sıra adayı Saffet Acar... MHP kökenli... Dün adaylıktan çekildi.

İyi Parti'den kopanların gittikleri adres... Eski yuvaları... MHP.

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HEYECANSIZ CHP

Polatlı... Sivrihisar... Emirdağ... Afyonkarahisar...

Ve Kütahya, Eskişehir üzerinden Ankara'ya dönüş.

İllerde... İlçelerde... Mola verdiğimiz yerlerde... Nabız tutmaya çalıştık... Listeleri sorduk.

Beğenen de var, beğenmeyen de... Her seçimin öncesinde böyledir.

Ama... Bir şey dikkatimizi çekti:

CHP'nin aday listeleri, CHP'ye oy verecek olanlarda bile bir heyecan yaratmamış.

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VE... SİYASETTE ÖFKE KONTROLÜ

Uzun Çarşı... Afyon'un nabzının attığı yer... Kalabalık... Ramazan alışverişi... Bayram hazırlığı.

Esnafla sohbet... Gazeteci dostumuz Mehmet Emin Güzbey de var.

Söz öfkeden açıldı... Siyasette yüksek tansiyon... Öfke... Yumruk sıkma... Mermi fırlatma.

Sordular... "Ne diyorsunuz?" diye.

Yanıt olarak bir anımızı anlattık.

Süleyman Demirel... Öfke kontrolünde başarılıydı.

Bir gün sormuştum:

- Hiç öfkelendiğiniz, yumruğunuzu sıkıp masaya vurduğunuz, bağırdığınız olmuyor mu?

Demirel, "Ben de insanım" diyerek söze başlamıştı:

- Elbette benim de öfkelendiğim, yumruğumu sıkıp havaya kaldırdığım oluyor... Sonra, yumruğumu sağ cebime sokuyorum.

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KARDEŞLİK HATTI

Depremde en büyük yarayı alan Hatay'da, Afyon Aşevi görmüştük.

Afyon'un beş yıldızlı otellerinin aşçıları... Garsonları... Günde 15 bin kişiye sıcak yemek.

Afyon... Sadece Hatay'a değil... Depremde sarsılan bütün şehirlere el uzattı... Kahramanmaraş... Malatya... Adıyaman'a.

Afyon'un hayırseverlerini de aradık... Ulaşabildiklerimizi kutladık.







Yavuz Kocaşaban... Salim Pancar... Kazım Özer... Şuayip Demirel... Mustafa Enis Arabacı... Mehmet Kumartaşlı... Adnan Demirel... Hasan Hüsnü Eren... Hayırsever çok.

Maddi yardım... Tıbbi yardım... Giyecek... Sucuk, kavurma, patatesli ekmek, yumurta, lokum, helva... TIR'lar dolusu.

Gastronomi şehri Afyon'dan, gastronomi şehri Hatay'a... Kardeş desteği.

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GÜRÜLTÜ RAHATSIZLIĞI

Depremden sonra... Bir hafta 10 gün kadar... Siyasetin ateşi düşmüştü.

Siyaset dili yumuşamıştı.

Bu görüntü herkesin hoşuna gitmiş... Afyonlunun da... Kütahyalının da. Ama daha sonra yine, yumruklar sıkılınca, siyasi üslupta ölçü kaçınca... Herkes rahatsız olmuş.

Siyasetçilerimiz konvoysuz, kornasız, korumasız halkın içine girerlerse ne dediğimizi daha iyi anlayacaklardır.

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AYTUN ÇIRAY

Anavatan ve Doğru Yol partilerinde siyaset yaptı.

CHP'den milletvekili seçildi.

İyi Parti kurulunca Meral Akşener'e destek verdi... CHP'den İyi Parti'ye yatay geçiş.

Genel Sekreterlik dâhil, partinin üst yönetiminde görevlerde bulundu.

İyi Parti'nin merkez partisi olmasını savundu.

Sonrası malum... 2020... Büyük kongre... Merkez yanlılarının tasfiyesi... Aytun Çıray gibi... Aydın Milletvekili Aydın Sezgin gibi.

Konuştuk... Aytun Çıray, "Merkezden uzaklaştıkça parti kan kaybetti" dedi.

Ve daha sonrası... Masayı terk... Geri dönüş... Mermi fırlatma vakası... Aday listeleri...

Aytun Çıray, "Yüzde 16'ya kadar yükselmiştik" diye konuştu:

- Sonra... Hata üstüne hata... 10 puan birden gerileme... Liste yanlışları... Tasfiyeler... Susamazdım... Adaylıktan çekildim.

Anadolu'da bir söz vardır:

Su yukarıdan bulanırsa aşağıdan içilmez.

İyi Parti'den olup biten de bu.

"Yukarısı suyu bulandırdı", aşağıda da oy erimeye başladı.