Siyasetçi, siyaset yapar... Tarihi ise tarihçi yazar... Siyasetçi, tarihe geçecek başarılar sergilerse... Tarihe geçer.

Lafla... Sloganla... Kürsüye yumruk vurmakla tarihe geçilmez."Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız" demek... "Ya herrü ya merrü" demeye benzer... Kumardır... İşi şansa bırakmaktır.

Siyaset, yazı/tura atmak değildir.

***

DANIŞMAK ÖNEMLİ



Partilerin yetkili kurulları vardır... Lider, bir karar almak isterse, yetkili kurullarda konuşulur, tartışılır.

Danışmanlık önemli bir kurumdur.

Lider, parti ve ülke siyasetini etkileyecek bir söz söyleyecekse... Danışmanları ile konuşur.

Ve soru:

Lider, "Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız" açıklamasından önce kime... Kimlere danıştı? Hangi yetkili kurulun görüşünü aldı?

***

YANLIŞ HAMLE... ŞAH VE MAT



Lider, oyun kurucudur... Taktik belirler... Siyaset ve strateji üretir.

Tabiidir ki... Bunun için ciddi bir ön hazırlık ve çalışma gerekir.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, stratejisini, iki büyükşehir belediye başkanı üzerine oturttu... Ekrem İmamoğlu... Mansur Yavaş.

Stratejinin özü:

İyi Parti tabanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermez... Ama İmamoğlu'na ya da Yavaş'a oy verir.

Böylece... Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Altılı Masa'nın gündemini İyi Parti belirler. Ve... CHP'den İyi Parti'ye oy geçişi başlar.

Seçimde de... İyi Parti'nin oyu yükselir... CHP'yi geçebilir... Ana muhalefet olur.

Strateji tutmadı... Önce Mansur Yavaş, Meral Akşener'den uzaklaştı, Kılıçdaroğlu'nun limanına yanaştı.

Ardından da... Ekrem İmamoğlu.

Akşener... Satrançta yanlış hamleler yaptı.

Kılıçdaroğlu için büyük fırsat doğdu... Ve... Şah/mat.

***

SONUÇ



Meral Akşener... Stratejisi ters tepince... Kılıçdaroğlu, güçlenip önü açılınca... Öfkesini kontrol edemedi... Ölçüsüz ve sert tepki verdi. Masayı terk etti.

Ve yargısız infaz geldi... Sosyal medyadan... Değişik çevrelerden... İçeriden, dışarıdan.

Bunun doğal sonucu ise... Oy kaybı.

***

GEÇMİŞ OLSUN



Siyasette... Geri adım atmak, viraj almak kolay iş değildir.

Meral Akşener, ağır baskı karşısında frene bastı... Vitesi geriye taktı... Masaya döndü ama...

Yediği çizik büyüktü... Oy kaybını önleyemedi.

***

HATALAR ZİNCİRİ



Meral Akşener, oy kaybını durdurabilmek için yeni strateji üretti... Yine kendi başına... Yetkili organların bilgisi dışında... Biz kez daha büyük hata.

Meclis'e... Çantasında mermi ile geldi... Oysa Parlamento'ya silahla... Mermiyle girmek yasak... Ama kimin umurunda... Polis, milletvekilinin üstünü başını, çantasını aramaya kalksa olay çıkar.

TBMM... Grup toplantısı... Yine ölçüsüz öfke... Akşener kürsüden, ortalığa mermi fırlattı.

İyi Partili milletvekilinden ve fanatik partiliden alkış aldı ama mermili siyaset toplumda karşılık bulmadı.

Mermi ve "Meral Abla" imajı... Üst üste oturmadı... Partideki kanamayı durdurmadı.

Siyaset bir sanattır... Ciddi iştir... Vahşi Batı ya da gerilim filmi değildir... Meclis'i, şov yerine... Film platosuna çevirmenin kimseye yararı olmaz.

***

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ PARTİ



Bugünü daha iyi değerlendirmek için film makarasını geriye sarmak gerek... Partinin kuruluş günlerine... Ve sonrasına.

Kurucu... Çekirdek kadro MHP'den kopan isimler.

Ama bu fotoğrafla parti büyümez ki... Seçmen, MHP'nin hakikisi dururken, neden çakmasının peşinden gitsin?

Meral Akşener, direksiyonu merkeze doğru çevirdi... Doğru strateji... Merkez, oy deposu.

Ve... Merkez siyasetiyle... 2018 seçimlerinde, merkezdeki isimlerin aday listelerinde yer almasıyla İyi Parti güçlendi.

Fakat... Ne olduysa Eylül 2020'de oldu... Büyük kongre... Merkezdeki isimlerin tasfiyesi. Büyük hata.

Tasfiyeler, Akşener'in bilgisi dışında yapıldıysa... Bu nasıl parti?

Akşener'in bilgisi dâhilinde olduysa... Bu nasıl bir liderlik?

2020 kongresinde... Partinin kodlarıyla... Genleriyle... DNA'sıyla oynandı. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar gibi... Genetiği Değiştirilmiş Parti ortaya çıktı.

Önemli bir güven zaafı doğdu.

***

TEMAYÜL



Seçim kapıya dayanınca... Aday tespit yöntemi konuşulunca... Meral Akşener, kimsenin itiraz edemeyeceği bir yöntem önerdi:

Temayül yoklaması.

Düşünce çok iyi... Uygulama da başarılı... Taban düşüncesini söyledi.

Ama tavan, tabandan gelen listenin üzerinde oynadı... Hem de ne oynama... Liste yerle bir oldu. Taban tepki gösterdi.

Özetleyelim:

Listeyi ya tavanda yapacaksın... Partinin üst yönetim organında.

"Hayır, temayül yoklaması" diyorsan... O zaman da tabanın verdiği karara uyacaksın.

***

'İTAAT ET RAHAT ET'



Pazar akşamı... Pazartesi... Salı... İyi Parti'nin aday listeleri üzerinde çalıştık... İl il.

Gözlemimiz... Meral Akşener, başının ağrımayacağı... Çatlak ses çıkarmayacak bir liste yapmış... Kafasına göre.

Felsefesi... "İtaat et, rahat et" listesi...

İyi Parti, böyle bir stratejiyle 3-5 ay önce ulaştığı oy yüzdesini yeniden yakalayabilir mi?

Mümkün değil... Sıcak siyasetin yokuşlu yollarında patinaj yapan bir partinin oyunu artırdığı nerede görülmüş?