Aday listeleri açıklandı... Siyaset havası daha da ısınacak... Ve maraton başlayacak... Şimdi sıra meydanlara geldi.

Toplum değişim bekliyordu... Oldu olmasına ama... Makul bir değişim. Toplumun beklentisinin gerisinde.

Sürpriz... Her seçimde olur... Ve her partide... Bu defa da çok.

Hayırlı olsun... Huzur içinde ve katılımın tavan yapacağı bir seçim olsun.

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"SIĞINMACILAR"



Siyasi parti enflasyonu... Çoğunun adını duyan yok ama... Bir de adı bilinenler var.

Aylardır... Mitingler yapan... Canlı yayınlarda genel başkanları konuşan... Televizyon ve gazetelerde reklamları yayımlanan... Koca koca genel merkez binaları olan partiler.

Deva Partisi gibi... Gelecek Partisi gibi. Genel başkanlarının, iddiaları büyüktü... Çok büyük.

Ülkeyi yönetmeye taliptiler.

Ama... Ne dün, Yüksek Seçim Kurulu'na liste verebildiler... Ne de seçime kendi isim ve logoları ile girebilecekler.

Bu partilerin genel başkanları seçime girmiyorlar.

Sadece... Birkaç arkadaşlarını "sığınmacı olarak" CHP listelerine yolladılar.

Siyaset... İşte böyle bir şeydir... Geçmişte örneği yok.

Çok kişi La Manchalı şövalye Don Kişot olmak için yola çıkar ve... Günün sonunda... Sancho Panza olarak evine döner.

İsterseniz... Yerli ve milli bir örnek de verebiliriz.

Zincir marketle rekabet etmek iddiasında olup da... Sonunda sokak arasında bakkal dükkânı açan gibi.

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VAN... TÜRKMENOĞLU



Kayhan Türkmenoğlu... Eski milletvekili... İl Başkanı idi... İstifa etti... Listede adı var... İkinci sırada.

Siyasetten, şu veya bu şekilde beklentisi olmayan... Ama siyaset uğruna para... Pul... Çok şey veren veren bir aile.

AK Parti, Van'da derlenip toparlanıp, fabrika ayarlarına geldiyse... Türkmenoğlu'nun emeği büyük.

Çok çalıştı... Ankara onun hakkı.

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DEPREMLE MÜCADELE EDENLER



Süleyman Soylu... Depremden sonra sürekli sahadaydı... Kahramanmaraş'ta, Jandarma binasında yattı kalktı.

Her gün... Helikopterle... Bölgeyi dolaştı.

Adil Karaismailoğlu... Adıyaman'da... Depremin yıktığı illerde... Konteynerde kaldı.

Bir yandan mega projeleri takip ederken, bir yandan da depremzedenin iftar masasındaydı.

Bekir Bozdağ... Diyarbakır'da... Dağ taş demedi dolaştı.

Ve... Hüseyin Yayman... Hatay... Depremde 11 yakını kaybetti... Yaslarını tutamadı, çalıştı da çalıştı... Depremin yaralarını sarmaya uğraştı.

Listede olmak analarının ak sütü gibi helaldi... Kutluyoruz.

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DOĞRU TERCİHLER



Malatya... Bülent Tüfenkçi... AK Parti birinci sırada... O, artık Malatya'nın ağabeyi.

Amasya... Haluk İpek... Eski milletvekili... Meclis dışında kalınca küsmedi... Eskisinden fazla çalıştı... Şimdi ilk sıra adayı.

Manisa... MHP... Ali Uçak... Büyük bir aile... Bölgenin tarımdaki lideri... Sebze, meyve... Dünyaya ihracat... Garibanın babası... Kalıbının adamı... Listede ikinci sırada.

Samsun... Yusuf Ziya Yılmaz... Şehre sınıf atlatan Büyükşehir Belediye Başkanı... Milletvekiliydi... Yine listede.

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ŞEBNEM BURSALI



Bizim aileden... AK Parti... İzmir Birinci Bölge, üçüncü sıra... Tebrikler sevgili Şebnem.

Aynı listede... Birinci sıra... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu... Onu, Manisa çok istiyordu.

Kısmet... İzmir.

Uğur Poyraz... İyi Parti... Antalya birinci sıra... Partinin, beyin takımından.

Aylin Cesur... İyi Parti'de Meclis kürsüsüne en çok çıkan isim... Yerini korudu... Isparta, birinci sıra.

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ANA MUHALEFET İHRAÇ DA ÇOK, İTHAL DE



İzmir... Rıfat Nalbantoğlu... Deniz Yücel... İkisi de il başkanlığı yaptı... CHP'nin öz evlatları... Listedeler.

Adana... Yine iki dededen babadan CHP'li... Orhan Sümer ile Ayhan Barut... En zor dönemde il başkanlığının yükünü taşıdılar... Listede varlar.

Gaziantep... Reis Reisoğlu... Kurultay delegesi... Ulusalcı... Sıkı mı sıkı CHP'li... Yerli, milli... Listede.

Fakat... Tanıdığımız, bildiğimiz pek çok CHP'linin ismini listelerde göremedik.

Kimi dışlanmış... Kimi de CHP'den ihraç edilmiş.

CHP listelerine göz gezdirirken... Saadet Partisi'nden aday gösterilenleri saydık... Şu sırada, bu sırada ama... Toplamda 23 kişi.

Parti... Dışarıdan gelenleri bağrına basmış basmasına ama... Kendi öz evlatlarını dışlamış.

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CHP'NİN BAGAJ SORUNU



Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adalığını garantiye almak için masaya yaslandı.

Ve... İstediğini de aldı.

Karşılığında... CHP listelerini, bugüne kadar CHP çeşmesinden su içmemiş isimlere açtı.

Dışarıdan gelenler, partinin bagajında büyük yük.

Bunun sancıları olacak... Önümüzdeki günlerde.

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DEMİRBAŞLAR



Ağır toplar da diyebiliriz... Partilerin vazgeçilmezleri... AK Parti'de de var... CHP'de de... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gibi... Parti sözcüsü Ömer Çelik gibi.

Manisa CHP, Özgür Özel gibi.

Partilerinin marka isimleri.

Yerlerini korudular... Çok normal.

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DİYARBAKIR



Gitmiştik ve yazmıştık... AK Parti, Diyarbakır listesini yaparken çok düşündü.

Akıllara önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın adı geldi... Sonra vazgeçildi... Bozdağ, Şanlıurfa birinci sıra adayı.

Sonra... Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül düşünüldü... Ondan da vazgeçildi... Gül, Gaziantep birinci sıra adayı.

Ve... Mehmet Galip Ensarioğlu'da karar verildi... Diyarbakır birinci sıra.

Ensarioğlular... Köklü bir aile... Kalabalık.

Salim Ensarioğlu... DYP kökenli... İyi Parti'nin ağır toplarından... İstanbul ikinci bölge, ikinci sırada.

Salim Ensarioğlu'nun oğlu Vejdin Ensarioğlu... İyi Parti... Diyarbakır, birinci sırada.

Aile... Siyasetsiz yapamıyor.

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"BAL GİBİ OLUR"



Seçime 27 parti katılıyor... Listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na verdiler.

Çoğunun ismini, amblemini bilmezsiniz.

"26 partili seçim mi olur?" diyeceksiniz.

Rahmetli Güngör Uras'ın deyimiyle... "Olur abicim, bal gibi olur. Surası Türkiye."