Depremin üzerinden 60 gün geçti... Seçime 37 gün kaldı... Anneler, bin 311 gündür evlat nöbetinde. Bölgede durum nedir?

Çarşı, pazarda... Gazi Caddesi... Hasan Paşa Hanı... Bismil, Çınar, Eğil, Ergani'de... Halk ne diyor?

Cumhur İttifakı... Millet İttifakı... Partiler... Adaylar... Siyaset nabzı nasıl atıyor?

Hepsini yazacağız.

Önce... Sıcağı sıcağına bir not:

Seçim kampanyası değil ama çalışması başlamış... Hem de tam gaz.

Seçime katılacak parti çok... Ama... Bölgede yarış eskisi gibi... İki parti arasında... AK Parti ile HDP.

Unutmadan... Biz, "HDP" diyoruz, siz, bu seçimde, "Yeşil Sol Parti" diye okuyun.

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Deprem

Metropol ilçeler Bağlar'da beş, Yenişehir'de iki apartman yıkıldı... Can kaybı 411.

Binaların enkazları kaldırılmış.







Sıra... Ağır ve orta hasarlı yapıların yıkılmasında... Hayli fazla... 8 bin 600.

Geçen gelişimizde insanlar şoktaydı. Şok atlatılmış... Hayat normale dönüyor.

Kısa sürede normale dönüşte, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın payı büyük...

Haftalardır sahada... Halkın içinde... İnsana dokunuyor... Çözüm odaklı.

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Yeni Diyarbakır

Yeni bir Diyarbakır doğuyor... 100 bin nüfuslu.

Depremzedeler için 27 bin konut yapılacak.

20 bini Şanlıurfa yolunda... Oğlakçı Mahallesi yakınında... Karacadağ eteğinde.

Zemin sağlam... Kayalık... Bölgeye özgü bazalt.

İlk etabın... Bin 122 konutun ihalesi yapıldı... Bir yıl içinde bitecek.

Temel atılması için gün sayılıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor.

7 bin konut ise Diyarbakır'ın değişik yerlerinde olacak.

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Kenger zamanı

Baharın müjdecisi bitki... Güneydoğu'da kendiliğinden yetişiyor.

Diyarbakır'da, Karacadağ eteklerinde, 15 gün içinde, yetişiyor ve tüketiliyor.







Otundan haşlama, buğulama, kızartma, salata, tohumundan kahve, kök sıvısından da sakız yapılıyor.

Şifa kaynağı... Safra kesesi rahatsızlıklarına iyi geldiği söyleniyor.

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Çadır değil... Konteyner

Diyarbakır-Elazığ yolunda... Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında... Konteyner kent kuruluyor.

Çocuk parkı... Oyun grupları... Sosyal ihtiyaçları karşılayacak alanlar...







500 konteyner kuruldu. Yapım devam ediyor.

Depremde evi yıkılan... Ağır ve orta hasarlı olan... Çadırda kalmak istemiyor.

Yükselen talep... Konteyner.

Depremle birlikte, konteyner sanayii öyle gelişti ve üretim o kadar hızlı arttı ki... TIR'lar, deprem bölgesine sürekli konteyner taşıyor.

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Ölüme davetiye

İddia çok... "Kolon kesme" iddiası... Dört savcı soruşturuyor.

Apartman altındaki spor salonunda kolon kesilmiş. Yıkıma davetiye.

Markette... Aynı şekilde... Kolon yok edilmiş.

Tutuklanan çok... Müteahhit... Spor salonu işletmecisi... Market sahibi.

Hani... Bir fıkra var... Nasreddin Hoca, bindiği dalı keser... Kolon kesenler de o misal... Oturdukları mekânın kolonunu kesmişler.

Fıkrada... Hoca ağaçtan düşer... Üstü başı toz toprak.

Kolon kesmede ise sonuç... Can kayıpları... Ve cezaevi.

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İşte insanlık

Depremde... En büyük hasar Bağlar ilçesinde... Binlerce ev.

Metropol ilçe Bağlar'da, belediye enkaz depolama alanı belirledi... Bağcılar Mahallesi'nde.

Enkaz... 7/24 kontrol altında... Nöbet... Güvenlik.

Depremde evi yıkılan geliyor, enkazda eşyasını arıyor.







Üç yakınını kaybeden bir kadın... Nimet Yılmaz Bayancuk... Enkazı eşelerken, bir kese buldu... İşlemeli.

İçinde... Sekiz çeyrek altın... Üç burma bilezik... İç tarafında, "Canım sevgilim" yazılı yüzük... Bileklik... Küpe... Saat... 350 Euro...

Nimet Yılmaz Bayancuk... Keseyi hemen Bağlar Belediyesi'ne getirdi... Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teslim etti... Tutanak tutuldu... Kese, savcılığa verildi.

Diyarbakır'da... Böyle örnek çok... İnsanlığın ölmediğinin örnekleri.

Ve... İnsanlığın tavan yaptığı nokta... Nimet Yılmaz Bayancuk, fotoğraf çektirmedi.

"Adının bilinmesini bile" istemedi... Ve haber yerel medyada, fotoğrafsız, isimsiz yayınlandı.

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Yurtlarda konaklama

Depremin ardından... Diyarbakır- Silvan yolunda... Dicle Nehri kenarında... Büyük bir çadırkent kurulmuştu.

Sonra... Aşırı yağmur... Çamur... Balçık... Dicle'de su seviyesinin yükselme tehlikesi... Çadırkent boşaltıldı.

Depremzedeler... Öğrenci yurtlarına taşındılar.

Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu.

Süleyman Bin Halid Öğrenci Yurdu.

Selahaddin Eyyübi Öğrenci Yurdu.

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Siyaset... Çok sıcak

Seçim/propaganda çalışmaları çoktan başlamış.

Siyaset... Diğer illerden daha hareketli.

İsim isim... Yarın anlatacağız.