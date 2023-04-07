Siyaset doludizgin... Ev ziyaretleri... Dükkân dükkân dolaşmalar... Yakın markaj... Adaylar belli değil ama seçim yarışı hızlı başlamış. Sahada... İki parti var... AK Parti ile Yeşil Sol Parti.

Diğerlerine gelince...

Görüntü var, ses yok... Tabela var, o kadar.

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HDP... Yeşil Sol Parti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti (23 Mart) bölgede karşılık bulmuş.

HDP'liler... Kadın-erkek... İlçe ilçe... Kapı kapı dolaşıyor.

Bağlar... Sur... Yenişehir... Bismil... Çermik... Kayapınar... Kulp... Lice.

Söyledikleri şu:

- Cumhurbaşkanı seçiminde oylar Kılıçdaroğlu'na... Milletvekili seçiminde ise Yeşil Sol Parti'ye.

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Beyoğlu

Sahada dolaştık... Gazi Caddesi... Organize sanayi...

Diclekent Bulvarı... Ekinciler... Nazım Hikmet Caddesi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sahada.

Depremzedeyi dinliyor... Konteyner kent işine hız veriyor... Yeni yapılacak 27 bin konutluk arazinin planlarıyla meşgul.

Sahada... Açık hava ve salon toplantıları yapan bir siyasetçi var... Hüseyin Beyoğlu... Metropol ilçe Bağlar'ın AK Partili Belediye Başkanı.

Eşi... Dürdane Beyoğlu aday adayı... AK Parti.

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Vali'nin gündemi

Ali İhsan Su... Diyarbakır Valisi... Sahada.

Öğrenci yurtlarındaki depremzedeler... Konteyner kent... Organize sanayi...







Yıkılacak hasarlı binalar... Yeni yapılacak evler... Vali Su'nun sıcak gündemi.

Makamında ziyaret ettik, dedi ki:

Türkiye'nin en büyük lojistik köyü yapılıyor.

Birinci OSB... Tekstil OSB... Büyütülüyor.

450 firma... Yatırım için yer istiyor.

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Nöbetçi Celil

Gündüzleri... Nöbet çadırında...

Anne ve babalar ile birlikte.

Akşam... Herkes evine gidince... Celil, tek kişilik çadırda... Sabaha kadar.

Çadır... HDP İl Merkezi'nin kapısının önünde.







Kapı mühürlü... Binanın bir bölümü, kaçak inşaat.

Celil Bektaş... Başladı anlatmaya:

2019'un 5 Mayıs'ı... 15 yaşındaki oğlum Yusuf, bu binadan dağa götürüldü... Montu ve kimliği bu binada bulundu.

Kaçırılanlardan Mustafa Biçer, geri döndü... Evlendi... İş buldu.

Mustafa anlattı: Oğlumu, 'Maça götüreceğiz' diye kandırmışlar.

Oğlum... Dağdan kaçmak istemiş... Yakalamışlar... PKK'nın hapishanesine atmışlar.

Bu binanın içi ranza ve battaniye dolu... Evlatlarımızı burada yatırmışlar.

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Urfa adayı Bozdağ

Bekir Bozdağ... Adalet Bakanı... Depremden sonra Diyarbakır'ı mesken tuttu.







"Diyarbakır'dan aday olacağı" çok konuşuldu.

Sonra "İstanbul" denildi.

Dün itibarıyla, "Şanlıurfa birinci sıra" kesinleşti gibi.

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Sokaktaki 'iddialar'

Kılıçdaroğlu ile HDP yönetimi neler konuştular? Aralarında bir anlaşma var mı? Bilmiyoruz.

Ama... Sokaktaki insanın ağzında kilit yok...

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilecek... Ve...

Kayyumluk kalkacak... Öcalan ile Demirtaş serbest kalacak... Sınır ötesi harekât duracak... Belediyeler özerk olacak.

Bitmedi... Cezaevinde yatan... Cezaevine girmemek için yurtdışına çıkan belediye başkanları var... Onlara da af ve özgürlük.

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İşte öne çıkan adaylar

Hava güzel... Mübarek ramazan ayı... İftar... Teravih namazı... Ve millet dışarda.

Diclekent... Mahabad Bulvarı... Lokanta... Kafe... Künefeci... Kadayıfçı... Sahura kadar açık... Kalabalık.

Sohbet... Siyaset ağırlıklı... Kulak vermek ister misiniz?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu... AK Parti... İkinci sıra.

AK Parti... Üçüncü sırada kadın aday olacak... İsim çok... Suna Kepoğlu... Dürdane Beyoğlu... Ayşegül Biçer.

Bismil... Hamo Ağa çok ünlü... Dört eşi, 100'e yakın torunu var... Hamo Ağa'nın oğlu, AK Parti'den aday adayı.

Türkan Elçi... Avukat... CHP... Birinci sıra.

Salim Ensarioğlu... İyi Parti'nin ağır topu... Kendisi büyük bir şehirden aday olacak... Oğlu Vecdi ise... Diyarbakır birinci sıraya konacak.

HDP... Yeşil Sol Parti... Aday ismi konuşulmuyor... Zira adaylar dışarıdan belirlenecek.

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'Huzur ortamı bozulmasın'

Berberden al haberi... Ve taksiciden... Bir de esnaftan... Hüseyin Kaçar ile birlikte gezdik... Dinledik.

Milletin beklentisi... "Seçim, huzur ortamını bozmasın."

Huzur... Ticaret demek... Kepenklerin kapanmaması demek... Turizm demek... Bölge huzur iklimine alışmış.

Ramazan alışverişi... Bayram hazırlığı... Baharatçı, şekerci, tatlıcı... İşleri iyi.

Yeni oteller yapılmış... Butik oteller... Turist bekleniyor.

Sokak satıcıları... İran karpuzu 25 lira... Çilek 25... Çağla 60... Alışveriş, "Çok şükür".

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Annem annem

Diyarbakır anneleri... Artık isim isim tanıyoruz... Yine buluştuk... Babalar, kardeşler de oradalar... Nöbet çadırında.







Onları ne kış etkiliyor, ne yağmur, ne de ramazan.

Dağa kaçırılan yavrularını bekliyorlar.

357 anne... 39'unun evladı döndü.







Teselli ettik... Elimizden başka ne gelir?

Millet İttifakı'nın HDP ile kol kola girmesine tepkililer.