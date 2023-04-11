Aday listeleri açıklandı... Sevinenler elbette var... Ama üzülen, kırılan, küsen, işi istifaya kadar götüren de var. Bunlar da normal... Siyasetin doğası gereği.

Dışarıdan bakıp listeleri beğenen de çok, eleştiren de... Alıştık artık... Böyle şeyler her seçimin öncesinde olur.

Ayrıca... Herkes, her şeyi beğenmek zorunda da değil... Meşhur sözdür:

Kimileri... Hamama gider kurnayı beğenmez, düğüne gider zurnayı beğenmez.

Bugün... Siyaset ve listeler üzerine bir analiz... "Kuşbakışı."

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GENÇLİK

Siyasetin ve siyasetçinin eleştirildiği, yerden yere vurulduğu bir süreçte... Gençlerin siyasete ilgi duyması, adaylık için başvurması sevindirici.

Yüksek Seçim Kurulu'na verilen listelerdeki gençlerin çokluğu... Önemli gelişme... Ve sevindirici.

Gençler... Değişimin, gelişimin öncüleri.

Zaten... 100 yaşındaki Cumhuriyetimiz de, Atatürk'ün gençliğe emaneti.

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BAHÇELİ... 'SAKİN GÜÇ'

TBMM Grup toplantılarında... Meydanlarda... Kapalı salon toplantılarda... Yüksek sesli... Öfkeli konuşmalarına bakmayın.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset üretirken çok sakin... Ve de dikkatli.

Siyasetin gergin zemininde... Fırtınalı denizinde... Partinin fire vermemesini sağlamak, tabanı diri tutmak, ülke gündeminin belirlenmesinde rol oynamak... Önemli olay.

Bahçeli... Yol ve dava arkadaşlarını koruyor... Kolluyor... Pencereden atmıyor... Onlara listelerde yine yer veriyor.

Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz... Ayrı konu... Ama Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Devlet Bahçeli'ye ihtiyacı var... Karışık ve çalkantılı dönemler için, yabana atılmayacak bir güç.

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YILDIZLAR GEÇİDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yıldızları.

Ve diğer yıldızlar...

Fuat Oktay... Cumhurbaşkanı Yardımcısı.

Bakanlar:

Murat Kurum... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı.

Mustafa Varank... Sanayi ve Teknoloji Bakanı.

Mahmut Özer... Milli Eğitim Bakanı.

Adil Karaismailoğlu... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı.

Bekir Bozdağ... Adalet Bakanı.

Derya Yanık... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı.

Vedat Bilgin... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı.

Fatih Dönmez... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu... Gençlik ve Spor Bakanı.

Nureddin Nebati... Hazine ve Maliye Bakanı.

Hulusi Akar... Milli Savunma Bakanı.

Vahit Kirişci... Tarım ve Orman Bakanı.

Mehmet Muş... Ticaret Bakanı.

AK Parti... Bakanları, Meclis'e taşıyor.

Partinin pek çok ağır topu listelerde yok... Çoğu baraja takıldı... 3 dönem barajı.

O nedenle, bakanların Meclis'e yatay geçiş yapmaları, AK Parti açısından çok önemli.

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ÖZGÜR ÖZEL

Cumhuriyet Halk Partisi gibi, ateş üzerindeki kazan misali, fokur fokur kaynayan bir partide...

Eğer... Bir milletvekili yerini koruyorsa... Ve aday listesinde yine birinci sıraya oturuyorsa...

İkinci ve üçüncü sıra adayları... İkisi de milletvekili... Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen... Özgür Özel'in kankaları. Ve onlar da seçilecek yerlerini koruyorlarsa... Sezar'ın hakkı Sezar'a.

Özgür Özel... CHP'de, özgül ağırlığı yüksek... Ve Manisa listesini bizzat yapacak kadar da etkili.

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KÖKSAL TOPTAN

Hayır... Eski milletvekili... Bakan... Meclis Başkanı... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan dostumuzdan söz etmiyoruz.

Bu Köksal Toptan, başka Köksal Toptan... Rize... İyi Parti...

"Köksal Toptan ile akrabalığı var mı?" diyecek olursanız... Evet... Var.

İyi Partili Köksal Toptan'ı da tanırız... Her seçimde ortaya çıkar.

Anavatan Partisi... Doğruyol Partisi... Adalet ve Kalkınma Partisi... CHP dışındaki her parti, onun partisi.

Ancak... Kaderin cilvesi... İyi Partili Köksal Toptan, CHP'nin Rize listesinde ikinci sırada.

Hısım, akraba, eş, dost, "Yapma, etme" dese de... O dinlemez... Bu defa da dinlemedi.

İyi Parti'ye adaylık başvurusu yaparken, "Köksal abisine" söyledi mi? Sordu mu?

Elbette söyledi... Sordu.

Ama... Dedik ya... O, "inadım inat" tiplerden... İlle de bir yerden aday olacak.

Seçilme şansını soracak olursanız... "Aday Köksal Toptan ile dostluğumuz" var... İncinmesini istemeyiz... Fakat;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde, sandıktan çıkma şansı... Sıfır.

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MANAVGAT... VE SURURİ ÇORABATIR

Antalya'nın ilçesi... Adayı çok... AK Parti... CHP... İyi Parti... Bir ilçeden 5 aday.

AK Parti'den bir aday... Tuba Vural Çokal.

CHP'den iki aday... Sururi Çorabatır ile Aliye Coşar.

İyi Parti... İki aday... Aykut Kaya... Ayşen Kurt.

Antalya'da Manavgat dışında 5 adaylı ilçe yok.

Sandıktan kim çıkar, kim çıkamaz? Seçmenin bileceği konu.

Ama... Turizmin başkenti Antalya'dan konu açılmışken... CHP, birinci sıra adayı Sururi Çorabatır'dan bir çift söz etmemek olmaz... Tabii, o da Manavgat'tan.

Fanatik... Militan... Kavgacı bir kişilik değildir.

Uzlaşmacıdır... Çözüm odaklıdır.

Ve Türkiye'de turizmi en iyi bilenlerden biridir.

Turizme... Antalya'ya katkısı olacağı kesin.

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KAHRAMANMARAŞ

Milletvekili sayısı sekiz... 2018 seçimleri... AK Parti, altı milletvekili çıkarmıştı... CHP ile MHP de birer milletvekili.

2023... AK Parti milletvekillerinin hiçbiri Kahramanmaraş listesinde yer almadı... Büyük değişim.

Aday listesi... İlk sırada bir lokomotif.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci... Kahramanmaraş'ın yabancısı değil... Ailesi bu şehirde.

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KARS

Türkiye'de... Seçim kampanyasını ilk başlatan kişi... Naif Alibeyoğlu.

Bir yıldır Sarıkamış senin, Kâğızman benim... Arpaçay, Digor, Selim, Susuz... Yaz kış, yağmur kar demeden, bütün Kars'ı dolaştı.

CHP ve AK Parti'de siyaset yaptı... Kars Belediye Başkanlığı.

Bölgede... Karşılığı var.

CHP'de... Aday adayıydı.

Listeye alınmadı.

Bize soracak olursanız... CHP için bir kayıp... Kars için de.

Unutmadan... Adem Çalkın... AK Parti'nin genç İl Başkanı... Son gidişimizde görmüş, konuşmuş ve yazmıştık.

Futbolcu misali... 90 dakika sahadaydı... İlçe, belde, köy... Çalışıyordu.

Çalışmasının karşılığını aldı... Birinci sırada.

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AYHAN SEFER ÜSTÜN

Sakarya... Eski AK Parti milletvekili. Partisinden koptu... Şu nedenle... Bu nedenle... Ayrı konu.

Gelecek Partisi'ne demir attı... "Partide onun kadar emeği olan başka bir isim yok" denilse yeridir.

Seçim gündeme gelince... Aday belirleme sürecine girilince... "Bana müsaade" dedi:

- Yıllarca milletvekilliği yaptım... Yeter... Meclis'e yeni isimler, gençler girsin.