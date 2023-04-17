Çifte bayram... Hafta sonunda Ramazan Bayramı... 26 gün sonra da sandık/demokrasi bayramı.

Bayramın manevi iklimi elbette siyasetteki yüksek tansiyonu biraz düşürecek.

Ah! Bu iklim, seçim kampanyasına da yansısa... Ama zor... Hem de çok zor.







Görünen köy kılavuz istemez... Bu seçim, kıran kırana, derbi maçı gibi bir kampanyaya sahne olacak.

Bugün köşemizin misafiri var...

Genç yaştan itibaren siyasetin içinde olan... Belediye başkanlığı... Milletvekilliği, bakanlık, Başbakan Yardımcılığı, TBMM Başkanlığı yapan... Duruşunda ve çizgisinde kırılma/ sapma bulunmayan... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi... Cemil Çiçek.

Perşembe... Cuma... Cumartesi... Pazar... İftar sonrası sohbetleri... Söz, "Siyasetin Aksakalı" Cemil Çiçek'te...

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YÜZYILIN 3 KAZANIMI



Önce bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum.

Maalesef yaşadığımız büyük afet sebebiyle bu sene buruk bir bayram kutlayacağız.







İnşallah bir daha böyle acılar ve sıkıntılar görmeyiz.

Depremde ölenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Bayramın hemen sonrasında ise seçime gidiyoruz.

Demokrasilerde seçim önemli...

Türkiye de doğru bir tercih yaparak demokrasiye geçti.

Son yüzyılda Türkiye'nin en önemli 3 kazanımı bence şunlar:

Milli Mücadele... Cumhuriyet... Demokrasi.

3'ünü de bize kazandıranları saygıyla ve minnetle anıyoruz.

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DEMOKRATİK OLGUNLUK



Demokrasilerde seçim önemli diyoruz, çünkü seçimsiz demokrasi olmaz.

Tabii... Her seçimin olduğu yerde demokrasi vardır da denilemez.

Ama... Demokrasi varsa mutlaka seçimler vardır.

Türkiye'de, özellikle çok partili siyasi hayata geçilen 1950'den bugüne, 14 Mayıs'ta, 20'nci seçimi yapacağız.

Ara seçimleri ve kısmi Senato seçimlerini de hesaba katarsak, milletimiz bu sayının da üzerinde sandığa gitti.

Bunun altını şunun için çiziyorum;

Milletimizin bir demokratik olgunluğu var.

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BÜYÜK SINAV



Seçimleri siyasetçi, seçmen, vatandaş olarak sadece bizler takip etmiyoruz.

Türkiye gibi çok yönlü önemi olan bir ülkenin seçimlerini, en az bizim kadar, dış dünya da takip ediyor.

Onun için milletçe yeni bir sınavdan geçmiş olacağız.

Bu büyük sınavdan başarı ile çıkacağımıza eminim.

Milletimizin olgunluğunun, demokrasiye bağlılığının ve bunu özümsediğinin en önemli göstergelerinden biri de 14 Mayıs seçimleri olacaktır.

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ÇOK ÖNEMLİ



Bunca yılın tecrübesi ile çok önemsediğim bir hususu söylemek isterim:

Siyasetçi olarak bizlerin çözemediği pek çok sorunu vatandaşlarımız seçimlerle, doğru istikameti göstererek çözmüş ve huzura, açıklığa kavuşturmuştur.

Onun için 14 Mayıs 2023 seçimleri de inşallah hayırlı olacaktır... Bunu temenni ediyorum.

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BU SEÇİM FARKLI



Geçmiş seçimlerde, genellikle, tek bir organ üyelerini seçmek için sandığa gidilirdi... Milletvekili seçimi... Mahalli idareler seçimi.

Sadece 18 Nisan 1999'da hem merkezi yönetim hem de yerel yönetim seçimleri birlikte yapıldı.

Bir öncekiyle birlikte bu seçimde benzerlik var.

2'nci kez... Birden fazla seçim yapılacak.

Hem yürütme organının başı Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz ve hem de Parlamento üyelerini.

İki seçimin birlikte yapılması, bu seçimin önemini daha da artırıyor.

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ZAMAN... VE İSTİKRAR



Türkiye'nin bugün dövizden çok daha fazla, zamana ihtiyacı var.

Yani... Zamanı iyi kullanma ihtiyacı.

Rakiplerimiz olan ülkeler ile arayı kapatmanın yolu, zamanı iyi kullanmamıza bağlı.

Bunun yolu da istikrardan geçiyor.

İstikrarın ne kadar önemli olduğunu geçmiş tecrübelerden de biliyoruz.

İnşallah sandıktan bunu sağlayacak bir sonuç çıkar.

Aksi halde maalesef kısır çekişmelerle zamanı kötü harcamış oluruz.

Vatandaşımızın bunun farkında olduğuna... Olacağına ben şahsen inanıyorum.

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ELİNE VE DİLİNE...



Seçime gidilirken çok önemli bir şey daha var:

Türkiye'nin zaman kadar... En az onun kadar... Ve onunla bağlantılı olarak huzur ve sükûna da ihtiyacı var.

Seçimin huzur ve sükûn içinde geçmesi için, herkesin eline ve diline sahip olması... Söyleyeceği söze dikkat etmesi lazım.

Vatandaşın huzurunu kaçıracak, ağzının tadını bozacak söylemlerden mümkün olduğunca kaçınmak hepimizin yararınadır... Türkiye'nin buna ihtiyacı var.

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YÜKSEK SORUMLULUK



Önümüzdeki kısa zaman diliminde Ramazan Bayramı'nı ve demokrasi bayramını arka arkaya kutlayacağız.







Bayramlar dayanışma, birlik, beraberlik, kardeşlik günleridir.

Bunları sadece temenni etmek yetmez.

Bunları sağlamak gereklidir.

Bu da, şu anda aktif siyaset yapan dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve adaylarımıza bağlı.

Böyle yüksek bir sorumluluk içinde, inşallah, Ramazan Bayramı'nı kutlamış, seçimleri de yapmış oluruz.