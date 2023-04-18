Otoyolda... Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş'a giden yollarda konteyner taşıyan TIR'lar gördük... Çoğu 81 plakalı... Düzce. TIR'lardaki konteynerlerin köşesinde... Bayrak... Ve altındaki yazı:







"T.C. İçişleri Bakanlığı... Düzce Valiliği."

Samandağ... İskenderun... Kırıkhan... Nurhak... Pazarcık'ta... Aynı konteynerler... Düzce'den.







Merak ettik ve Düzce'ye gittik.

Düzce'de... Bir destan yazılıyor... Sizlerle de paylaşmak istedik.

***

'İŞİNİN DELİSİ' BİR VALİ



Rahmet istedi... Prof. Necmettin Erbakan'ın bir sözü vardı... Hiç unutmayız:

"Ben işinin delisi insanı severim."

Düzce Valisi Cevdet Atay... Tam da Erbakan Hoca'nın sözünü ettiği bir mülki idare amiri... "İşinin delisi."







Vali Atay Elazığlı... Deprem konusunda deneyimli.

6 Şubat... Asrın depremi... Vali Atay hemen kolları sıvamış... "Ben ne yapabilirim?"

Yiyecek, giyecek, yakacak yardımı... Onlar kolay... Ama daha fazlasına ihtiyaç var.

Vali Cevdet Atay, durumdan vazife çakarmış.

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen'i görevlendirmiş.

İl Özel İdaresi bünyesindeki şirket üzerinden... Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boş yerler kiralanmış... Fabrikalar... Depolar.

Mühendis bulunmuş... Ustalar, işçiler toplanmış... Depremzedelerin en önemli sorunu barınmayı çözmek için konteyner üretimine başlanmış.

Şimdi... 800 çalışan... Günde 140 konteyner... Düzce, Türkiye'nin en büyük konteyner üretim merkezi.

***

YÖNETİCİ REFLEKSİ



Budur... Sorumluluk da budur, yetki kullanmak da budur.

Vali... Önce ateş edip sonra nişan alan avcı misali hızlı hareket etmiş.

Yukarıdan talimat beklememiş.







Sadece... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aramış... Bilgi arz etmiş.

Bakan Soylu'nun, bir yöneticide aradığı özellik de bu zaten... "Aferin... Tebrik ediyorum... Yola devam... Bir engel çıkarsa beni ara" demiş.

Vali'nin girişimi... İçişleri Bakanı'nın desteği... 4 fabrika, tam kapasite çalışıyor.

***

'SATILIK DEĞİL'



Çeşitli belediyeler... Sivil toplam kuruluşları... Hayırseverler... İşadamları... Düzce Valiliği'ne başvuruyorlar.

Konteyner istiyorlar... Parasıyla.







Vali Cevdet Atay'ın yanıtı:

- Konteyner satmıyoruz... Parayla pulla işimiz yok... Ürettiğimiz konteynerleri, AFAD koordinasyonunda, deprem bölgesine gönderiyoruz.

***

KUTLADIK



Konteyner fabrikalarını gezdik.

Kaliteli ve yanmaz malzeme.







Kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyacak yalıtım.

Konteyner nem almasın diye... Tabanda panel.







Her gün 70 TIR yola çıkıyor... Her TIR'da 2 konteyner.

Hani... Ne derler? İş bilenin, kılıç kuşananın.

Düzce'de... İş bilen, becerikli bir Vali var... Geldik, kutladık.

***

İSTİHDAM, ÜRETİM



Düzce'de... Akşamdan sabaha 800 işçiyi bulmak kolay mı? Mühendisleri... Ustaları.

Çalışanlarla konuştuk.

Düzce'ye yakın yerlerden çalışmaya gelmişler.

Kimi Afyonkarahisarlı, kimi Sakaryalı... Zonguldaklı... Bartınlı... Eskişehirli.

Herkes, havaya girmiş... Gayretli... Ramazan... Cumartesi... Pazar... Sürekli üretim.







Vali Atay ve Mehmet Hayri Şen, mesailerinin büyük bölümünü konteyner fabrikalarında harcıyorlar. Üretimin her aşaması, çalışanların her ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar.

***

KÜÇÜK ESNAFA DÜKKÂN



Konteynerler arasında dolaşırken... Önü tamamen camla kaplı konteynerler vardı.

- Vali Bey, bunlar nedir?

- Konteyner dükkân... Fabrikalarımızdan birinde sadece dükkân üretiyoruz... Büyük ihtiyaç.

Gerçekten de öyle... Pırıl pırıl dükkânlar... Yüzlerce.

***

ENGELLİYE ÖZEL



Gezerken... "Diğerlerinden farklı" konteynerler gördük.

"Nedir?" diye sorduk... Vali Cevdet Atay dedi ki:

- Engelli konteyneri... Türkiye'de bir ilk.

İçine girdik... Engelliye göre düzenlenmiş.

Tam bin adet engelli konteyneri... İyi düşünülmüş... Allah razı olsun.

***

ÖRNEK



İskenderun'da... Üsküdar Belediyesi'nin kurduğu bir konteyner kent var... 510 konteyner.

Dört dörtlük bir yerleşim yeri... Depremzede memnun.

İşte bu 510 konteynerin tamamı... Düzce'den:

"T.C. İçişleri Bakanlığı... Düzce Valiliği."

***

HALDEN ANLAYANLAR



Ragıp Gökesaoğlu... 40 yıllık dostumuz... Turgut Özal'ın manevi oğlu.

Özal parti kurunca... Ragıp'ı, Gençlik Kolları Başkanı yapmıştı.

Vali Cevdet Atay ile Düzce'yi... Konteyner kentleri gezerken... Ragıp da bizimleydi.

"Depremi yaşadık... Depremzedenin halinden en iyi biz anlarız... Yardımın ne demek olduğunu biliriz" dedi.

Gerçekten de... Düzce bu işi iyi biliyor.

***

KONTEYNERLİ HAYAT



Yarın... Devletimiz, depremzedeler için kalıcı konutlar yapınca... Herkes evine yerleşince... Düzce'deki bu konteyner altyapısı... 4 konteyner fabrikası ne olacak? Kapanacak mı?

Vali Cevdet Atay, "Hayır" dedi:

- Çalışmaya devam edeceğiz... Yine konteyner üreteceğiz.

Ve anlatmaya başladı:

Turizmciler için tatil köyleri olabilir... Dağ turizmi, orman turizmi, kamping, sahiller.

Üniversite öğrencileri kullanabilir... İçini gezdiniz... Salon... Yatak odası... Mutfak... Banyo tuvalet... Klima.

Yakında... Konteynerlerin tavanına güneş enerjisi sistemi de kuracağız.

Kentsel dönüşüm... Ülkemizin büyük ihtiyacı... On binlerce binanın yıkılması gerecek... Evler yapılana kadar konaklama için işte modern konteynerler... Buzdolabı da var, çamaşır makinesi de.