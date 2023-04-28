Orta Anadolu... Kırıkkale... Yozgat... Sivas..."Milliyetçi/ muhafazakâr" damarın güçlü olduğu coğrafya... Menderes, Demirel, Özal, Erbakan, Türkeş'in ayak izleri, bölge siyasetinde en etkin belirleyici faktör.

Üç ilin 12 milletvekili var... 6'sı AK Partili.

MHP'nin üç milletvekilini de eklersek... Cumhur İttifakı dokuz milletvekili.

CHP... Her ilde birer milletvekili.

Belediye başkanları... 3'ü de AK Partili. Bölgedeki, sağ/merkez, sağ/muhafazakâr damardan söz etmişken... Hatırlamakta yarar var:

Rahmetli Alparslan Türkeş, Yozgat'tan milletvekili seçilmişti... Muhsin Yazıcıoğlu ise bir Sivas markasıydı.

Üç ağır top... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay... Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ... Yozgatlı.

Özetleyelim:

Bu coğrafyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu da, AK Parti'nin oyu da, Türkiye ortalamasının üzerinde.

***



İnsanlık yarışı

Anadolu'nun ortasındaki bu üç il arasında bir yarış gözlemledik.

Fedakârlık yarışı... Deprem bölgesine yardım yarışı. Kırıkkale, Yozgat, Sivas... İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Muğla, Gaziantep, Bursa gibi, milli gelir pastasından yüksek pay alan şehirler değil.

İlçelerini... Şişli, Çankaya, Konak, Alanya, Bodrum ile kıyaslamak imkânsız.

Ama... Fedakârlık... Yardım... Zor durumdakilere kucak açmak konusuna gelince... Anadolu bir başka... Kayseri'si de böyle... Konya'sı da.

***



Sivas-Doğanşehir hattı

Doğanşehir... Malatya'nın ilçesi... Deprem... 142 can kaybı... 2 bin ev yıkıldı... 5 bin ev ağır hasarlı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek... Belediye Başkanı Hilmi Bilgin... Depremden sonra, iki ay Doğanşehir'de kaldılar.







İlk günler araçta, sonra konteynerde yattılar.

Sivas'tan Doğanşehir'e yardım... 50 TIR. İstanbul'daki ve diğer illerdeki Sivaslıların yardımı... 300 TIR.







Doğanşehir'de... 50 esnafın yerleştiği konteyner çarşı: Sivas Çarşısı.

Sivaslı... Ramazanda/bayramda da Doğanşehirli kardeşlerini düşünmüş... Binlerce koli... Kardeş hediyesi.

***



Depremzede misafirler

Deprem... Şok... Artçı deprem korkusu... Sivas'a "sığınan" depremzede... 25 bin. Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş'tan.

Gelenlerden... 5 bini geri dönmüş.

20 bin kişi... Sivaslı, onlara "Misafir" diyor... Evlerde... Devlete ait tesislerde... Öğrenci yurtlarında.

Vali'nin... Belediye Başkanı'nın... Yiğidoların... İlgileri... Destekleri onların üzerinde.

***



Yozgat-Hassa kardeşliği

Hatay... Depremde en çok can kaybının yaşandığı... Asrın felaketinde en çok binanın yıkıldığı kadim şehir.

Hassa... Hatay'ın ilçesi... Ağır yaralı.

Deprem sabahı, Yozgat Valisi Ziya Polat... Belediye Başkanı Celal Koca... Tam gaz, Hassa'nın imdadına yetişmişler.







Yozgat... Kendi kendine, milli seferberlik ilan etmiş.

Yozgatlı... Barınma... Isınma... Yiyecek... Giyecek... Elinde, evinde ne varsa, yarısını getirmiş.

Belediye Başkanı Celal Koca dedi ki:

- 370 TIR yardım malzemesi... Bunu TIR'lara kim yükleyecek? 370 genç... Z kuşağı... Gönüllüler... Koşarak geldiler... Yüklediler... Günlerce.

Yozgat... Cemil Çiçek Bulvarı'nda dolaştık... Gördük ki... Yardım kampanyası hız kesmeden devam ediyor.

***



Yönetici refleksi

Bülent Tekbıyıkoğlu... Kırıkkale Valisi... Daha önce, Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı... Sosyal Yardımlar Genel Müdürü idi.

Afet konusunda deneyimli... Elazığ depremi... İzmir depremi... Orman yangınları... Sel felaketleri... Hepsinde devredeydi.

6 Şubat... Deprem anı... Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, görevinin başında, itfaiye merkezinde... Hemen Vali ile buluşmuşlar... Kafa kafaya vermişler.







Yukarıdan... Ankara'dan görevlendirme/ talimat beklememişler.

Arama kurtarma ekipleri... İş makineleri... Yardım malzemeleri... Konvoy... Yola çıkmışlar... Deprem bölgesine.

Yoldayken... Ankara'dan görev talimatı gelmiş... Görev yeri söylenmiş:

- Deprem merkez üssüne... Kahramanmaraş Pazarcık'a... Hemen yola çıkın.

Vali... Belediye Başkanı... Yanıt vermişler:

- Ekiplerimizle çoktan yola çıktık... Yoldayız.

***



Kırıkkale-Pazarcık köprüsü

Araç... Çadır... Konteyner... Vali Tekbıyıkoğlu ile Başkan Saygılı'nın ikametgâhı.

Kırıkkale halkı... Yardım yarışında.

450 TIR... Yiyecek... Giyecek... Soba... Jeneratör... Temizlik malzemesi... Çocuklara oyuncak... Su... Odun... Battaniye... Aklınıza ne gelirse.

Kırıkkale'de... 600 kurban kesilmiş...







Kavurma yapılmış.

Pazarcık'a götürülmüş... Çadır çadır dağıtılmış.

Vali... Belediye Başkanı... Pazarcık mesaisine bayram molası vermiş...

Bugünlerde yeniden kardeş şehre gidecekler.

Kırıkkale halkına sorarsanız... Alacağınız yanıt:

- Ne yaptık ki? Vazifemiz... Daha da yapacağız.

"Kırıkkale, Pazarcık'ta destan yazdı" desek yeridir.

***



Sakin kampanya

Çarşı pazar... Meydanlar... Bulvarlar... Esnaf... Gündem... Seçim... Siyaset... Sokakta neler konuşuluyor? Anket.

Seçim yarışı... Yurdun Batı'sındaki gibi değil... İstanbul'dan, Ege'den, Akdeniz'den çok farklı.

Kavga, ses yükseltme, seçim müziği, slogan, konvoy yok... Sakin bir seçim kampanyası.

Sıcak gündem... Ekonomi... Ve... "Aman dirliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın... Terör yeniden hortlamasın."

Bir diğer gündem... Yüksek Hızlı Tren... Tren bayramı devam ediyor.

***



Şehitler, yiğitler diyarı

Sivas... Muhsin Yazıcıoğlu... Adı, anısı hâlâ dillerde.







Yozgat... Şehidi o kadar çok ki... Nereye baksanız bayrak, bayrak, bayrak.

Kırıkkale... 260 şehit... Nüfusa göre en çok şehidi olan iki şehirden biri... Diğeri Osmaniye.

Şehitler... Peygamberimizin komşuları... Ruhlarına Fatihalar gönderdik.