Dünün arabaları... Murat 124... Renault 12 dünde kaldı... Dünün trenleri de türkülerde: "Kara tren gelmez mola,

Düdüğünü çalmaz mola."







Artık... Günün arabası... Togg... Ve günün trenleri... Yüksek Hızlı Tren.

"Kara tren gecikir belki hiç gelmez/Dağlarda salınır da halimi bilmez" türküsünü söylediğimiz dünün treni şimdi müzelerde... Sivas'ta, Tarihi Tren Garı önünde.







26 Nisan Çarşamba... Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli... Ve Sivas... Dün, dolu dolu Yüksek Hızlı Tren sevincini yaşadı.

***



Yozgat

Celal Köse... Yozgat Belediye Başkanı... İlk sözü, "Hep bugünü bekledik" oldu:

- Hacı yolu gözler gibi Yüksek Hızlı Tren'i gözledik.

Yozgat'ta... Cemil Çiçek Bulvarı'nda dolaşırken... Cemil Çiçek'i aradık:







- Yozgatlı sizi soruyor... Neredesiniz? Başladı gülmeye:

- Yüksek Hızlı Tren'deyim... Hemşerilerim merak etmesinler... Biraz sonra buluşacağız.

Yozgat... Nüfus 420 bin.

Ankara'daki Yozgatlı nüfusu 391 bin... Keçiören'de Yozgat Bulvarı bile var.

İstanbul... 152 bin Yozgatlı.

Celal Köse:

- Üniversite öğrencilerimiz... Ankara'dan ders vermeye gelen hocalarımız... Onlar da sevinç içindeler.

Yaşar Önel ile birlikte şehri dolaşırken gözledik ki... Esnaf çok mutlu... Marketçi... Lokantacı... Hediyelik eşya satıcısı... Otelci.

Yüksek Hızlı Tren... Durgun ekonomiye can suyu.

***



Kırıkkale

Başkent'in arka bahçesi... Yaklaşık 70 kilometre.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Çok kişi, sabah Ankara'ya çalışmaya gider, akşam Kırıkkale'ye evine döner" dedi:







- Yüksek Hızlı Tren, hepimizi öyle rahatlatacak ki.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Kırıkkale Üniversitesi'nin öğrenci sayısı 35 bini buldu" diyerek söze girdi:

Bir kısmının ailesi Ankara'da... Gidiş-geliş kolaylaşacak.

Her gün Ankara'dan gelen üniversite hocalarımız var... Karayolu çilesi yaşanmayacak.

Ankara'daki Kırıkkaleli nüfus 215 bin... Dün... Onların da bayramıydı.

***



Üç bayram

Yozgat... Yüksek Hızlı Tren Garı... Bayram yeri gibi... Sevinenler... Hatta gözyaşı dökenler

- Cemil Bey... Görüyorsunuz... Sizin hemşeriler sevinçten uçuyorlar.

Cemil Çiçek... "Hepimiz sevinç içindeyiz" diyerek söze başladı:

Kırıkkale... Yozgat... Sivas... Bir haftada üç bayram yaşadı.

Ramazan Bayramı... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Ve bugün Yüksek Hızlı Tren'in gelişiyle birlikte hizmet bayramı.

Yozgat'ın geleneğinde şükür vardır... Ve bir de teşekkür.

Şükür... Allah'ın nimetlerine şükür. Teşekkür... Hizmete... Hizmet edenlere, emeği geçenlere teşekkür.

Hizmet... Yatırım... Yüksek Hızlı Tren... Refahın, kalkınmanın, gelişmenin göstergesi... Hizmet bayramımız kutlu olsun.

***



Sivas

Hava serindi ama... Açıktı... Cumhuriyet'in temel taşlarının döşendiği tarihi binadaydık.

Sultan 2'nci Abdülhamid Han dönemi... Sivas Valisi Mehmet Memduh Paşa yaptırmış... 1892.

Eski... Sivas İdadisi... Astsubay Okulu...

108 gün, Milli Mücadele Karargâhı olarak kullanılan... 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nin toplandığı tarihi bina... Kongre Lisesi... Şimdi müze.

Müzeyi gezdik... Çıktık, yağmur başlamış. Karşıdaki yeraltı çarşısına sığındık... Belediye binasının altı.

Çarşı esnafıyla sohbet... Biri, "Allah dualarımızı kabul etti... Yüksek Hızlı Tren, Sivas'a geldi" dedi.

Diğeri... "Tam türkü söylemenin zamanı" diyerek söze girdi... Ve aldı sazını eline:

- Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına...

***



Yılmaz Şimşek

Sivas Valisi... Şehirde herkesten dinlediğimiz sözleri söyledi:

"Yüksek Hızlı Tren... Yılların özlemi."







Öyle bir özlem ki... İstanbul'dan, Ankara'dan çok kişi gelmiş... Yüksek Hızlı Tren'in, Sivas'a girişini görmek... Bu sahneye tanık olmak için.

Vali Şimşek, Kırıkkale'de... Yozgat'ta... Çok kişinin dilindeki sözleri seslendirdi:

- Yüksek Hızlı Tren'in gelmesiyle Ankara'ya ve İstanbul'a olan mesafeler kısalacak... Yerli-yabancı turist gelecek... Ekonomi canlanacak.

***



Hilmi Bilgin

Eski milletvekili... Sivas Belediye Başkanı... İkinci dönemi.

İlk sözleri:

- Cumhuriyet döneminde Sivas'a yapılan bütün yatırımlar bir yana, Yüksek Hızlı Tren bir yana... Bütün yatırımlar ile YHT'yi terazinin kefelerine koyarsak, YHT projesi ağır basar.

Ve... Devam etti:

- Hani... Sosyal medyada bir söz var... Çoğunlukla gençler kullanıyor... Level atlamak diye... Yüksek Hızlı Tren, Sivas'a level atlatacak... Dört gözle bekliyorduk... Muradımıza erdik.

***



Kaliteli hizmet eğitimi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Belediyesi işbirliği... Yüksek Hızlı Tren'in gelişiyle birlikte kaliteli hizmet eğitimi.

İlk eğitim geçen hafta taksicilere verildi.

Öfke kontrolü... Stres yönetimi... Halkla ilişkiler.

"Sivas'ımıza hoş geldiniz... Welcome... Nasılsınız, iyi misiniz? How are you? Nereye gitmek istersiniz?"

Gelecek hafta... Eğitim devam edecek... Hızlandırılacak.

Esnafa eğitim... Otel personeline eğitim... Kahvecilere, lokantacılara eğitim.

***



Şükür namazı

Naci Yıldız... Yerel, Sultan Şehir Gazetesi sahibi.







"Hasret sona erdi... Heyecandan, sevinçten sabaha kadar gözüme uyku girmedi" dedi:

- Şükür namazı kıldım... Hayallerimiz, rüyalarımız gerçek oldu... Oh dünya varmış.

***



Siyaset... Yarın

Kırıkkale... Yozgat... Sivas... Çarşı/pazar...

İlçeler... Köyler... Esnaf... Ekonomi.

Siyaset... Seçim... Adaylar.

Halkın gündemi... Beklentisi.

Yarın anlatacağız.