Osmanlı döneminde, 7 yıl sadrazamlık yapmış, Viyana kapılarına dayanmış Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın memleketindeyiz... Amasya'nın en büyük ilçesi... Nüfusu 75 bin.Atatürk Meydanı... Cumhuriyet Caddesi... Bedesten... Taşhan... Çarşı-pazar kalabalık.







Siyasetçinin biri geliyor, diğeri gidiyor... Çevre, parti araçlarıyla dolu.

- Ey Merzifonlu... Siz ne diyorsunuz?







Osman Bulut... Muhtarlar Derneği Başkanı... Yanıt veriyor:

- Dinliyoruz... Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü konusunda kafasında soru işareti olmayan herkese kapımız açık.

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Asker memleketi

Yolların ve kültürlerin kesiştiği Merzifon'da... Dikkatimizi çekti:

Askere saygı büyük.

Karadeniz hava sahasına hâkim olan 5. Ana Jet Üs Komutanlığı burada.

Yolda... Kız, erkek... Öğrencilere soruyoruz... Büyüyünce ne olmak istiyor?

Subay... Astsubay olmak isteyen çok.

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Anadolu insanı

Editörümüz Yaşar Önel, Merzifonlu... Çevresi geniş... O çarşı, bu cadde dolaşıyoruz.

Enes Çay Ocağı'nda mola veriyoruz.







Mekânın sahibi Ahmet Demirbaş.

Camekâna bir kâğıt yapıştırmış:

"Depremzede ve şehit ailelerine çay ücretsizdir."

Merzifon'da... Çok yerde... Aynı yazıyı okuduk... Lokantada... Manavda.

Anadolu insanı... İşte bu... Vicdanlı... Vefalı.

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Kitap fuarı

Belediye Başkanı Alp Kargı'yı... Merzifonluları kutluyoruz.

Merzifon Kitap Fuarı... Bu yıl, altıncısı düzenlendi... Çok başarılı bir organizasyon.

Slogan... "Kitap herkesi buluşturur." Gerçekten de buluşturmuş...







Kalabalık... Ailece gelen çok...

Gençler ilgili.

Biz de, gazetemizin spor yazarı, yorumcu dostumuz Erman Toroğlu ile yıllar sonra fuarda buluştuk.







Okurlarımıza kitap imzaladık.

Ve sohbet... Merzifonlu sordu, biz yanıtladık... Ve gördük ki...

Seçmen... Kamuoyu, siyasette uzlaşmacı bir üslup istiyor.

Bir de gözlem... Halkın, kırmızı çizgisi... Teröre, bölücülüğe tepki... Yükselen değer yerli ve milli.

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Siyasi nabız

Öğle sonu... Hava güzel... Kahvenin önünde, kaldırımda oturuyoruz... Sohbet... Seçim... Siyaset.

Ahmet Karslı... Çiftçi... Büyükçay Köyü'nden:







- Köyde bizim aile hariç, herkes sağ partilere oy veriyor... Ben ise CHP'ye... Babadan kalma alışkanlık.

Avni Özkan... TIR şoförü... Antalya'dan sebze-meyve taşıyor:

- Kendimizi bildik bileli aynı çizgideyiz... Menderes, Demirel, Özal, Erbakan, Türkeş, Erdoğan... Tek arzumuz Türkiye kalkınsın... Kavga, dövüş olmasın... Bayrak inmesin, Mehmetçiğin ayağına taş değmesin.

Osman Alkoç... Nakliyeci:

- Seçim kampanyasında eski canlılık yok... Kim kazanırsa ülkeyi o yönetsin... Yeter ki büyük ülkem bölünmesin.

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Şehitlere vefa

Meydanda... Bir çeşme... Şehit J. Bnb. Arslan Kulaksız Anıt Çeşmesi. Çeşmenin bir tarafında taşa kazınmış mısralar:

"Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi,







Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi."

Diğer yan:

"Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker,

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer."

Merzifon... Merkeziyle, köyüyle... Dağıyla, taşıyla, uçan kuşuyla işte böyle bir yer.

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1. Lig için aşkla

Konaklama... Merzifon, Merpond Otel.

Sabah... Ver elini Çorum.







Saat kulesine, Çorum FK bayrağı sarılmış... Kırmızı-siyah... Bayrağın üzerindeki yazı:

"1. Lig yolunda Çorum FK için aşkla."

Çorum FK, 2. Lig Beyaz Grup'ta lider... 3 maçı kalmış... 4 puan alırsa, "merhaba" Spor Toto 1. Lig. Saat kulesinin önünde... Kocaman bir yazı:

DÜNYANIN MERKEZİ... ÇORUM.

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'Bugüne de şükür'

Akın Akbaş... Meydan kenarında... Tezgâh kurmuş.

Tezgâha, Atatürk'lü bayrak asmış.

Ayakkabı satıyor... Yeni ayakkabı da var, ikinci el de.







Ayrıca... Çorap... Eldiven.

Sorduk... "Halin nicedir?"

"Allah, bugünleri aratmasın" dedi:

- Şu saate kadar (saat 15.30) iki çift çorap sattım... Akşamdan önce bir-iki çift daha satarım... Belki bir de ayakkabı... Buna da şükür... Şükretmesini bileceksin... Allah, memleketimizin birliğini, dirliğini bozmasın.

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Piyasa raporu

Çorum'da... Bir dost ziyareti... Ahmet Ahlatçı... Çorbasını içtik.

Ahlatçı'ya giderken... Yolumuzun üzerindeki iki kuyumcuya girdik... İkisi de kalabalıktı.

- Ey kuyumcu... Altın alan mı var, satan mı?

- Satan çok az... Daha ziyade alan var.

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'Çorumluyuz... Birbirimizden sorumluyuz'

Böyle slogana can kurban... Herkes, birbirinden sorumlu... Örnek alınacak bir kültür.

Şehir meydanı... Baharatçıya girdik... Ahmet Kabakulak.

Sohbet edeceğiz... Ama bir şartı var:







- Önce çayımı içeceksiniz.

Ahmet'in üzerinde mont... Montun üzerinde de şu yazı:

"Biz buradayız, hep bir aradayız."

Ahmet... Siyaset, kampanya nasıl gidiyor?

- Çok iyi gidiyor... İlk defa bu seçimde gürültü, müzik, araç konvoyu yok... Millet rahatsız edilmiyor... Seçime ilgi büyük... Oyumuzu vereceğiz, yolumuza devam edeceğiz... Yaşasın demokrasi.