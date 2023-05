TRABZON

Kemeraltı Çarşısı... Uzun Sokak... Kahramanmaraş Caddesi... Akçaabat... Of... Sürmene... Maçka... Araklı... Karadeniz kıpır kıpır. Şehir rengârenk... Nereye baksanız parti afişleri... Bayrakları.

Ve bir de... Bordo-mavi... Trabzonspor bayrakları.







Meydanda, çarşıda, kahvede, lokantada halkın en fazla konuştuğu, hatta "kilitlendiği" iki konu var.

Birincisi... Siyaset, seçim.

İkincisi... Trabzonspor.

Yoksa tersini mi söylemeliyiz?

Önce Trabzonspor, sonra siyaset ve seçim.

Yerel medyada, "Trabzonspor" siyasetin açık ara önünde.

***

SİYASET... SPOR



Arkadaşlarla buluştuk... Fındık Ocağı'nda... Seyyare Sungur'un mekânı... Başarılı bir kadın girişimci... Amerika'ya, Avrupa'ya bile çikolata satıyor.

Sohbet... Konumuz, Trabzon'da gündem.







Murat Taşkın, "Elbette Trabzonspor" diyerek söze başladı:

- Sokağa çıkın, kime isterseniz sorun... Halkın yüzde 51'i Trabzonspor'u konuşuyor... Yüzde 49'u da seçimi.







Ergun Ata, "O eskidendi" dedi:

- Seçim yaklaştı... Siyaset konuşan arttı... Son durum yüzde 51 siyaset... Trabzonspor yüzde 49.







Özgür Özdemir... "Yanılıyorsunuz" diyerek söze girdi:

- Siyaset, gündemde yüzde 60'a yükseldi... Trabzonspor yüzde 40'a geriledi.







Seyyare Sungur... Ortalığı yatıştırmak istedi... Dengeyi kurdu:

- Bence fifti fifti... Siyaset ve Trabzonspor konuşanlar... Yüzde 50, yüzde 50.







Masadan... Çevreden... İtirazlar yükseldi.

Eyyüp Ergan... Ticaret Borsası Başkanı... "Orta yolu" buldu... Ve tartışma noktalandı:

- Hafta sonları... Maçların olduğu günler... Ana gündem Trabzonspor... Hafta içinde ise siyaset daha ön plana çıkıyor.

***

MÜJDE



Adil Karaismailoğlu... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı... AK Parti, birinci sıra adayı.

Seçim kampanyasına "damardan" girmiş... En hassas konu... Trabzon'un beklentisi... Yeni havalimanı.







Konuştuk... Karaismailoğlu dedi ki:

Denize dolgu... Ordu-Giresun ve Rize'den sonra, Türkiye'nin deniz doldurularak yapılan üçüncü havalimanı olacak... Ve en büyüğü.

Denize dolgu... 3 milyon metrekare.

Terminal binası... 70 bin metrekare.

Konu önemli... Şehirde heyecan yaratmış.

***

GÜNEY ÇEVRE YOLU



Trafik... Trabzon'un en önemli sorunlarından.

Karadeniz sahil yolu, şehrin içinden geçiyor.

Otomobil... Otobüs... Kamyon... Ve Kafkaslara giden binlerce TIR... Trafik felç.

1 Mayıs Pazartesi... Güney çevre yolunun temeli atıldı.

Bakan Adil Karaismailoğlu dedi ki:

- Samsun yönünden geliyorsanız... Akçaabat'tan önce çevre yoluna gireceksiniz... Arsin'de çıkacaksınız... 44 kilometre.

Bölge insanı, "Allah razı olsun" diyor ve ekliyor:

- Aman gecikmesin... Bir an önce bitsin.

***

TURİZM



Eskiden... Ekonomi denilince herkesin aklına fındık gelirdi.

Bir süredir... Fındık kadar konuşulan iki "sektör" daha var:

Turizm... Ve balıkçılık.

Turistik tesis... Yatak sayısı... Giderek artıyor... Bölge "sezona" hazır... Turist bekliyor... "Körfez ülkeleri" ağırlıklı.

Araplar, Trabzon'u... Yaylaları seviyor. Trabzonlu da Arapları.

Arap turist, "Avrupalıdan, Amerikalıdan fazla para harcıyor... Konut alıyor."

***

BALIKÇILIK



Karadeniz'de... "Balık çiftliği" çok.

Devlet "su ürünlerini" teşvik ediyor... Teşvik "balık ihracatını" artırıyor. Trabzon... Rusya'ya, Japonya'ya balık satıyor... Somon ağırlıklı.

Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, "rakamları" önümüze serdi.

Turizmin ve balığın getirdiği döviz "tırmanışta".

Fındık "birinciliği" kaybetmiş.

***

SEÇİM HAVASI



Sokağın sesi... Çarşı, pazar... Seçim kampanyaları... Ve gözlem:

Siyasette belden aşağı vuruş yok... Hakaret hiç yok... Adaylar agresif değil... Kimse kimseye yüz yüze bakmayı güçleştirecek söz etmiyor.

Trabzon'daki bu havanın bütün yurda yayılması dileğiyle...

***

GANİTA-FAROZ



Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na tebrik ziyareti.

İnsanları sahille buluşturdu.

Ganita-Faroz Projesi... Sahil güzelleşti... Millet sahile koştu.







Sahil yolu... Denizle şehri birbirinden ayırmıştı... Halkın sahile inmesini zorlaştırmıştı.

Salı günü açılışı yapılan proje, Trabzon'un marka değerini artırdı.

Sahilde... Kafe... Lokanta... Yürüyüş alanları... 3 kilometrelik sahil düzenlemesi... Şehir nefes aldı, rahatladı.







Başkan Zorluoğlu... "Hizmet bitmedi... Devamı gelecek" dedi:

- Hedefim, Yomra'dan Akçaabat'a kesintisiz sahil düzenlemesi.

Başkan, bunu başarırsa... Yomra ile Akçaabat arasını... 32 kilometrelik sahili park haline getirirse... Tarihe geçer.

Ganita-Faroz Projesi'ni beğendik... Tebrikler Başkan.

***

KADIN YAŞAM MERKEZİ



Tamamen yatay mimari... 10 bin metrekarelik alan... Modern bir tesis.

4 bölümden oluşuyor... Karadeniz'de bir ilk.

Birinci bölüm... Sosyal tesis... Yüzme havuzu... Spor salonları... Sauna... Kafeterya.







İkinci bölüm... Kadın Danışma Merkezi... Avukat... Psikolog... Diyetisyen... Kadına her türlü destek.

Üçüncü bölüm... Atölyeler... İstihdama ve üretime yönelik her şey... Meslek kursları... El sanatları...

Kadın üretecek... Belediyeden satın alma garantisi.

Dördüncü bölüm... Çok amaçlı salon... Eğitim... Konferanslar... Sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri.

Öneriyoruz... Proje yaygınlaşmalı... Her ile lazım... İlçelere de.

***

FUTBOL... YİNE FUTBOL



Çarşı pazar... Esnafla sohbet... Biz "siyaseti, seçimi" soruyoruz.

Trabzonlu... Konuyu değiştiriyor, futbola getiriyor... Trabzonspor'a.

Biri... "Şampiyon olduktan sonra süreç iyi yönetilemedi" diyor. Diğeri:

- Şampiyon olmuş kadroya 13 futbolcu alınır mı? Büyük hata.

Öteki:

- Altyapıya dönüş şart... İlle de yerli futbolcu... Kendimiz yetiştirmeliyiz.

Sokakta herkes "futbol otoritesi".

***

İYİLİK YARIŞI



Trabzon'un... Vali İsmail Ustaoğlu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun... Hayırseverlerin... Halkın... "Deprem bölgesine verdikleri destek" unutulmaz.

Arama kurtarma ekipleri... Konteyner kent... Temizlik hizmetleri... İş makineleri... Yiyecek, giyecek... Ramazan boyunca her gün 2 bin kişilik iftar ve sahur.

Trabzonlular... İyilikte yarıştı... Allah razı olsun.

***

TOGG HEYECANI



Trabzon notlarına nokta koyacağız ama... Togg konusunu da yazmak şart.

Hakan Cambakkal... Fındık ticareti yapıyor... Ailenin bütün fertleri için Togg'a para yatırmış... 7 kişi... 60'ar bin lira.

Ve kura... İçlerinden biri kazanmış... Büyük sevinç.

Halil Sarı... Ticaret Borsası Meclis Üyesi.

60 bini yatırmış... "Şans." Togg'a kavuşmuş.

Aydın Sünger... İşadamı... Kendisi, eşi, çocukları için... 60'ar bin lira... Kurada hangisi kazanırsa... 5 şans.

Ve... Bingo.

Ailede birinin adı kurada çıkmış.

Trabzon'da... Togg sahibi olmak... Togg ile sahilde tur atmak... Bir statü... Togg kullananın keyfine diyecek yok.

Unutmadan...

Bizim de kullanmamızı, yeni açılan Zigana Tüneli'ni Togg ile geçmemizi istediler... "Teşekkür ettik... İstemedik."

Emanet ata binen tez iner... Olur ya, bir kaza falan yaparız, sonra çık işin içinden.