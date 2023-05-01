Siyasete, seçime, yurt gezisine, deprem bölgesi notlarına, Gürcistan molası.

Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan... Gazeteciler Buluşması.

4 ülkeden, 5'er gazeteci.

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin düzenlediği Güney Kafkasya'da Barış ve Medyanın Rolü çalıştayı.







Çalıştay öncesinde, sonrasında... Toplantı arasında... Yemekte... Gürcü, Azeri, Ermeni gazeteciler sanki sözleşmiş gibi, bize, aynı konuları sordular:

1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu.

2. Seçim.

3. Deprem.

***

GÜRCİSTAN'DA KADIN



Bilimsel araştırma değil... Sadece gözlem:

Gürcistan'da kadın çalışkan.

Erkek ise... Sigara içsin... Karısı-kızı çalışsın, o da yesin... Çoğu böyle.

Markette, lokantada... Nereye baksak, kadın çalışıyor... Temiz... Güler yüzlü.

Zaten Türkiye'de, hizmet sektöründe, binlerce ailenin evinde Gürcü kadın çalışmıyor mu?

***

TÜRKİYE ESİNTİSİ



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e, Cuma sabahı geldik... Çalıştay ise Cumartesi.







Cuma... Kenti gezdik... Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ile birlikte.







Türkish Market... Türkish Restaurant... Türkish Cafe... Elit Barber Shop... Galata İstanbul Restaurant... Züccaciye... Beyaz eşyacı... Ayakkabıcı... Lahmacuncu... Dönerci... Baklavacı... Say say bitmez... Türk... Konyalı... Trabzonlu... Balıkesirli... Adanalı.

Yorulduk... Bir çay bahçesine girdik... İşletmeci Rizeli...







Önce, "Hoş geldiniz" dedi.

Sonra da sordu:







- Tayyip Abi'nin sağlığı nasıl? Düzeldi mi? Şimdi iyi mi?

***

GÜRCİSTAN'IN DA GÜNDEMİ



Gürcistan gazeteleri... Türkiye ile ilgili haber de çok, yorum da.

Televizyon da öyle... Yorum yok... Ama seçim haberleri... Miting görüntüleri yayımlanıyor.

Komşu ülke... Seçimin sonucunu merak ediyor... Araştırmalar yapılıyor.

Örneğin...







Gürcistan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Vakfı'nın araştırması... Makalesi... Birkaç satırbaşı:

Türkiye tarihinin en önemli seçimi olacak.

Türk halkı kararını verecek... Erdoğan ile devam mı, yoksa Parlamenter Sisteme dönüş mü?

Türkiye'deki seçim, 2.8 milyar dolarla en büyük ticari ortağı olan Gürcistan için önemli.

Yaklaşık 22 yıldır iktidarda olan Erdoğan, 13 seçim ve 3 referandum kazandı.

***

SEÇİM... 3 GÜN



Büyükelçimizi ziyaret ettik... Ali Kaan Orbay.

Büyükelçilik... Batum'daki Başkonsolosluk... Seçim için hazır.







Gürcistan'daki Türk seçmenler, Tiflis ya da Batum'da oy kullanacak.

Seçim... 3 gün.

5-6-7 Mayıs... Cuma, Cumartesi, Pazar.

Sonra... Sandıklar, Ankara'ya... Yüksek Seçim Kurulu'na.

***

DOST... BÖYLE GÜNDE...



Türkiye'de deprem... Gürcistan, yardıma ilk koşan ülkelerden.

Arama kurtarma ekibi... 108 kişi... 11 araç... 2 köpek.

Adıyaman... 3 kişiyi enkazdan sağ çıkarmışlar.

Dışişleri Bakanı İlia Darchiashvili ile Büyükelçimiz Ali Kaan Orbay arasında iletişim köprüsü... 7/24.

Gürcistan'ın yardım çabalarını, Başbakan İrakli Garibashvili, bizzat koordine etmiş.

Gürcistan devleti... Gürcistan halkı... Gürcistan'daki Türkler... 66 TIR yardım malzemesi... 873 ton.

Tıbbi yardım... Cihazlar... İlaç... 7 TIR.

Gürcistan Parlamentosu, yardım hesabı açmış... Katılmayan parlamenter yok.

10 TV kanalı... Haber ajansları... Büyükelçimiz Ali Kaan Orbay, sürekli Gürcistan medyasında.

Teşekkürler komşu.

***

İHRACATTA "YÜKSELEN KALEM"



Kara Sevda... Aşk-ı Memnu... Yasak Elma... Arka Sokaklar... Cennet Mahallesi... Ve daha pek çok Türk dizisi...

Gürcü TV kanalları... Gündüz... Akşam... Bizim diziler var.

Bazı diziler... Türkçe sesli... Altyazı Gürcü dilinde.

Bazıları... Tamamen Gürcüce seslendirmeli... Altyazı yok.

Bir kısmı da... Türkçe... Buradaki Azeriler Türkçe biliyorlar... Diziler sayesinde Türkçe öğrenen Gürcü de az değil.

Dizilerimiz... Kafkasya'da... Balkanlar'da... Ve diğer coğrafyalarda... Önemli ihraç ürünü.

***

TEŞEKKÜR

Gürcistan Parlamento binasını gezerken öğrendik ki...

2023 yılının ilk oturumu, depremde yaşamını kaybeden depremzede kardeşlerimiz için saygı duruşuyla açılmış.

Duygulanmamak mümkün mü?

***

BAKKAL



Sokak arasında... Küçük bir dükkân.







Sahibi kadın... Nana Chonkadze.

Fiyatlar...







Çilek... 8.5 lari. (62 lira)

Domates... 6.5 lari. (50 lira)







Patates... 20 lira.

Soğan 39, elma 29, patlıcan ve taze fasulye 35, sarımsak 44 lira.

Gürcistan... Oldukça pahalı!

***

MARKET



Cadde üzerinde... Sahibi Cenkan Çelebi.

İzmir'den... Gezmeye gelmiş.

Sonra... Yerleşmiş... Market açmış.

Konserve... Çay... Süt... Peynir... Yoğurt... Temizlik malzemesi satıyor... Ürünlerin çoğu Türkiye'den.

***

SINIR TİCARETİ

Batum... Sınırımızda... Komşu.

Batum'da yaşayanlar, alışverişini Türkiye'den yapıyor... Bitişikteki Hopa'dan.

Sadece Batum'dan değil, diğer şehirlerden de Hopa'ya alışverişe giden çok.

Sınır ticareti... Oldukça canlı.

***

ANKARA RESTORAN



Uğur Koyuncu... Artvin-Hopalı... 44 yaşında.

Tiflis'te 2 lokantası var... Aynı isimde.

Yanında 46 kişi çalışıyor... Hepsi Türk.

Dönerci Ardahan'dan... Ayhan.

Kebapçı Adana'dan... Mehmet.

Ev yemekleri... Aşçı Rizeli Ali.







Kuru fasulye... İspir'den.

Müşteri... Türk, Gürcü, Arap, Rus, İngiliz, İtalyan, Fransız.

- Uğur... Seçim kapıya dayandı.

- Yıllardır buradayım... Geçmişte bir defa oy kullandım... Mesut Yılmaz'a.

- Ya bu seçimde... Oyun kime?

- Abi, esnaf adam oyunun rengini söyler mi?

***

BU BİR BAŞARI



Dört ülkeden 20 gazeteciyi buluşturmak... Azeri ve Ermeni'yi çalıştayda ve yemekte yan yana oturtmak... Ardından ortak bildiriye imza attırmak... Başarı.

Mehmet Ali Dim'in şahsında, Küresel Gazeteciler Konseyi'ni kutluyoruz.

Çalıştaya destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... Tebrik ve teşekkürler.