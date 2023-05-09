Seçim kampanyasında gördüğümüz en renkli, en süslemeli... En canlı, en neşeli, en kıpır kıpır, hareketli... Ancak... En kavgasız gürültüsüz şehir... İzmir. Öğleden sonra Karşıyaka'daydık... Mavi Bahçe AVM, açık... Ana-baba günü... Bayram yeri gibi... Kafeler, lokantalar dolu.

Akşam... Kordon Boyu... Deniz Restoran... Yengeç... Balıkçı Hasan... Kordon Balık... Boş masa bulamazsınız.







İzmirli... Keyfine düşkün.

Ankara'daki, İstanbul'daki, siyaset odaklı kulislerdeki yüksek gerilim, İzmir'de yok.

Geldik... Gezdik... Dinledik... İşte gözlemlerimiz.

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CHP... 'LİSTE BAŞI' OLAYI



İzmir... CHP'nin en yüksek oy aldığı illerden... 2018... Yüzde 41.3.

Dün... CHP, İzmir'de joker kullanıyordu... Listede güçlü bir lokomotif vardı... Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu.

Bugün... Joker yok... Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı.

Ayrıca... İzmir'in 2 seçim bölgesinden birinin ilk sıra adayı, geçmişte CHP'nin önünden geçmemiş, CHP çeşmesinden su içmemiş, Atatürk'e "Irkçı" demiş bir isim.

Üstelik de, CHP'nin en fazla oy aldığı... Birinci bölgede.

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GÜZEL İZMİR



Kurtuluş Savaşı yılları... 26 Ağustos... Büyük Taarruz... Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularına" emri:

- İlk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri!

Ve... 9 Eylül 1922... Yunan işgalindeki İzmir, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde.

4 gün sonra... 13 Eylül'de... Edirne Milletvekili Şeref Bey (Mehmet Şerafettin Aykut) Meclis Başkanlığı'na bir önerge sunuyor:

- İzmir'in adını "Güzel İzmir" olarak değiştirelim.

Sonra... Önergenin komisyona havalesi... Yoğun gündem... Diğer konular... "Güzel İzmir" önergesi unutuluyor.

Güzeller güzeli İzmir... Bugün belediyecilik... Yerel yönetimler açısından İzmir'e yakışır bir güzellikte değil.

İzmir... Belediyecilikte... Komşu Manisa'nın (Cengiz Ergün- MHP), Eskişehir'in (Prof. Yılmaz Büyükerşen-CHP), Ordu'nun (Hilmi Güler-AK Parti) gerisinde.

Acı ama gerçek.

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KASAPOĞLU'NA 'BABA' DESTEK



Mehmet Muharrem Kasapoğlu... Gençlik ve Spor Bakanı... Manisalı... Kula'dan.

Manisa'da karşılığı var... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ın söylemiyle:

- Manisa'ya... 50 yılda yapılmış spor tesislerinden daha fazlasını yaptı... Hakkı ödenmez.







Bakan Kasapoğlu'nun, Manisa adayı olması bekleniyordu.

Ama... Kader... Kısmet... Kasapoğlu, 208 bin Manisalının yaşadığı İzmir'den aday.

Mütevazı... Çalışkan... Koruma ordusu ile değil... Babası Ahmet Bey ile dolaşıyor... Seçmenin, "Ahmet Amca"sı. Milletin hoşuna gidiyor.

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ŞEBNEM BURSALI



Arkadaşımız... 25 yıllık hukukumuz var... Ege'nin evladı... Yeni Asır Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

Halkla ilişkileri iyi... Gazeteci olmanın avantajı.







Tam da İzmir'e göre bir profil.

Bir gün kırsalda... Zeytin, üzüm üreticisinin arasında... Bir gün Kordon'da... Ya da çarşıda... İzmir'in meşhur Kemeraltı Caddesi'nde karşılaştık.

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GENÇLİK



Bakan Kasapoğlu'nun yanında... Türkiye'nin en genç adayını gördük... Nisa Alptekin... 18 yaşında... Z kuşağı.







AK Parti... İzmir... İkinci Bölge... İlk sıra adayı Eyyüp Kadir İnan... Gençlik Kolları Başkanı.

Gençlik Bakanı Kasapoğlu'nun İzmir adaylığı daha iyi anlaşılıyor... Gençlerden oy bekleniyor.

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PÜF NOKTASI



Tarihi çarşı... Türkiye'de daha büyüğü var mı, bilemiyoruz... 14 bin işyeri... Binlerce çalışan... Her gün yüz binlerce ziyaretçi.

Şehir gibi... Caddeler... Ara sokaklar... 19 han... 13 cami... Lokantalar... Dolaşırken kaybolduk.

İşte bu çarşıda... Bir kalabalık... Şebnem Bursalı, sohbet ediyor.

Esnafın biri... "Abla" diyor:

- Bir isteğimiz var... Milletvekili seçildikten sonra yine gel.

Bursalı... Kahkahayı patlatıyor:

- Aşk olsun... Yeni Asır'ı yönetirken az mı geldim? Çayınızı içmedim mi? Birlikte esnaf lokantasında yemek yemedik mi?

İşte siyasetin püf noktası... Sandıktan çıkınca halktan kopmayacaksın.

Seçmeni, seçimden seçime hatırlamayacaksın.

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AYTUN ÇIRAY



Kimseye akıl verecek değiliz ama... Meral Akşener, ne yapmalı, ne etmeli, İzmir olmuyorsa bir başka ilden Aytun Çıray'ı aday göstermeliydi.

Aytun Çıray... İyi Parti'de merkez sağın temsilcilerinden.

Partinin ilk genel sekreteriydi.

İncitilmesi... Aday olmaması... İyi Parti'nin oyunu yükseltti mi? Ne gezer.

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FARKLI İZMİRLER



İzmir'de... Farklı İzmir'ler var...

Kırsaldaki İzmir... Merkezdeki İzmir.

Merkezde de, Kordon Boyu'ndaki İzmir... Kemeraltı'ndaki İzmir... Karşıyaka'daki İzmir... Hele de Çeşme'deki İzmir. O kadar farklı ki.







Kordon... Midyenin tanesi 5 lira... Lokantada yerseniz... İçki mezesi... 10 lira... 15 lira.

Kemeraltı... 60 adet midye... 75 lira... 1 kilogram midye 100 lira.

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İLGİNÇ AMA GERÇEK



Karşıyaka... AVM... Mağazalar... Marka ürünler... Gömlek... Ya da... Messi, Ronaldo, Neymar forması... 3 bin lira... 5 bin lira.

Kemeraltı çarşısı... Ne alırsanız hesaplı... Dünya yıldızlarının formaları... 100 lira.

Diyeceksiniz ki... Çakma... Kimin umurunda.







Seyyar pilavcı bile var... Üstelik diplomalı. Müşteri kuyrukta. İlginçtir... Türk siyasetinin gerçeği... Lüks otomobile binenin, Kordon'da balık lokantasında 8-10 bin lira hesap ödeyenin oyu... Kılıçdaroğlu'na... CHP'ye.

Garibanın... Otoparkçının... Garsonun... Manavın... Simitçinin... Kordon'da sigara, çiçek satanın oyu... Erdoğan'a... AK Parti'ye. Bir başkadır benim memleketim.

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AKILLAR KARIŞIK



Kemeraltı Çarşısı'nda alışveriş yaptık... Çay içtik... Esnafla sohbet ettik.

Esnafın biri dedi ki:

- Aza kanaat edersen... Şükretmesini bilirsen... Allah'a şükür... Geçinip gidiyoruz.

Çarşıdan çıkarken... Otoparktan aracımızı alırken... Ertuğrul Aytaç arkadaşımız sordu: - Otoparkçı... Oy kime?

- Abi... Kılıçdaroğlu'na verecektim... Ama yanında bir sürü parti var... 7-8 yardımcısı olacak... Memleketi nasıl yönetecekler? Aklım karıştı... Kararımı değiştirdim... Ya Muharrem İnce'ye ya da Sinan Oğan'a oy atacağım.

Allah'a ısmarladık güzel İzmir. Ver elini Manisa.