Seçim yarışı, yurdun diğer yerlerinde çok farklı... Süper Lig'deki kupa mücadelesi gibi... Adaylar birbirinden şöhretli... Ve en önemlisi de, Manisa'ya yakışan bir kampanya süreci... Seviyeli. Türkiye'nin neresine gitseniz gündem tek madde... 14 Mayıs.

Manisa'da ise 15 Mayıs ve sonrası da konuşuluyor... Yatırım, üretim, istihdam, tarım, sanayi, ihracat...

İşte... Siyasette Manisa farkı.

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Doğrucu Davut

Mehmet Yılmaz... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Ziyaretçisi çok... Adaylar.

"Hoş geldiniz... Şeref verdiniz... Ne içersiniz? Çay, kahve" dedikten sonra... Yılmaz... Hani ne derler? Bodoslama söze giriyor:







Buraya kendinizi övmeye, rakibi kötülemeye geldiyseniz, boşuna zahmet ettiniz.

Bize projelerinizi anlatın... Bizim işimiz ekonomi.

Manisa'nın sorunlarını konuşalım... Kırmadan, dökmeden, birbirimize hakaret etmeden.

Sizlerden seçim kampanyasında da bu tavrı bekliyoruz... Mevlana hoşgörüsüyle tartışın.

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AK Parti'nin 'Paşa'sı

Beklenen... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Manisa AK Parti birinci sıra adayı olmasıydı.

Kasapoğlu... Kulalı... Bölgede seviliyor... Karşılığı var.

Ama... Kasapoğlu, İzmir'e lokomotif yapılınca... Manisalı biraz alındı.

Sonra... AK Parti, adaylarını açıklayınca... Manisa'da sevinç tavan yaptı.







Birinci sıra adayı... "Tahsin Paşa."

Payitaht Abdülhamid dizisinin gözde oyuncusu... Tahsin Paşa rolündeki Bahadır Yenişehirlioğlu.

Akhisarlı... Manisa'nın en büyük ilçesi... Nüfus 180 bin.

Ona, adıyla hitap eden Allah'ın tek kuluna rastlamadık.

Herkesin dilinde, varsa "Tahsin Paşa", yoksa "Tahsin Paşa".

Büyük dedesi Yenişehirlizade Ahmet Efendi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk İzmir Belediye Başkanı.

Ağabeyi Cihan Yenişehirlioğlu, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra idamla yargılandı... 6 yıl sonra beraat etti.

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CHP... 'Lokomotif' Özgür Özel

Partinin marka isimlerinden... Özgül ağırlığı tartışılmaz... İddialı... Kürsüde başarılı.

Liste başı... Seçilme sorunu yok... Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında, genel başkanlığı konuşuluyor.

Bölgedeki üslubu... Ankara'daki... Meclis kürsüsündeki gibi keskin değil... Daha sıcak... Kucaklayıcı.

Zaten... Manisalı da böyle istiyor.

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Sıfır ego... Doğru aday

Gördük... Dinledik... Beğendik.

Pahalı araç yok... Siren yok... Çakar lamba yok... "Kim olduğumu biliyor musunuz?" yok.

Gösteriş yok... "Ben geçerken trafik dursun" yok.







Bahadır Yenişehirlioğlu... Nam-ı diğer, Tahsin Paşa.

Sıfır ego... Sıfır kompleks... Güler yüz.

O herkesin fotoğrafını çekiyor... Herkes de onunla fotoğraf çektiriyor.

Korumalarla dolaşmıyor... Oğlu Talha ile geziyor... O ilçe senin, bu köy benim... Ev ev... Sokak sokak.

Söylenecek tek söz var:

Doğru aday... Tutmuş... 10 numara, 5 yıldız.

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Ekonomi canlı

Manisa... Sanayi ve tarım kenti... Ekonomi oldukça hareketli.

Yatırım için gelen çok.

Organize sanayi bölgelerinde bacalar tütüyor... Üretim ve ihracat tam gaz.

Hilton Oteli'nde konakladık... Doluluk yüzde 90.

Otelin misafirleri kimler mi? Birazı turist... Japonlar ile akşam yemeğinde tanıştık.

Çoğunluk ise... Yatırım için gelenler... Yurtdışından... İstanbul'dan...

Manisa'da fabrikası olanlar... Patronlar, beyaz yakalılar.

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İntikam... Soğuk yemek

Semih Balaban... Manisa'da herkes tanır... CHP İl Başkanı'ydı.

Kongrelerde... Özgür Özel'in karşısındaydı.

Seçim süreci başlayınca... İl başkanlığını bıraktı... Aday adayı oldu.

Fakat... Dedik ya... Özgür Özel, partinin ağır topu.

Herkesin söylediği şu:







- Manisa listesini bizzat Özgür Özel yaptı.

Doğrudur... Bunu yapacak güçtedir.

Listedeki ilk üç isim... Mevcut milletvekilleri... Özgür Özel... Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu... Bekir Başevirgen.

Dördüncü sıra... DEVA Partisi kontenjanı... Selma Aliye Kavaf.

Ve... Beşinci sıra... Semih Balaban... "Sen misin kongrelerde Özgür Özel'e kafa tutan? Karşı liste çıkaran..."

Hani bir söz var:

"İntikam, soğuk yenilen bir yemektir."

1. Manisa merkezde... İlçelerde... Balaban'ın afişleri asılı.

2. Balaban'ın seveni çok... Gazeteciler Cemiyeti, Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup bile yazdı... Balaban'ın adaylığına destek mektubu.

3. Balaban seçilebilir mi? Hayır... İmkânsız.

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Patron çıldırmadı... 'Kazık atmak yok'

Manisa merkezde şehir turu... Karaköy'de yürüyoruz... Ertuğrul Aytaç... Ahmet Songüler... Gökhan Aytaç... Ve diğer arkadaşlar.

Kırmızı Köprü bölgesi... Bir yazı dikkatimizi çekiyor:

"Patron çıldırdı... Yarım ekmek... Kokoreç 25 lira."







Burası... Adem Usta'nın mekânı.

Adem Usta... Manisalı iyi bilir... Bölgede bir marka.

Müşterisi çok... Tıklım tıklım.

Etraftaki lokantalara bakıyoruz... Giyim kuşam satan işyerlerine... Şekercilere... Fiyatlar, makul, uçuk değil.

Ahmet Songüler... "Manisa'nın esnafı kanaatkâr" diyor.

Büfeci Mehmet Toy... Tatlıcı... Peynirci... Yılların berberi Ali Demiryürek... Hepsi kanaatkâr.

Saç-sakal tıraşı... 60 lira... Berber Ali, şükrediyor... Teşekkür ediyor... Kaldırıma kadar uğurluyor.

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Basketbol ekonomisi

Spor... Futbol, voleybol, basketbol... Çarşıyı, pazarı... Ekonomiyi etkiliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı... Süper Lig'de.







Manisa'ya... Büyükler maça geliyor... Fenerbahçe... Anadolu Efes... Galatasaray... Türk Telekom...

Oteller... Lokantalar... Hediyelik eşya satanlar... Herkes, nasibini alıyor.

Şehirde... Sadece siyaset değil, spor da gündemde.

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Şehzadeler şehri... Bitmedi

Manisa notları bir güne sığacak gibi değil... Daha MHP var... İyi Parti var... Kendisi seçime giriyormuş gibi sahada çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün var.

Siyasetin nabzının attığı Ulupark'ta akşam sohbeti var.

Sanayi var... Tarım var... Yatırım için sırada bekleyenler var.

Yarın... Manisa'dan anlatacağımız çok şey var.