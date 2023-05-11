Akhisar... Ahmetli... Gördes... Alaşehir... Turgutlu... Salihli... Geziyoruz... İnsanlar, işinde gücünde... Tarlada... Fabrikada.

Manisa'da... İl genelinde dokuz organize sanayi bölgesi var... Yetmiyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, ziyarete gelen adaylara, "En az 20 OSB lazım... Acil ihtiyaç" diyor.

Ve... Önlerine bir liste koyuyor.

Manisa'da yatırım yapmak isteyenlerin... OSB'den tahsis için sıra bekleyenlerin listesi... Çoğu yabancı 371 yatırımcı.

İşte seçim sonrasının sıcak gündemi... Yatırım, üretim, ihracat, istihdam.

***



Ulupark

Gündüz da kalabalık, akşamları da... Şehrin nabzının attığı yerlerden... Çay... Kahve... Tavla... Yemek de var.

İşletmeci... Manisaspor'un eski futbolcusu Sabahattin Kayhan.

Askerden... Şehit yakınından... Garibandan... Para almaz.

Gazeteci dostumuz Ertuğrul Aytaç, ısrar etti... Akşam... Dostlarla Ulupark'tayız.







Hüseyin İçer ile karşılaştık... Tüccar... Çiftçilikten gelme.

Klasik soru... "Ne var, ne yok?"

Hüseyin... Başladı anlatmaya:

Sözleşmeli mısır ektiriyorum... Manisa, Adana ile Hatay'daki çiftçilere ücretsiz, faizsiz tohum ve gübre veriyorum.

Sonra... Ürününü satın alıyorum... Hesaplaşıyoruz.

Bu yıl tarım iyi... Bahar çok güzel geçiyor... Yağışlı... Ürün bol olacak.

Sohbette... "Seçim..." diyecek olduk.

Hüseyin, "Siyaset Türkiye'yi çok yordu" dedi:

- Hayırlısı ile seçimi yapalım da sonra ekonomiye, üretime, ihracata odaklanalım.

***



MHP... Tam saha pres

Cengiz Ergün... 3 dönemdir Belediye Başkanı... Bir Manisa rekoru.

MHP'li Ergün, milletvekili adayıymış gibi sürekli sahada.

MHP'nin bir milletvekili var... Erkan Akçay... Yine aday... Birinci sırada.







İkinci sıra adayı Ali Uçak... "Atom karınca."

Türkiye'nin en büyük yaş sebzemeyve ihracatçısı... 12 yıldır ihracat birincisi.







Manisa, Antalya, Adana... Yurdun pek çok yerinde fabrikaları var.

İstihdam... 10 binden fazla işçi çalıştırıyor. MHP'de hedef... İki milletvekili çıkarmak... Ali Uçak'ı da TBMM'ye yollamak.

Cengiz Ergün'ün ilçe ilçe, köy köy dolaşması bundan.

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Erdoğan'a teşekkür

Mahmut Bilgin... Onun işi de tarım... Üzüm... Mısır.

"Şu ana kadar iyi para kazandık" dedi.







Sonra... Girdi maliyetlerinden şikâyet etti... İlaç... Gübre... Elektrik...

Ardından... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür:

- Yurtdışından gelen tahıl ürünlerine... Buğday, arpa, mısıra fon koydu... Türk tarımını korudu... Allah razı olsun.

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Togg... Alıcısı çok

Manisa, otomotiv yan sanayii konusunda iddialı... Bursa gibi.

Yurtiçindeki otomobil fabrikalarına parça üretiyorlar.

Ayrıca... Yurtdışına... Ünlü markalara.

Sanayicilerin bir isteği var... Tercüman olmamızı istediler:

- Togg... Yerli ve milli... Gurur duyuyoruz... Togg'a parça üretiyoruz... Para istemiyoruz... Alacağımızı araçla ödesinler... Togg versinler.

***



Acemi şansı

Bayram Ali Baylan... Kuyumcu... Geçmişte siyasetle ilgilenirdi... Anavatan Partisi dönemi.

Ulupark'ta... Bir yandan, onunla tavla oynadık... Bir yandan da çevremizdekileri dinledik.







Ziraat Bankası... Herkes memnun... Tarla alım kredisi veriyor... Alet, ekipman, mazot desteği sağlıyor.

Sulama birliklerinden dert yanılıyor... Yeraltı suyu kullanım bedeli pahalı.

Tavlada biz kazandık... Acemi şansı.

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Özlenen üslup

Kuyumcular Çarşısı'nda dolaşıyorduk... Şehrin ekonomisinin nabzının attığı yerlerden.

Bir kahve... Bahçesi kalabalık... Kahvaltı masası kurulmuş.

Yaklaştık... Murat Baybatur'u gördük... AK Parti milletvekili.







2018'de... Listenin ilk sırasındaydı... Şimdi ikinci sıradan aday. Gençlerin... "Murat Abi"si.

Baybatur... Arkadaşlarına son uyarılarda bulunuyor:

- Kapı kapı dolaşmaya devam... Ama çevreyi kirletmemeye özen göstereceğiz... Gürültü yapmayacağız... Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız.

Üslup... Hoşumuza gitti... Baybatur'u kutladık.

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Ne İsa'ya ne de Musa'ya

Meral Akşener... İyi Parti... Manisa adayı Şenol Sunat'tan da söz edeceğiz.

Şenol Hanım, Ankara Milletvekili... Genel İdare Kurulu Üyesi ve İyi Parti Seçim İşleri Başkanı... Şimdi Manisa'dan aday.

Geziyor... Çalışkan... "Size oy vermeyeceğim" diyene kızmıyor.

"Olabilir" diyor:

- Yine de size kendimi anlatayım.

İyi Parti... Geçen seçimdeki (2018) heyecan yok.

Meral Akşener... Masayı devirdi... Sonra geri döndü... Sokak şunu söylüyor:

"Ne İsa'yı memnun etti ne de Musa'ya yaranabildi."

***



'Seçimden sonra ekonomi'

Manisa'ya... Her sabah, kırsaldan... İzmir'in ilçelerinden 37 bin kişinin geldiğini ve akşamları da evlerine döndüklerini... Biliyor muydunuz?

37 bin kişi demek... Anadolu'da bir ilçenin nüfusu demek.

Bunlar... Organize sanayide çalışan işçiler.

TSO Başkanı Mehmet Yılmaz:

Türkiye'nin asıl gündemi bu... Seçimden sonra bunları konuşalım... 37 bin işçimize Manisa'da konut yapalım... Her gün gelip gitmek zorunda kalmasınlar.

Acil ihtiyaç, 10 bin dönümlük OSB gerekli... Bunu yapabilsek Manisa uçacak.

Manisa'da potansiyel büyük... Sanayi üretimini ve ihracatı üç kat artırmak mümkün.

Siyaset... Kısır çekişmeler... Yüksek gerilim... Türkiye'yi çok yordu... Artık gerçek gündeme dönme zamanı.

Mehmet Yılmaz'a, "İnşallah" dedik... Seçimden sonra.

***



Geçiniz

Küçük partiler... İsimleri var ama sahada ne izlerini görebildik ne de tozlarını... Geçiniz.

CHP'nin gölgesinde siyaset yapmak... Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde, misafir konuşmacı gibi kürsüye çıkmak... Millette karşılık bulmuyor.

İnanmayan... Buyursun, sahaya gelsin... Manisalıyı dinlesin... Kırkağaç, Selendi, Soma'da yaşayanlara kulak versin.