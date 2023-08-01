Kahramanmaraş'ın 71 bin nüfuslu ilçesi... Asrın depreminin merkez üssü... 431 can kaybı... Yıkılan ve yıkılacak olan bina çok... Büyük felaketin 6'ncı ayında durum:







Çadırda kalan yok... Yaşam konteyner kentlerde.

5 konteyner kent var... Biri, Kore'nin hediyesi.

Kalıcı yerleşim alanları belirlenmiş... Sağlam zemin... 2 bin 650 evin ihalesi yapılmış... İnşaatlar yükseliyor.







Kalıcı konut sayısı 12 bine çıkacak.

Depremzede köy evleri... Villa gibi... 1500 aile taşınacak.

Mehmet Özhaseki... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı... Deprem bölgesinin şantiye şefi gibi. Sürekli sahada.

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Yürek kanatan hikâyeler



Şükür Kaya... Pazarcıklı... Sakarkaya Mahallesi'nden... Sevilen sayılan bir isim... Mühendis... Devlet Su İşleri'nden emekli... Evi il merkezinde... Kahramanmaraş'ta... İmiş.

Deprem... Sizlere ömür. 3 kızı... 8 torunu... Sizlere ömür. Ailede 12 can kaybı... Katliam gibi. Pazarcık'ta böyle kanayan yara hikâyeleri dinledik... O kadar çok ki.

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Moral ziyareti



Bağdınısağır Mahallesi... Alıçlıtepe Mahallesi... Kalıcı konutlar bitmek üzere.







İnşaat alanı ziyaretçi dolu.

Ziyaretçiler depremzedeler.







Birkaç ay içinde bu evlere yerleşecekler.

İnşaatları... Çalışan işçileri... İş makinelerini görmek onların moralini yükseltiyor.

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Kardeş Kore



Kore... Dünyanın öbür ucu... Pazarcık'ta, Kore Konteyner Kenti... 1100 konteyner.

Psikolojik merkez... Gençlik ve kadın merkezleri... Oyun alanları... Yine Kore'nin hediyesi.







Klimasız olmaz... Klima da Kore'den... LG Kore markası.

Kore kentinin kontrolü... Kızılay'da.







Biz gezerken Kızılay ekipleri paket dağıtıyordu.

Gıda paketi... Hijyen paketi.

***



Köy hayatı



Pazarcık... Nüfusun yarısı merkezde.

Diğer yarısı... İlçeye bağlı köy/mahallelerde.

Kırsalda... Ev kadar ahır da önemli.

Devlet... Köylünün ahırını da düşünüyor... 110 ahır yapılıyor... Büyük ahırlar.

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Hep destek tam destek



Unutmadan... Kore konteyner kentinde müdür de var... Koreli... Proje müdürü.

Müdür... Kızılay ile işbirliği halinde... Güneş enerjisi paneli kurulacak.

Bitmedi... Bir de Aile Hekimliği Sağlık Ünitesi olacak... 7/24 sağlık hizmeti... Roche destekli.

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Tersine göç



İbrahim Yılmazcan... Pazarcık Belediye Başkanı... "Nüfusumuz artıyor" dedi:

Pandemi döneminde insanlar kırsalın... Köy hayatının değerini anladılar... Büyük şehirlere gidenlerden dönenler... Köye taşınanlar oldu.







Gaziantep'te... Kahramanmaraş'ta hemşerimiz çok... Burada, köylerinde ev yaptırmaya başladılar.

Yurtdışında yaşayan Pazarcıklı, Pazarcık nüfusundan fazla. Onlardan da gelen... Köye yerleşen az değil.

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Pazarcık hatırası



Kırsalda dolaştık... Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile birlikte.

Mısır... Pamuk... Sebze... Meyve... Üretici memnun... "Ah! Bir de mazot ucuzlasa" diyorlar.

Kahramanmaraş'ta en çok küçükbaş hayvan Pazarcık'ta... 300 bin... Süt ürünleri para ediyor... Özellikle de keçi peyniri... "Ah! Bir de yem fiyatları ucuzlasa."







Pazarcık... Sarımsağı meşhur.

Başkan Yılmazcan dedi ki:

- Sarımsak denilince... Kastamonu-Taşköprü... Gaziantep... Bir de Pazarcık... Üstüne yok.

Sarımsak... Tarlada 15 lira.

Bize bir kasa sarımsak hediye edildi... Kimi gördüysek dağıttık.

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Fahri hemşeriler



Pazarcık'ta... 3 kişiye fahri hemşerilik verildi... Belediye Meclisi kararıyla.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu... Depremin hemen ardından 2.5 ay Pazarcık'ta kaldı... Koordinatör Vali olarak.

Ve Mehmet Saygılı... Kırıkkale Belediye Başkanı... Depremde Koordinatör Başkan.

Kırıkkale... Deprem kardeşliği... 450 TIR... Yiyecek... Giyecek... Jeneratör... Temizlik malzemesi... Battaniye... Çocuklara oyuncak... Soba... Yakacak.

Bitmedi... Pazarcık'ta, Kırıkkale konteyner kenti bile var.

3'üncü fahri hemşeri ise... Tümay Ünal... Turkcell Kurum ve Devlet İlişkileri Başkanı... Kamu Satış Genel Müdür Yardımcısı.

Pazarcık'ta karşılaştık... Sahada... İletişimde aksama olmuyorsa, onun sayesinde.

***



En önemli konu sağlık



Gezerken... Başkanın telefonu çaldı... İbrahim Yılmazcan dinledi... Sonra sağa sola talimatlar verdi.

"Hayırdır" dedik:

- Bir sorun mu var?

- Yok... Sorun değil... Önemli bir konu... Aksaklık olmaması lazım... Onun için sürekli ilgileniyorum.

Başkan anlattı... Konu gerçekten de önemli.

Deprem... Baba ölmüş... Oğlu ölmüş.

Eşi ve kızı enkazdan sağ çıkarılmışlar ama... Ağır yaralılar.

Anne... 19 ameliyat geçirmiş.

13 yaşındaki kızı... 23 ameliyat.

Ambulansla... Her gün il merkezine gidiyorlar... Fizik tedaviye.

Tedavi aksarsa... Bacak kesilecek.

Başkana dedik ki:

"Haydi hastaneye gidelim... Gerekirse Sağlık Bakanı'nı arayalım... Aman anne ile kızına iyi bakılsın."

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Siyaset laboratuvarı



Demografik yapı... Tam bir mozaik... Türk... Kürt... Sünni... Alevi... Ve huzur tam puan... Sıfır sorun.

14 Mayıs... CHP'nin aldığı oy yüzde 31.03... Türkiye ortalamasının üzerinde.

Cumhurbaşkanlığı seçimi...

Erdoğan... Yüzde 56.22.

Pazarcık, siyaset bilimciler için bir laboratuvar.

Laboratuvarda, atölye çalışması yaptık... Siyaset... Ekonomi... Erdoğan... Hükümet... CHP... Kılıçdaroğlu... İmamoğlu... İyi Parti... Akşener... Sokak ne diyor? Yarın.