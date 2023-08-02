PAZARCIK

Çukurova'yı Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolu, asrın depreminin merkez üssü olan Pazarcık'tan geçer.

Makam olarak konteyner kullanan Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan... Yeni evlenen çiftlerin nikâhlarını bile konteynerde kıyıyor.

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "25 ili birbirine bağlayan noktadayız" dedi:







- Günde 35 bin araç geçer... Temmuz, ağustosta 40 bini aşar.

Bu yoğun trafiği taşıyan yol, Pazarcık'ın ortasındadır... İlçeyi ikiye böler: "Kartalkaya Bulvarı."

Lokanta, kahve, telefoncu, ayakkabıcı, televizyoncu, beyaz eşya satıcısı, çantacı, berber, kasap, market bu bulvar üzerindedir.

71 bin nüfus... Türk, Kürt, Alevi, Sünni... Tam bir mozaik.

Kartalkaya Bulvarı... Tam bir siyaset akademisi... Nabız tutulacak yer.

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Rakamların dili



Seçim... 14 Mayıs... AK Parti 36.64... Türkiye ortalamasının 1.32 puan üstünde.CHP 31.03... Türkiye ortalamasının 5.52 puan üstünde.

Pazarcık... CHP'nin oy tabanının diri/güçlü olduğu bir yer.

28 Mayıs... Cumhurbaşkanlığı seçimi... 2'nci tur:

Erdoğan... Yüzde 56.22.

Kılıçdaroğlu... Yüzde 53.64.

Ve bir ayrıntı... Önemli:

Birinci tur ile ikinci tur arasında Erdoğan'ın oyundaki artış 2.58.

Kılıçdaroğlu'nun oyunda ise... Yüzde 0.80.

Neden?

Pazarcık'ta... Merkezde ve kırsalda, bu soruya yanıt aradık.

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İlk arayan Erdoğan



Asrın depreminden 10 dakika sonra... Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'ın telefonu çalmış... Arayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

Binali Yıldırım... 3 defa aramış. Numan Kurtulmuş... Bakanlar... Aramayan kalmamış.

Ya Kemal Kılıçdaroğlu! Belediye Başkanı Yılmazcan'ın yanıtı:

- Bir defa olsun arayıp da halimizi sormadı... Çok kırıldık.

Yanımızda başkaları da vardı... Her partiden insan.

Başları ile onayladılar... Hepsi de kırılmış.

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Deprem kardeşliği



Fatih Mehmet Maçoğlu... Tunceli Belediye Başkanı...

Deprem olur olmaz... Ekibiyle birlikte Pazarcık'a gelmiş.

Merkezde... Kırsalda... Bir hafta kalmış.







Aşevi kurmuş, yemek dağıtmış.

AK Partili İbrahim Yılmazcan ile Türkiye Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu, kucaklaşmışlar... Helalleşmişler.

Yılmazcan'dan... Ve bir kısmı CHP'li pek çok kişiden, aynı sözleri/ sitemi dinledik:

- Oysa biz böyle bir yakınlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan beklerdik... Ama göremedik.

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Siyaset dersleri



Kartalkaya Bulvarı... Esnaf... Emekli... Kamuoyu... Ve günün sorusu:

- Seçimde kime, neden oy verdiniz? Bugün liderler ve partiler için ne diyorsunuz? Aldığımız yanıtlardan birkaçı:

Muhalefet depremin yükünü taşıyamazdı... "Yaparsa Erdoğan yapar" dedik... İyi etmişiz... Kalıcı konutlar yükseliyor.







Kılıçdaroğlu'na bel bağlamıştık... Gitti, yüzde 1'lik partilere olmadık tavizleri verdi... Yanlış yaptı.

İyi Partiliyim... Meral Hanım'a inandım... Bir hayalin peşinden gittim... Meğer rüya imiş.

Bizim millet böyledir... Seçimden önce sessizdir... Renk vermez... Ama seçimde patlar. İşte bu seçimde de patladı.

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Gizli protokol



Mustafa Varol... Malatyalı... Malatya'dan ayrılmadan önce konuşmuştuk.

"İyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş" demişti:







- Seçimden önce kim bilir, kimlerle, hangi protokolleri imzaladı? Ya kazansaydı... Başımıza neler gelecekti? Kimlere, hangi başkanlıkları verecekti?

Pazarcık'ta da... Aynı konuyu açan çok oldu.

Kılıçdaroğlu'nun... Ümit Özdağ ile imzaladığı protokol, CHP tabanını çok rahatsız etmiş.

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Kara gün dostları



Pazarcık çok göç vermiş... Yurtdışına... Japonya... Avrupa... Kanada... İngiltere... Almanya'ya.

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan dedi ki:

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, banka mevduatında ilk 5 ilçe arasındayız... Para yurtdışındaki hemşerilerden.

Almanya'da... Pazarcıklı seçmen çok.







Depremden sonra... Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pazarcık'a gelmişler... "Geçmiş olsun" ziyareti.

Ziyaretler konuşulurken... Esnaftan biri atıldı:

- Kimler gelmedi ki? Başkan söylesin.

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'a baktık... "Söyle" dercesine... Söyledi:

- 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak geldi... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin geldi... Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş (şimdi İçişleri Bakan Yardımcısı) geldi... Süleyman Soylu'yu saymıyoruz, zira İçişleri Bakanı iken her hafta geldi, sanki buralı gibi.

Sonra... Sitem başladı. Zahmet edip de gelmeyen siyasetçilere.

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Ali Öztunç



Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "Allah var... Hakkını yemeyelim... Ali Öztunç başka" diye konuşunca...

Kalabalıktan, "Allah için doğru" sesleri yükseldi.

Ali Öztunç... Kahramanmaraş CHP Milletvekili.

Başka partiden olanlar bile... CHP'li olup da Genel Merkez yönetimine tepki gösterenler bile... Ali Öztunç'a toz kondurmuyorlar.

Depremde halkın arasına girmiş... İnsana dokunmuş... Bölgede karşılığı var.

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CHP soruları



Sohbet... Ve günün sorusu:

- Ey Pazarcıklı CHP'liler... Kurultayda ne olur?

Önce bir "dede" yanıt verdi... Alevi dedesi:

- Kemal Kılıçdaroğlu, teşkilata hâkim... Ne derse kurultayda o olur.

Esnaftan bir CHP'li... Söze girdi:

- CHP delegesi Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçmez.

Kebapçı... "Ben de size bir soru soracağım" dedi:

- Hepsi iyi hoş da, CHP olarak biz ne zaman iktidara geleceğiz?

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14 Mayıs notları



Kahramanmaraş'a gitmek için Pazarcık'a veda etmeden... Son notlar...

Yeşil Sol Parti... HDP de diyebilirsiniz... Pazarcık'ta yüzde 8.42 oy aldı... Kahramanmaraş'ın diğer ilçelerinde YSP/HDP yok.

MHP... Oturmuş bir tabanı var... Yüzde 14.68.

İyi Parti... Yüzde 4.49... Parti üyesi olduğunu söyleyen beyaz eşya satıcısı dedi ki: "Meral Hanım güçlüydü... Ama yol haritası yanlıştı... İttifaka girmese çok daha fazla oy alırdı."

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Asıl gündem ekonomi



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... Ve kadrosu... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve yardımcıları... Halkta karşılıkları var.

Pazarcıklı bakkal:

- Hangi partiden olursa olsun, onlara açık çek verildi.

Pazarcıklı manifaturacı:

- Mehmet Şimşek'in elinde sihirli değnek yok ki. Pazarcıklı emekli:

- Ekonominin düzelmesi zaman alacak... Ama artık yeni zamlar gelmesin.