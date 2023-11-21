Türkiye'nin en canlı/hareketli yerlerinden... Karadeniz ve Marmara Denizi'ne sahili olan sanayi, ticaret, ulaşım, eğitim kenti.

14 organize sanayi bölgesi... 35 liman... Türkiye'nin ilk 500 sanayi büyüğünün 84'ü... TÜPRAŞ... Ford... Hyundai... Şişe Cam... Aygaz...







İhracat tam gaz... Makine... Demir çelik... Kimya... Plastik, kauçuk... Metal ürünleri...

Kocaeli, almış başını gidiyor... Tutabilene aşk olsun.

Ve... Şehir merkezinde uzun bir zincir... İnsan zinciri.

Kocaeli... Gazze'deki İsrail zulmünü... Sivil halkın üzerine yağan bombaları... Çocukların öldürülmesini protesto ediyor.

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YÜZÖLÇÜMÜ KÜÇÜK EKONOMİSİ BÜYÜK



Türkiye'nin en büyük liman kenti... Liman bakımından Avrupa'nın yedi kentinden biri.

Yılda... 12 bin gemi hareketi.

İhracat... Yükleme... İndirme... Limanlar, iskeleler 7/24 hareketli.

Kocaeli... Yüzölçümü açısından küçük... Türkiye'nin en küçük beşinci kenti.

Ama gelişmişlikte... Kocaeli koşuyor... Krizlere meydan okuyan bir ekonomi.

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EY ÇEVRECİLER!



Türkiye'nin en büyük çevre projesi... İzmit Körfezi... 100 yılın pisliği temizleniyor... Bir çevrecilik destanı yazılıyor... Biliyor musunuz?

Ey Trakya! Ey kirlilikten yakınan Ergene Havzası! Ey Çorlu! Ey Çerkezköy!

Ey Ege'nin incisi İzmir! Körfez kirliliğiyle bir türlü baş edemeyen İzmir!

Kocaeli'nde yapılan deniz temizliğinden haberiniz var mı?

120 milyon dolarlık bir proje.

Denizden... 3.8 milyon metreküp çamur çıkarıldı.

Hedef... 8.5 milyon ton çamuru çıkarmak... Ve körfezi, İzmit'e yakışan... Marmara'ya yakışan... Türkiye'ye yakışan bir hâle getirmek.

Kocaeli'nden... Körfez temizliğinden alınacak dersler var.

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PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ



Şehrin merkezinde bir kültür mirası... Osmanlı eseri... 16'ncı yüzyıldan kalma Fevziye Camii.

Namaz... Mazlum Filistin halkına... Gazze'de can veren annelere, çocuklara dualar... Cami kubbesinde yankılanan "Amin" nidaları.







Ve... Namazdan sonra yürüyüş... 1.5 kilometre... Milli İrade Meydanı'na kadar.

Meydanda... Binlerce insan haykırıyor.

Zulüm... Eziyet... İnsanlık suçu protesto ediliyor.

Filistin'e destek sloganları... Gazze şehitlerine dualar yükseliyor.

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'SOYKIRIM, İNSANLIK SUÇU'



Beyaz önlüklüler... Doktorlar... Hemşireler... Tıp fakültesi öğrencileri... Sağlık teknisyenleri...

Kocaeli Üniversitesi hastanesi önündeler.

Ellerinde pankartlar:

Hastane vurmak insanlık suçudur.

Katil Siyonistler, kadın ve çocukları öldürüyor.

İsrail, dünyanın gözü önünde savaş suçu işliyor.







Gazze ölüyor.

Çocuklar ölürken susulmaz.

Filistin'e sahip çık.

Gazze'de soykırım var.

İsrail, sivilleri hedef alıyor.

Sağlık personeli... Tek yürek, tek ses olmuşlar... "Soykırım... Nerede insanlık? Nerede Batı?" diye haykırıyorlar.

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MİTİNG



Hayır... Organize değil... Düzenleme komitesi falan da yok.

Tamamen... Sivil inisiyatif.

Yaşlı, genç, çocuk.

Kadın, erkek.

İzmitli... Gebzeli... Derinceli... Karamürselli... Kandıralı... Gölcüklü... Namaz sonrasındaki protesto yürüyüşü bir anda mitinge dönüşüveriyor.

Gazze'de... Oluk oluk kan akıyor. Gözyaşı seli... Gözlerden yanaklara...

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SEKA VE ÖTESİ



Türkiye'nin dev kâğıt fabrikasıydı... 1934'te temeli atıldı... 1936'da üretime başladı.

2005'e kadar... 70 yıl boyunca... SEKA'nın atığı İzmit körfezine aktı.

SEKA, şimdi bir müze... Atığı yok ama... Bölgedeki dereler... Tam 12 dere... Yıllarca körfeze çamur taşıdı.

Özetle... 100 yılın pisliği... Güzelim körfezi çamur deryasına çevirdi.







En kolay çare... Çamuru alıp ilerilere taşımak... Denizin derinliklerine dökmek.

Kocaeli, bunu yapmıyor... Kolaycılığa kaçmıyor.

Çamur çıkarılıyor... Ve... 15 kilometre ileriye... Eski taş ocakları bölgesine götürülüyor... Depolanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile buluştuk.

Denizde de dolaştık... Şantiye alanında da... Çamurun depolandığı alanda da.

İzmit Körfezi'nde, Türk mühendis ve işçilerinin... Bilim adamlarının sergilediği başarıdan kaç kişinin haberi var?

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'ÇAMUR' DEYİP GEÇMEYİN



Körfezde... Bir gemi... Dragger.

Evlerdeki elektrik süpürgesi gibi... Denizdeki dip çamurunu vakumla çekiyor... Ve sekiz kilometre uzunluğundaki boru hattıyla karaya pompalıyor...

Karada... Susuzlaştırma ünitesi var. Çamur, geotekstil tüplere depolanıyor.

Tüp... Öyle büyük ki... 15x30 metre boyutunda.

Bir tüp... 1000 metreküp çamur alıyor.

Tüplerdeki çamur suyu süzülüyor... Binlerce ton su, temiz bir şekilde, drenaj kanallarıyla denize ulaştırılıyor.







İyice koyulaşan... Yüzde 60 kuruluğa getirilen çamur... 15 kilometre ileriye... Eski taş ocaklarının bozduğu alana... Kamyonlarla taşınıyor.

1. Depolanan çamur... İleride... Araziye yayılacak... Taş ocakları bölgesi... Ağaçlandırılacak... Orman olacak.

2. Büyükşehir Belediyesi... TÜBİTAK... Ve Kocaeli Üniversitesi uzmanları araştırma yapıyor... Denizden çıkarılan çamuru değerlendirme araştırması.

3. Başkan Tahir Büyükakın dedi ki... "Çamur, bazı katkı malzemeleriyle... Tuğla haline gelebiliyor... Kaldırım taşı olabiliyor... Yol inşaatlarında kullanılabiliyor... Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor."

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PIRIL PIRIL OLACAK



Kocaeli'ndeki... Büyük Körfez Projesi, akşamdan sabaha akla gelen bir çalışma değil.

Hazırlıklar 2004'te başlamış.







Amaç... Kesin çözüm... Körfezi tertemiz... Berrak... Pırıl pırıl bir hâle getirmek.

"Türkiye'nin en büyük çevre projesi" denilmesi boşuna değil.

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DEVAMI YARIN



Raylı sistem... Teleferik... Seçim... Siyaset... Sokağın sesi... İlle de ekonomi... Çarşı pazar... Emekliler... Beklentiler...

Yarın... Kocaeli notlarına devam.